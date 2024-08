Mới đây, màn ảnh Hàn xuất hiện một show hẹn hò cực đáng chú ý mang tên "Last love" (tạm dịch: "Mối tình cuối cùng"). Khác với những show hẹn hò đình đám khác của màn ảnh xứ Kim Chi, "Last love" có một điểm vô cùng đặc biệt, đó là việc các khách mời tham gia chương trình đều thuộc lứa tuổi từ 50 trở lên.

Dàn khách mời "sang, xịn, mịn" của show hẹn hò "Last love".

Khi những hình ảnh của chương trình được chia sẻ lên mạng xã hội, phản ứng của netizen Việt rất tích cực. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên, ngưỡng mộ trước ngoại hình, thần thái quá đỗi "sang, xịn, mịn" của dàn khách mời, đồng thời đưa ra ý kiến rằng với đối tượng khách mời này, chương trình hứa hẹn sẽ mang đến một bầu không khí điềm tĩnh, sâu lắng.

Bình luận của khán giả về show hẹn hò "Last love":

- Mê show kiểu này lắm, tuổi đó rồi người ta trưởng thành, điềm tĩnh và sâu sắc vô cùng luôn. - Nể người Hàn ở mấy cái chương trình thực tế này. Trời ơi nó cuốn ghê luôn. - Người Hàn có gu ăn mặc đẹp thật sự. Nhìn đơn giản mà thật sự rất rất đẹp. - Nhìn tài phiệt quá vậy trời, huhu. - Đừng tuyệt chủng nha, chờ em 32 năm nữa nha show ơi. - Suy cho cùng, độ tuổi nào cũng muốn yêu và cần được yêu. - Bên Hàn nghĩ ra mấy love show hay nhỉ, sáng tạo ghê.

Ahn Jae Hyun rơi nước mắt khi nghe câu chuyện của khách mời trong show hẹn hò "Last love".

Nói thêm về "Last love", chương trình không chỉ có dàn khách mời đáng mong chờ mà còn sở hữu dàn MC là những gương mặt quen thuộc trong giới giải trí. Cụ thể, "Last love" có 4 MC bao gồm Jung Jae Hyung, Jang Do Yeon, Choi Hyo Jung và Ahn Jae Hyun.



Chương trình "Last love" dài 10 tập, chiếu vào thứ Năm hàng tuần trên kênh JTBC.