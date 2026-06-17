ShopeeVIP đón sinh nhật đầu tiên, tung ưu đãi hấp dẫn đến hết tháng 6

"Đại tiệc" livestream mừng ShopeeVIP tròn 1 tuổi

Tâm điểm của chuỗi hoạt động mừng sinh nhật ShopeeVIP chính là phiên livestream diễn ra lúc 11 giờ ngày 20/6 trên Shopee Live với sự đồng hành của Ngọc Phước và nhóm nhạc UPRIZE.

Hàng loạt ưu đãi sẽ được "mở khóa" trong livestream, bao gồm voucher ShopeeVIP giảm đến 30% và nhiều deal hấp dẫn khác. Đặc biệt, khi theo dõi và thực hiện đầy đủ các thao tác theo thể lệ được công bố trong livestream, 10 người xem may mắn sẽ có cơ hội trúng gói ShopeeVIP thời hạn 12 tháng miễn phí.

Bên cạnh sức hút từ loạt ưu đãi, livestream ngày 20/6 còn mang tới những phút giây giải trí cuối tuần cho người xem khi có sự tham gia của Ngọc Phước và UPRIZE. Với sự ăn ý đã được thể hiện qua nhiều chương trình của Shopee, Ngọc Phước cùng các thành viên UPRIZE chắc chắn sẽ có thêm nhiều màn tương tác, "so kè" thú vị trong livestream để khuấy động không khí sinh nhật ShopeeVIP.

Ngoài ra cũng trong tháng 6 - tháng sinh nhật ShopeeVIP, người dùng có thể theo dõi và mua sắm tại các livestream của Diệp Lê, Sam, Ninh Dương Story để nhận được voucher lên đến 30% cùng nhiều đặc quyền dành cho hội viên ShopeeVIP.

Lưu ngay lịch livestream mừng sinh nhật ShopeeVIP 1 tuổi vào trưa ngày 20/6, cùng các livestream sắp tới để khám phá thêm nhiều ưu đãi và quyền lợi.

Chuỗi ưu đãi kéo dài suốt tháng 6 dành cho hội viên ShopeeVIP

Bên cạnh loạt livestream, ShopeeVIP cũng đem tới chuỗi ưu đãi kéo dài xuyên suốt dịp sinh nhật tháng 6.

Cụ thể, từ nay đến ngày 20/6 và từ ngày 25-30/6, người dùng ShopeeVIP có cơ hội nhận voucher giảm đến 25% được thêm mới mỗi ngày (*). Song song với đó, vào các ngày 20, 24 và 25/6, ShopeeVIP cũng mở bộ sưu tập deal giá tốt cho nhiều nhóm sản phẩm tại những khung giờ nhất định: 0h, 12h, 15h, 19h.

Đặc biệt, ShopeeVIP còn gửi thêm voucher giảm đến 40% sẵn trong Ví Voucher dành riêng cho người dùng mới đăng ký, áp dụng từ nay đến hết ngày 20/6 với số lượng có hạn.

Nhiều ưu đãi đang đợi các hội viên ShopeeVIP trong nửa cuối tháng 6.

Ngoài các ưu đãi kể trên, hội viên ShopeeVIP cũng có thể tận hưởng quyền lợi từ các đối tác, ưu đãi trên ShopeeFood, cùng nhiều chương trình quà tặng đi kèm khác.

Với những ưu đãi tiếp tục được triển khai trong nửa cuối tháng 6, chuỗi hoạt động mừng sinh nhật 1 tuổi của ShopeeVIP hứa hẹn đem lại trải nghiệm mua sắm tiện lợi và thú vị. Người dùng hãy đăng ký ShopeeVIP ngay để không bỏ lỡ các đặc quyền dành cho hội viên trong dịp sinh nhật này cũng như những mùa mua sắm lớn sắp tới.

Truy cập để xem thêm các thông tin về ShopeeVIP và cách thức đăng ký gói tại đây.

(*) Xem thêm Điều Khoản & Điều Kiện ShopeeVIP tại mục "Tôi" trên ứng dụng Shopee.