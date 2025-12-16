Shipper U60 đại chiến nhóm thanh niên vì cố tình bom hàng: Cái kết khiến "1 người thương, vạn người tức"

Trong tập 7 của Gia Đình Trái Dấu, câu chuyện tiếp tục xoáy sâu vào hành trình mưu sinh đầy trắc trở của ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) sau khi nghỉ hưu non, đồng thời đẩy cao những xung đột khiến khán giả vừa thương cảm vừa không khỏi tranh cãi.

Ở tập này, ông Phi tiếp tục công việc giao hàng với hàng loạt rắc rối nối tiếp nhau. Sau những sự cố từng khiến ông bẽ bàng như làm vỡ chậu cây cảnh của khách hay bị từ chối nhận cà phê, nhân vật này lại phải đối mặt với một trò đùa ác ý từ nhóm khách hàng trẻ tuổi. Nhóm này đặt trà sữa nhưng đến khi ông Phi giao hàng thì cố tình khóa cửa, tắt điện thoại, khiến ông đứng chờ trong vô vọng.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm sống và sự tinh ý của người từng trải, ông Phi nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường. Phát hiện một nhóm thanh thiếu niên đang ngồi ở quán nước gần đó với những biểu hiện đáng ngờ, ông đã chủ động gọi điện thoại và "bắt quả tang" chính nhóm này là thủ phạm đứng sau trò trêu chọc. Cách xử lý tình huống nhanh nhạy, dứt khoát của ông Phi phần nào cho thấy bản lĩnh và lòng tự trọng của một người đàn ông lớn tuổi không chấp nhận bị coi thường.

Thế nhưng, cao trào của tập phim lại đến theo hướng khiến nhiều khán giả nặng lòng. Trong cơn tức giận, ông Phi lao vào đánh một thanh niên trong nhóm. Tuổi tác và thể lực không còn sung sức, lại phải đối mặt với ba người trẻ khỏe, ông nhanh chóng bị đánh hội đồng đến thảm thương. Đúng lúc này, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) tình cờ đi ngang qua, chứng kiến chồng bị hành hung nên lao vào can ngăn và cũng bị vạ lây.

Phân cảnh này ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Có bình luận bày tỏ sự xót xa cho vợ chồng ông Phi, cho rằng đây là tình huống không hiếm gặp ngoài đời thực, đặc biệt trong bối cảnh nhiều người lao động lớn tuổi phải đối mặt với sự thiếu tôn trọng từ một bộ phận giới trẻ.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, làn sóng phản ứng tiêu cực lại chiếm số đông. Hầu hết khán giả cho rằng Gia Đình Trái Dấu đang sa đà vào việc đẩy bi kịch lên quá mức cần thiết. Các bình luận như: "Xem tập nào cũng nặng nề, chán chẳng muốn xem", "Diễn quá lố", "Hết phim để chiếu rồi à?", hay "Nhà cao cửa rộng, về hưu non có tiền mà lại đi làm shipper, nghe đã thấy vô lý" xuất hiện dày đặc, cho thấy sự mệt mỏi của người xem trước chuỗi drama liên tiếp.

Thực tế, đây không phải lần đầu Gia Đình Trái Dấu vấp phải tranh cãi. Trước đó, bộ phim từng nhiều lần bị khán giả chỉ trích vì kịch bản bị cho là thiếu thực tế, cố tình phóng đại tình huống để tạo kịch tính. Những nhận xét như "Phim làm quá lên thôi chứ ngoài đời ai lại như thế", "Xem mà chỉ thấy bực", hay "Biên kịch sống trên sao Hỏa à?" từng xuất hiện ở các tập trước, nay tiếp tục được nhắc lại khi tập 7 lên sóng. Thế nên mới nói, kiếm bình luận bênh vực, khen ngợi bộ phim và đồng cảm với vợ chồng ông Phi thì may ra được 1 cái, chứ số bình luận chê bai, chỉ trích thì nhiều vô kể.

Có thể thấy, Gia Đình Trái Dấu đang đứng giữa hai luồng ý kiến trái chiều: một bên là sự đồng cảm với số phận nhân vật và thông điệp xã hội mà phim muốn truyền tải (nhưng chỉ là số ít), bên còn lại là sự hoài nghi về tính logic và mức độ tiết chế trong cách xây dựng kịch bản. Và chính những tranh cãi này đang khiến bộ phim trở thành đề tài được bàn luận sôi nổi, dù theo cách mà nhà sản xuất có lẽ cũng khó lường trước.