Một trong những luật bất thành văn khi với hội đam mê chốt đơn là shipper càng dễ thương, khách càng vui vẻ. Nhưng nếu gặp cảnh shipper bước thẳng vào nhà, thái độ khó ở, thậm chí liệng gói hàng đánh bộp trước mặt thì sao? Bình thường chắc chắn là drama to nhưng tình huống không bình thường thì khách vẫn ngồi cười và quay clip làm content chơi.

Đoạn clip về anh shipper đang viral dưới đây là ví dụ.

Thái độ ngang ngược của anh shipper như khách chẳng làm gì (Nguồn: @du_yen00)

Hoá ra có lý do đặc biệt, anh shipper cũng chính là chồng của khách, còn người quay clip là khách kiêm vợ. Trong đoạn video, anh chồng bước thẳng vào nhà, gương mặt hơi “căng”, rồi tiện tay liệng luôn gói hàng xuống sàn một cách dứt khoát.



Cùng với đoạn clip, người vợ chú thích: “Vợ đặt hàng có chồng shipper kiểu:” , đủ để biến một tình huống tưởng căng thẳng thành content giải trí đúng nghĩa.

Trước tình huống này, cư dân mạng đùa theo, xui người vợ rate 1 sao vì lý do không hài lòng với thái độ của shipper. Cô vợ cũng nhanh chóng nhập cuộc, đùa lại rằng làm vậy là tự tay đá mất nồi cơm của gia đình nên không dám.

Cùng với đó, không để câu chuyện đi xa theo hướng hiểu lầm, người vợ cũng lên tiếng giải thích rõ ràng về chồng và biểu cảm của chồng. Thực chất, chồng cô là người dễ tính, không phàn nàn chuyện mua hàng của vợ và luôn thanh toán. Nhưng ở thời điểm quay clip, do trưa nắng nóng nên anh mới hơi “cọc” một chút.

Về việc vì sao không để đến tối tan làm mới mang hàng về, cô cũng chia sẻ thêm: “Ảnh về ăn cơm với lấy cục sạc dự phòng nên sẵn đem về luôn. Còn bình thường ảnh hay để chiều tối mới gom về cho em không à” .

Anh shipper cọc vì trời nắng nóng, không phải thái độ với khách hàng nhé! (Nguồn: @du_yen00)

Hiện tại, đoạn clip đã nhận về 1,2 triệu lượt xem và hàng chục nghìn lượt yêu thích trong thời gian ngắn. Nhiều người cũng chia sẻ tình huống tương tự khi nhà có chồng làm shipper còn vợ đam mê đặt đồ online.

“Mình mà có chồng làm shipper chắc ngày nào cũng diễn cảnh này”, “Giống em. Chồng em cũng làm shipper, mỗi lần mang về đều kêu: ‘Lúc nào cũng thấy có đơn’”, “Chồng mình cũng làm shipper, có hàng lúc nào cũng nói ‘2 mẹ con trả tiền hàng cho chồng đi’ nhưng làm gì có chuyện đó”, “Bữa chồng tui cũng vậy. Tối về ôm 3 - 4 đơn hàng, đứng ngoài cửa kêu: ‘Chị C. ơi ra lấy hàng’. Ba mẹ chồng cười quá trời”, “Đã không có tiền ship lại còn tốn tiền hàng nữa. Nỗi đau nhân đôi”, “Chồng tui làm shipper và tui vẫn trả tiền bình thường vì ổng không thanh toán cho”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Không dừng lại ở đó, người vợ cũng cập nhật đơn hàng tiếp theo được chồng giao. Cô cho biết hôm sau shipper đã hết cọc và vui vẻ ghé nhà ăn cơm trưa cùng gia đình.

“Hôm nay anh shipper ghé ăn cơm sẵn giao hàng cho, khui hàng giùm luôn. Suy nghĩ lại mấy cái ngôi sao cho anh shipper này mới được. Nay mặt ảnh cũng hết cọc rồi mấy bà ơi” - người vợ nói.