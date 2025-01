Sáng 2/1, ông N.T.C. (SN 1968, quê Quảng Ngãi, tài xế giao hàng) điều khiển xe máy trên đường 3/2 để giao đồ ăn cho khách. Đến giao lộ 3/2 - Lê Hồng Phong (phường 12, quận 10), ông C. đi xe máy lên vỉa hè thì bị tổ công tác của Đội CSGT Bàn Cờ thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe xử phạt.

Qua làm việc, ông C. cho biết do đường đông xe nên di chuyển lên vỉa hè để đi cho nhanh hơn. Khi nghe tổ công tác thông báo mức phạt theo Nghị định 168 là 5 triệu đồng, ông C. “méo mặt” vì đây là số tiền lớn và ông phải làm cả tháng mới dành dụm được.

CSGT lập biên bản xử phạt đối với ông C. về lỗi đi xe máy trên vỉa hè. Ảnh: Hoàng Thuận.

“Thu nhập hàng tháng của tôi khoảng 5 triệu đồng. Với số tiền phạt trên thì coi như tôi bị mất tháng lương”, ông C. buồn rầu và cho hay, đây là lần thứ 2 ông bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm luật giao thông, trong 7 năm làm nghề giao hàng tại TPHCM.

Chia sẻ với phóng viên, ông C. đồng tình việc nâng mức xử phạt các lỗi vi phạm luật giao thông để người dân tự nâng cao ý thức và mong muốn cơ quan chức năng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, mở rộng đường, giải tỏa các điểm ùn tắc để người dân thuận lợi di chuyển.

Tương tự, bà Đ.T.T. (SN 1987, quê Hà Tĩnh) đi xe máy trên vỉa hè cũng bị tổ công tác lập biên bản xử phạt.

Ngoài bị phạt 5 triệu đồng, bà T. và ông C. còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Theo Nghị định 100 trước đó, số tiền xử phạt cho lỗi vi phạm trên chỉ 500 nghìn đồng.

Nam thanh niên dừng xe máy không đúng vạch kẻ đường bị CSGT lập biên bản xử phạt. Ảnh: Hoàng Thuận.

Các phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại giao lộ 3/2 - Lê Hồng Phong. Ảnh: Hoàng Thuận.

Ngoài 2 trường hợp trên, lực lượng CSGT còn lập biên bản xử phạt đối với anh P.Q.B. (SN 2000, ngụ quận Gò Vấp) vì dừng xe không đúng vạch kẻ đường với số tiền 900 nghìn đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Lập biên bản xử phạt đối với N.H.T.P. (SN 1996, ngụ quận 3) về lỗi sử dụng điện thoại khi điều khiển xe máy với mức phạt 900 nghìn đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.