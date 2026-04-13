Trong những câu chuyện xoay quanh việc giao - nhận hàng mỗi ngày của shipper, đôi khi chính tình huống rất bình thường lại khiến người xem cảm thấy thú vị. Không phải vì điều gì quá đặc biệt, mà bởi cách các mối quan hệ quen mặt được hình thành tự nhiên theo thời gian.

Đoạn clip ghi lại cảnh tượng của shipper và khách hàng dưới đây là một ví dụ. Nội dung không có gì kịch tính, nhưng lại khiến nhiều người thích thú bởi sự gần gũi giữa 2 bên.

Không cần nói nhưng vẫn biết chắc chắn là shipper ruột (Nguồn: @lana_151567)

Cụ thể, trong lúc cô gái đang ngồi ăn cơm tại nhà thì nam shipper đến giao hàng. Điều đáng chú ý là thay vì đứng ngoài gọi điện như thường thấy, anh shipper lại đi thẳng vào nhà và ngồi xuống ghế rất thoải mái. Cách hành xử tự nhiên, không chút ngại ngùng cho thấy cả hai đã quá quen biết nhau, thậm chí có thể coi là shipper ruột.

Cùng lúc shipper ngồi xuống, cô gái nhẹ nhàng đẩy đĩa đồ ăn về phía nam shipper và mời ăn với mình. Anh chàng cũng không khách sáo, vừa ăn vừa trò chuyện với khách. Tất cả diễn ra tự nhiên, giống như một người quen ghé nhà hơn là một lần giao hàng thông thường.

Củng cố cho sự thân thiết này là chú thích mà cô gái viết cùng đoạn clip: “Mẹ mình hỏi: ‘Năm nay có định mời mấy ông shipper đến ăn tất niên luôn không’”.

Thân cỡ này thì mẹ nói thế là đúng rồi!

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng chỉ trong thời gian ngắn với hơn 9 triệu lượt xem và hơn 57,4 nghìn lượt chia sẻ trên TikTok. Các bình luận đều tỏ ra thích thú với mối quan hệ thân thiết này, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm tương tự với shipper ruột của mình.

Ngoài chuyện shipper đến nhà ăn uống như trường hợp nói trên, có người cho biết shipper ruột đã được thăng cấp từ shipper lên thành chồng, có người lại được shipper rủ đi cà phê,... Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Shipper ruột giờ thành chồng tui. Và đương nhiên là tui không mất tiền hàng đã thế còn lấy luôn tiền của ổng.

- Ông shipper ruột của vợ chồng chạy ào vào bảo bật anh bình nước nóng gội đầu cái để đi đám cưới, viết anh cái phong bì đi.

- Tui chỉ thấy bạn nữ rất tinh tế đẩy nhẹ đĩa đồ ăn ra cho anh shipper. 10 điểm không có nhưng!

- Tui có hẳn 3 ổng shipper ruột, không hề gọi điện, đến cứ ném hàng vào đó, muốn bom cũng không được luôn.

- Còn shipper nhà tui, chồng tui đặt cá khô, có đơn ổng giao liền lên. Hỏi sao giao sớm vậy thì ổng kêu sợ chồng tui đói nên giao sớm cho ăn.

- Tui mua đồ ship riết mà mấy ổng rủ tui đi cà phê luôn nè.

- Shipper nhà tui cũng phi vào nhà không cần gọi, cất đồ xong loanh quanh nhà ăn bánh trái no rồi đi.

- Shipper ruột tui còn gần nhà tui nữa. Hôm bữa ổng được nghỉ một hôm cái vô tình gặp tui đi bộ đi học xong ổng chở tui đi học luôn.