Những tình huống "dở khóc dở cười" xoay quanh các shipper đi giao hàng từ lâu đã trở thành một "đặc sản" trên mạng xã hội.

Từ các đoạn clip trích xuất camera gia đình, không ít khoảnh khắc đời thường, vừa hài hước vừa ấm áp, liên tục được lan truyền và thu hút lượng tương tác lớn.

Camera quay lại cảnh shipper đến phòng trọ giao hàng và phản ứng của chú mèo khiến chú cũng không ngờ. Nguồn: mapdzet

Mới đây, cộng đồng mạng lại được phen bật cười trước một đoạn video ghi lại tình huống khó đỡ giữa shipper và… thú cưng trong nhà. Cụ thể, nam shipper đến giao hàng, đứng ngoài gọi nhiều lần nhưng không thấy ai phản hồi. Trong lúc đang ghé mắt nhìn qua khe cửa để hỏi han, bất ngờ một chú mèo từ đâu nhảy phắt lên, áp sát cửa như thể nhận ra "người quen".

Chính chủ nhân đoạn clip sau đó cũng tiết lộ nguyên nhân phía sau phản ứng "nhanh như chớp" này. Hóa ra, chú mèo không hề xa lạ với vị khách trước cửa, thậm chí còn rất thân thuộc, bởi: "Nhận ra anh shipper hay ship cát, hạt cho mình".

Đoạn video nhanh chóng thu về hơn 1,1 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều người tỏ ra thích thú trước khoảnh khắc tự nhiên, đáng yêu, trong khi không ít ý kiến lại thấy "quen quen" vì bắt gặp hình bóng thú cưng nhà mình đâu đó trong câu chuyện.

Thực tế, với tần suất giao hàng dày đặc như hiện nay, việc shipper trở thành "người quen mặt" tại nhiều gia đình không còn xa lạ. Có những trường hợp, shipper ghé nhà khách quá nhiều lần trong tuần, thậm chí còn được mời ở lại ăn cơm, uống nước, tranh thủ nghỉ trưa. Lâu dần, không chỉ chủ nhà mà cả thú cưng cũng hình thành sự thân thuộc.

Không hiếm cảnh chó mèo vừa thấy shipper từ xa đã vẫy đuôi mừng rỡ, quấn quýt như đón người thân trở về. Trong một đoạn clip khác, chú chó trong nhà vừa phát hiện bóng dáng shipper đã lập tức chạy ra, đuôi ngoáy liên hồi. Theo chia sẻ của chủ nhà, đây là "shipper ruột", quen đến mức trong lúc chờ khách ra nhận hàng, anh giao hàng còn tranh thủ chơi đùa, cưng nựng chú cún.

Nguồn:ngocchieu.chill

Nguồn: trnhtho831

Thậm chí, nhiều người còn đùa rằng thú cưng thời nay không chỉ "giữ nhà" mà còn có thể… hỗ trợ nhận hàng.

Những khoảnh khắc nhỏ như vậy, tưởng chừng đơn giản, lại góp phần tạo nên bức tranh đời sống gần gũi, nơi các mối quan hệ, kể cả giữa con người và thú cưng cũng dần được "mở rộng" theo cách rất riêng trong thời đại giao hàng tận cửa.

Nguồn:cucailab

Những bình luận của cư dân mạng:

- "Đó đừng có nói con vật là không biết nha. Mấy ẻm biết hết cả đó"

- "Riết làm tưởng shipper là người nhà hay họ hàng không đó"

- "Không nghĩ ra luôn đó trời, shipper thân chủ nhà rồi bây giờ tới cả mấy chú thú cưng cũng thân quen luôn với cả người giao hàng"

- "Nhà tui cũng tương tự nè, mắc cười quá đi. Riết rùi để nhỏ chó nhà tui tự lấy hàng luôn"

