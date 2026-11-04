Những tình huống gây bất ngờ nhất lại đến từ cuộc gặp gỡ rất đỗi bình thường. Đoạn clip ghi lại cảnh nam shipper tự tin giao tiếp tiếng Anh, tư vấn đồ câu cá cho vị khách người n ngoài đang viral dưới đây là một ví dụ.

Đoạn clip về người shipper đang viral (Nguồn: @tuongfish)

Trong clip, người shipper đứng trò chuyện với vị khách bằng tiếng Anh vô cùng tự nhiên. Không chỉ giao tiếp lưu loát, anh còn tư vấn, giới thiệu các món đồ câu cá phù hợp với nhu cầu của khách. Sau đó, anh tiếp tục dịch lại cho chủ shop để hai bên có thể trao đổi và thống nhất lựa chọn.

Màn mua bán diễn ra trơn tru nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của vị shipper. Tuy nhiên, điều khiến người xem tò mò nhất lại nằm ở câu chuyện phía sau. Khi anh chuẩn bị rời đi, chủ cửa hàng không giấu được sự bất ngờ, liền hỏi trước đây anh làm công việc gì mà có thể nói tiếng Anh tốt đến vậy. Đáp lại, nam shipper tỉnh bơ tiết lộ mình từng là du học sinh, có 5 năm sinh sống và học tập tại Mỹ.

Sau đó, chủ shop đồ câu đăng tải đoạn clip lên TikTok kèm dòng chú thích: “Đúng là cao thủ luôn ở quanh ta”. Anh cũng không ngờ khoảnh khắc vốn chỉ được đăng tải để lưu giữ kỷ niệm lại nhanh chóng viral, được nhiều diễn đàn và tài khoản mạng xã hội chia sẻ lại.

Người shipper đứng nói chuyện với khách Mỹ (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ thêm với chúng tôi về tình huống đặc biệt này, Nguyễn Tường (sinh năm 1998, đang sống ở TP.HCM), chủ cửa hàng đồ câu cá, cho biết sự việc diễn ra vào ngày 2/11 vừa qua. Hôm đó, cửa hàng đón một vị khách người Mỹ đến mua bộ đồ câu cá cơ bản. Người này đi cùng con gái, cô bé có thể nói tiếng Việt khá sõi nhưng chỉ dịch được những từ ngữ thông thường, chưa nắm được các thuật ngữ chuyên ngành về câu cá nên khó hỗ trợ bố lựa chọn sản phẩm. Trong khi đó, bản thân Tường cũng chỉ biết một vài câu tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Đúng lúc hai bên đang loay hoay trao đổi, người shipper vốn cũng là khách quen của cửa hàng ghé đến mua đồ. Thấy tình huống đó, anh chủ động đề nghị giúp phiên dịch. Nguyễn Tường kể lại: “May thay đúng lúc đó một người shipper là khách đến mua đồ câu và bảo để anh dịch cho. Thật sự là kỹ năng sale và nói tiếng Anh của anh ấy quá đỉnh. Anh ấy cũng là dân đi câu nên cũng biết những thứ cần thiết để một người đi câu cơ bản cần có, tư vấn đúng trọng tâm và nhu cầu. Hôm đó mình chỉ đứng mắt chữ A mồm chữ O rồi thu tiền thôi đó”.

Nhờ màn tư vấn của shipper, vị khách người Mỹ mua một bộ đồ câu trị giá hơn 1 triệu đồng. Ngày hôm sau, vị khách tiếp tục quay lại cửa hàng để mua thêm đồ đạc, lần này đơn hàng có giá trị lên đến 8 triệu đồng. Trong lần gặp thứ hai, người khách cũng trò chuyện khá vui vẻ với Nguyễn Tường, chia sẻ rằng mình rất thích Việt Nam và đã sinh sống ở đây được một thời gian.

Riêng về nam shipper, Nguyễn Tường cho biết cả hai vốn đã biết nhau từ trước vì người này thường xuyên ghé cửa hàng mua đồ câu. Tuy nhiên, những lần gặp gỡ trước đây chỉ đơn giản là người bán - người mua, không có nhiều dịp trò chuyện nên anh hoàn toàn không biết vị khách quen này từng có 5 năm du học tại Mỹ.

Nguyễn Tường - chủ shop đồ câu cá ở TP.HCM (Ảnh: TTNV)

Bên dưới đoạn clip, cư dân mạng cũng liên tục để lại bình luận bày tỏ sự bất ngờ. Nhiều người cho rằng điều đáng nể ở nam shipper không chỉ là khả năng ngoại ngữ mà còn nằm ở kiến thức chuyên môn và kỹ năng tư vấn bán hàng.

Một số ý kiến khác cũng chia sẻ nhiều câu chuyện tương tự về những người làm công việc giao hàng, bảo vệ nhưng có nền tảng học vấn và năng lực ngoại ngữ đáng nể:

- Không đơn giản là biết giao tiếp tiếng Anh mà ảnh còn có kiến thức và kỹ năng bán hàng nữa.

- Ê đừng chê shipper nha. Mấy ông shipper ở bưu cục chồng tui làm học đại học toàn được học bổng đó. Mấy ông chọn đi giao hàng vì công việc thoải mái, lương cao, ít áp lực đó.

- Bác bảo vệ thì nói 3 ngoại ngữ, anh shipper thì du học Mỹ, thị trường lao động giờ khắc nghiệt quá.

- Đúng là đừng trông mặt mà bắt hình dong.

- Shipper giờ nhiều anh em có bằng cấp cao lắm nhưng mà sao cũng được, miễn là kiếm ăn hợp pháp mà vui là được.

- Đừng xem thường ai hết, chú bảo vệ già công ty tui là thầy dạy Anh Văn, có bằng Thạc sĩ.

- Đợt mấy anh shipper lấy hàng bên mình toàn nghỉ công ty ra chạy. Toàn giỏi không à.