Shinhan Life triển khai nhiều chương trình hướng nghiệp cho người trẻ

Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025 khởi động từ tháng 6/2025 dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp tại các trường đại học

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp cho sinh viên

Sáng kiến mới nhất của Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam ("Shinhan Life Việt Nam") dành cho thế hệ trẻ là Học bổng Shinhan Life S-Cellence 2025, khởi động từ tháng 6/2025 dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp tại các trường đại học. Chương trình nhằm đồng hành cùng sinh viên trong hành trình phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng và giá trị nghề nghiệp, từ đó tạo nền tảng vững vàng, giúp các em thêm tự tin khi bước vào thị trường lao động.

Những sinh viên đạt đủ điều kiện sẽ được nhận suất học bổng trị giá 10 triệu đồng và có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam, gồm Bộ phận Nhân sự, Định phí bảo hiểm, Kế hoạch tổng hợp, Huấn luyện đại lý và Marketing. Trong thời gian kiến tập, các em được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, được rèn luyện kỹ năng, trang bị thêm kiến thức, đồng thời định hình rõ hơn con đường nghề nghiệp tương lai.

Những sinh viên đạt đủ điều kiện sẽ được nhận suất học bổng trị giá 10 triệu đồng và có 4 tuần kiến tập tại các phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam

Chương trình được phát động vào tháng 6 vừa qua và ngay trong đợt 1, 5 sinh viên xuất sắc đáp ứng đầy đủ tiêu chí đã được trao học bổng cùng Giấy chứng nhận hoàn thành kiến tập. Tiếp nối thành công và hiệu quả tích cực của đợt đầu, Shinhan Life Việt Nam tiếp tục triển khai đợt 2 nhằm mở rộng cơ hội trải nghiệm thực tế cho nhiều sinh viên hơn. Hiện 05 sinh viên trúng tuyển đang thực tập tại các phòng ban chuyên môn của công ty trong thời gian từ 01/12 đến 26/12/2025.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, là người luôn dành nhiều tâm huyết và trực tiếp đồng hành trong các chương trình dành cho thanh thiếu niên của công ty, trong đó có Học bổng Shinhan Life S-Cellence. Chia sẻ về ưu tiên đầu tư vào thế hệ trẻ trong chiến lược trách nhiệm xã hội của công ty, ông nhấn mạnh: "Shinhan Life luôn coi trọng việc bồi dưỡng, phát triển thế hệ trẻ, bởi đó chính là chìa khóa mở ra một tương lai bền vững không chỉ cho doanh nghiệp, mà còn cho cả đất nước."

Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0 và hội nhập toàn cầu, xây dựng một thế hệ vững vàng được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết, tự tin bước vào thị trường lao động chính là một trong những động lực để Việt Nam vươn lên mạnh mẽ. Việc đầu tư vào giáo dục, đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên cần được nhìn nhận như một hệ sinh thái bền vững, nơi có sự chung tay của nhà trường, gia đình, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và chính người trẻ.

Hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông

Sau hai năm triển khai, chương trình S-Career đã hướng nghiệp cho 3.500 học sinh hỗ trợ 350 giáo viên tại 8 điểm trường

Cũng trong chiến lược đầu tư cho thế hệ tương lai, từ năm 2024, Shinhan Life Việt Nam đã phối hợp với Công ty SIF Career triển khai chương trình hướng nghiệp S-Career dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT). Sau hai năm triển khai, chương trình đã thu hút 3.500 học sinh tham gia và hỗ trợ 350 giáo viên tại 8 điểm trường các công cụ, phương pháp hiệu quả giúp nhà trường chủ động hơn trong công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Thay vì đưa ra lời khuyên nghề nghiệp, S-Career cung cấp phương pháp, hướng dẫn công cụ và biểu mẫu nhằm hỗ trợ học sinh trong việc có đủ thông tin để lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, điều kiện gia đình và hoàn cảnh kinh tế xã hội. Trên nền tảng kết quả tích cực đạt được trong hai năm liên tiếp (2024–2025), Shinhan Life Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình hướng nghiệp S-Career trong thời gian tới, hướng đến nhiều địa phương trên cả nước.

Các hoạt động hướng nghiệp như S-Career giúp học sinh sớm hiểu rõ năng lực bản thân, nắm bắt nhu cầu mới của thị trường để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Thực tế cho thấy, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số đang làm thay đổi nhanh chóng bức tranh thị trường lao động. Nhiều công việc dần bị công nghệ thay thế, trong khi các ngành nghề đòi hỏi năng lực số, kỹ năng mềm và tư duy sáng tạo ngày càng được ưu tiên. Trong bối cảnh đó, các hoạt động hướng nghiệp như chương trình S-Career có vai trò quan trọng, giúp học sinh sớm hiểu rõ năng lực bản thân, nắm bắt nhu cầu mới của thị trường để đưa ra lựa chọn nghề nghiệp phù hợp.

Là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Shinhan Life hướng đến sứ mệnh mang lại các giải pháp tài chính toàn diện, góp phần bảo vệ khách hàng Việt trước những rủi ro trong cuộc sống. Song song với mục tiêu tăng trưởng bền vững, công ty sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho các chương trình trách nhiệm xã hội, đặc biệt là những sáng kiến hướng tới người trẻ, qua đó góp phần vào phát triển tương lai bền vững của Việt Nam.