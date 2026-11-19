Đầu tư vào thế hệ trẻ - tương lai của Việt Nam

Ngay từ khi gia nhập thị trường, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) đã xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh. Trong đó, đầu tư cho thế hệ trẻ được doanh nghiệp ưu tiên thông qua các chương trình giáo dục, hướng nghiệp và phát triển kỹ năng.

Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam, từng nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng đầu tư vào giáo dục, sức khỏe và trang bị những giá trị sống cho thanh thiếu niên sẽ góp phần kiến tạo một cộng đồng khỏe mạnh và một tương lai vững bền cho đất nước".

Quan điểm trên được cụ thể hóa qua những sáng kiến hỗ trợ người trẻ ở các giai đoạn quan trọng trên hành trình trưởng thành. Với sinh viên năm cuối, chương trình học bổng Shinhan Life S-Cellence, khởi động từ tháng 6/2025, không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mở ra cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Shinhan Life S-Cellence trao cơ hội cho sinh viên trải nghiệm làm việc sớm để tự tin bước vào nghề



Ngoài học bổng trị giá 10 triệu đồng, mỗi sinh viên còn có cơ hội tham gia kỳ kiến tập kéo dài bốn tuần tại các phòng ban chuyên môn của Shinhan Life Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, các em được tiếp cận công việc thực tế, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, xử lý tình huống và hiểu rõ hơn những yêu cầu của môi trường doanh nghiệp. Qua ba đợt triển khai, chương trình đã trao học bổng và mang đến cơ hội kiến tập cho 15 sinh viên, giúp các em tự tin bước vào thị trường lao động.

Nếu Shinhan Life S-Cellence trao cơ hội cho sinh viên trải nghiệm làm việc sớm để tự tin bước vào nghề, thì chương trình hướng nghiệp S-Career lại đồng hành cùng học sinh THPT ở một giai đoạn sớm hơn, khi các em đứng trước những lựa chọn quan trọng về ngành học và định hướng tương lai.

S-Career giúp học sinh hiểu rõ bản thân và nhu cầu thị trường lao động để chủ động lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp



Được Shinhan Life Việt Nam phối hợp cùng Công ty Giáo dục Hướng nghiệp SIF Career triển khai từ năm 2024, S-Career giúp học sinh khám phá năng lực, sở thích và hiểu rõ bản thân thông qua các công cụ hướng nghiệp khoa học cùng sự hướng dẫn của chuyên gia. Đồng thời, chương trình cung cấp những thông tin cần thiết về thị trường lao động, giúp các em có thêm cơ sở để chủ động lựa chọn ngành học, nghề nghiệp phù hợp. Sau ba năm, S-Career đã đồng hành cùng gần 5.100 học sinh và trang bị công cụ tư vấn hướng nghiệp cho hơn 400 giáo viên tại 12 điểm trường THPT.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua những sẻ chia thiết thực

Bên cạnh đồng hành cùng học sinh, sinh viên, Shinhan Life Việt Nam duy trì nhiều hoạt động chăm lo đời sống, sức khỏe và điều kiện học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Ban lãnh đạo và nhân viên công ty thăm và trao tặng 10 máy tính xách tay cho Làng trẻ em SOS TP. HCM



Trong hành trình hơn 5 năm đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Việt Nam, Shinhan Life Việt Nam đã thực hiện nhiều hoạt động như cải tạo sân chơi, nâng cấp cơ sở vật chất, trao tặng đồ gia dụng, máy tính xách tay và tủ thuốc cộng đồng. Tháng 7/2026, Ban Giám đốc và đại diện nhân viên công ty đã đến thăm Làng trẻ em SOS TP.HCM và trao tặng 10 máy tính xách tay phục vụ học tập, giúp các em có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ, kiến thức để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Tinh thần sẻ chia yêu thương, lan tỏa các giá trị nhân văn của bảo hiểm tại Shinhan Life Việt Nam còn được thể hiện qua những hoạt động gần gũi trong cuộc sống. Tháng 8/2026, tại Trung tâm nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, khuyết tật Thiện Tâm, đại diện ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên công ty đã tự tay chuẩn bị những bữa cơm, quây quần bên các em nhỏ và trao tặng nhu yếu phẩm cùng những phần quà thiết thực.

Lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên công ty tận tay trao phần cơm dinh dưỡng tới các em nhỏ và người thân tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM)



Từ năm 2022, Shinhan Life Việt Nam cũng đồng hành cùng các bệnh nhi ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM. Trong giai đoạn 2022–2025, công ty đã tài trợ tổng cộng 750 triệu đồng viện phí cho 60 bệnh nhi, đồng thời tổ chức thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết và trao hàng nghìn suất cơm nghĩa tình cho các gia đình. Tháng 9 năm nay, ông Bae Seung Jun cùng đội ngũ nhân viên và tư vấn tài chính đã đến Bệnh viện Nhi đồng 1, trao quà và 1.000 phần cơm dinh dưỡng, gửi gắm sự quan tâm và tiếp thêm động lực cho các gia đình trên hành trình chữa bệnh cho con.

Với những sáng kiến thiết thực và lâu dài vì cộng đồng, Shinhan Life Việt Nam được vinh danh "Doanh nghiệp vì cộng đồng" hai năm liên tiếp 2024–2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Cùng với những giải pháp bảo vệ và tích lũy tài chính hiệu quả, song hành cùng khách hàng trên mọi chặng đường cuộc sống, công ty sẽ tiếp tục triển khai những hoạt động trách nhiệm xã hội thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và vun đắp tương lai.