NSX bị ném đá tơi tả vì lợi dụng mỹ nhân "Ký Sinh Trùng" đang mắc ung thư để tăng độ hot cho phim

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Special Delivery đã tung ra teaser mới nhất có sự tham gia của Park So Dam.

Mở đầu teaser là đoạn lồng tiếng nói rằng: "Điểm đến là đâu? Cô ấy sẽ giao bất cứ thứ gì mà dịch vụ bưu điện không giao. Cô ấy không quan tâm về gói hàng hoặc phương pháp giao chúng. Đó là một kiểu giao hàng đặc biệt". Trong teaser, Eun Ha (Park So Dam) lấy chìa khóa và vào một chiếc ô tô bị đập phá.

Teaser bộ phim Special Delivery

Vừa đạp ga, Eun Ha bắt đầu phóng nhanh trong thành phố bất chấp việc bị người khác truy đuổi. Kyung Pil (Song Sae Byuk), một cảnh sát tham nhũng đã hỏi: "Cô ấy chưa bị bắt dù chỉ một lần cho đến nay?". Teaser khép lại sau dòng chữ: "Tỷ lệ thành công 100%, tài xế giao hàng đặc biệt Park So Dam".

Những hình ảnh trong teaser bộ phim Special Delivery.



Việc nhà sản xuất bộ phim Special Delivery tung teaser mới nhất chỉ sau một ngày Park So Dam thông báo bị bệnh ung thư đã vấp phải chỉ trích từ dư luận. Cộng đồng mạng cho rằng nhà sản xuất muốn tranh thủ việc Park So Dam đang nhận được nhiều sự chú ý để tăng độ "hot" cho bộ phim. Hành động này bị chỉ trích vì có thể khiến nữ diễn viên cảm thấy bị tổn thương, không công bằng với cô.

Nhà sản xuất bộ phim Special Delivery bị chỉ trích vì lợi dụng Park So Dam.

Trước đó, đại diện công ty chủ quản của Park So Dam tiết lộ, nữ diễn viên hiện đang hồi phục sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp. Cụ thể, Park So Dam được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến giáp và đã trải qua cuộc phẫu thuật theo chẩn đoán của chuyên gia chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi đi khám sức khỏe định kỳ. Do tình trạng sức khỏe mà tới đây nữ diễn viên không thể xuất hiện trong buổi ra mắt cũng như quảng bá phim Special Cargo.