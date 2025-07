Sheraton Hanoi Hotel được đề cử 4 hạng mục tại Luxe Global Awards 2025

4 hạng mục Sheraton Hanoi Hotel được đề cử gồm: Khách sạn thành phố cao cấp tốt nhất - Best Premium City Hotel; Khách sạn cao cấp tốt nhất dành cho doanh nhân và chuyên gia - Best Premium Business Hotel; Khách sạn hội nghị cao cấp tốt nhất - Best Premium Conference Hotel và Đội ngũ khách sạn của năm - Hotel Team of the Year.

Thời gian bình chọn đến ngày 27/7/2025. Đây là lần đầu tiên Sheraton Hanoi Hotel vinh dự được đề cử tại Luxe Global Awards – một hệ thống giải thưởng quốc tế được đánh giá và tổ chức bởi các chuyên gia đầu ngành và khách hàng toàn cầu. Giải thưởng không chỉ tôn vinh chất lượng dịch vụ, kiến trúc và tiện nghi cao cấp, mà còn đánh giá sâu sắc tinh thần phục vụ và trải nghiệm tổng thể mà khách sạn mang lại cho từng vị khách.

Từ năm 2004, Sheraton Hanoi Hotel đã trở thành một phần không thể thiếu trong bức tranh du lịch và lưu trú cao cấp tại Thủ đô Hà Nội. Sau 21 năm vận hành, khách sạn không ngừng nâng cấp và đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong nước và quốc tế. Trong những năm gần đây, Sheraton Hanoi Hotel đã và đang hoàn thiện việc cải tạo toàn diện từ không gian phòng nghỉ, tới các nhà hàng và tiện ích nội khu, mang lại diện mạo hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần bản sắc địa phương và sự ấm áp trong trải nghiệm lưu trú.

Các hạng mục đề cử lần này chính là minh chứng rõ nét cho hành trình bền bỉ không ngừng nghỉ của Sheraton Hanoi Hotel trong việc nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Khách sạn thành phố cao cấp tốt nhất - Best Premium City Hotel là sự ghi nhận cho vị thế đặc biệt của Sheraton Hanoi Hotel – khách sạn mang tính biểu tượng bên Hồ Tây, nơi kết nối hài hòa giữa sự yên bình thơ mộng và nhịp sống sôi động của trung tâm thủ đô. Với dịch vụ tiêu chuẩn 5 sao được vận hành bởi Marriott International – một trong những tập đoàn khách sạn uy tín hàng đầu thế giới, khách sạn đã trở thành điểm dừng chân tin cậy của du khách trong và ngoài nước.

Khách sạn cao cấp tốt nhất dành cho doanh nhân và chuyên gia & Khách sạn hội nghị cao cấp tốt nhất - Best Premium Business Hotel & Best Premium Conference Hotel phản ánh cam kết mạnh mẽ của khách sạn trong việc đầu tư toàn diện cho phân khúc khách công vụ và tổ chức sự kiện. Năm 2024, toàn bộ hệ thống phòng họp, phòng hội nghị và không gian sự kiện tại Sheraton Hanoi đã được cải tạo theo phong cách hiện đại, linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ họp mặt riêng tư đến hội nghị quy mô lớn. Mỗi năm, hàng nghìn hội thảo, tiệc chiêu đãi và sự kiện trọng đại được tổ chức tại đây – khẳng định Sheraton Hanoi là lựa chọn hàng đầu cho giới doanh nhân và chuyên gia trong và ngoài nước.

Đội ngũ khách sạn của năm - Hotel Team of the Year là hạng mục mang nhiều cảm xúc nhất – khi cả tập thể được vinh danh vì tinh thần tận tâm, chuyên nghiệp và sự chỉn chu trong từng chi tiết phục vụ. Đó là thành quả của sự đồng lòng và nỗ lực không ngơi nghỉ từ hậu trường đến tiền sảnh – để mỗi vị khách đều cảm nhận được sự chào đón nồng hậu như trở về nhà.

Bà Tiffany Hwang, Tổng Giám đốc Sheraton Hanoi Hotel chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng khách sạn không chỉ là nơi dừng chân, mà là nơi kết nối cảm xúc. Đề cử lần này không chỉ là sự ghi nhận cho cơ sở vật chất hay thương hiệu – mà còn là lời tri ân tới từng cộng sự đã ngày đêm góp sức, và tới những vị khách đã luôn chọn Sheraton Hanoi như một phần trong hành trình của họ”.

Ra đời với sứ mệnh tôn vinh những khách sạn, khu nghỉ dưỡng và nhà hàng xuất sắc nhất thế giới, Luxe Global Awards là một trong những hệ thống giải thưởng có sức ảnh hưởng rộng lớn trong ngành dịch vụ cao cấp.

Với quy trình đánh giá dựa trên trải nghiệm thực tế của khách hàng toàn cầu, kết hợp với hội đồng chuyên môn uy tín, Luxe Global Awards không chỉ phản ánh chất lượng dịch vụ, mà còn ghi nhận nỗ lực cá nhân hóa, tính bền vững, tinh thần hiếu khách và sự đổi mới không ngừng trong vận hành.

Năm 2025, giải thưởng mở rộng quy mô với hàng ngàn khách sạn, resort và thương hiệu đăng ký từ hơn 100 quốc gia, trở thành một trong những chuẩn mực toàn cầu cho ngành lưu trú và du lịch hạng sang. Việc được đề cử tại giải thưởng này là một dấu mốc quan trọng, giúp khách sạn khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế và nhận được sự tin tưởng ngày càng lớn từ cộng đồng du khách toàn cầu.

Việc Sheraton Hanoi có mặt trong danh sách đề cử danh giá của Luxe Global Awards 2025 cũng là lời mời gọi cộng đồng – những ai từng đặt chân tới nơi đây cùng lan tỏa những trải nghiệm tích cực và đóng góp một lá phiếu bình chọn như một lời động viên và ghi nhận chân thành nhất. Bình chọn ngay tại: https://www.luxeglobalawards.com/hotel/sheraton-hanoi-hotel-e9680e9f74