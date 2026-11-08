Shark Bình trần tình về thái độ lạc quan, tươi tắn khi ra toà

Sáng 8/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu.

Tự bào chữa trước toà, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Ngân Lượng) cho biết tại phiên tòa trước đó, luật sư bảo vệ quyền lợi cho một số bị hại đã đề nghị HĐXX tuyên mức án cao hơn hình phạt mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo.

Shark Bình giải thích về thái độ vui vẻ, có phần lạc quan quá mức trong những ngày xét xử, khiến một số bị hại và luật sư không hài lòng.

Shark Bình lý giải, bản thân đã bị tạm giam hơn một năm, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ thất vọng, buồn chán, căng thẳng đến khi dần chấp nhận thực tế và ổn định tinh thần.

“Bị cáo xác định ra tòa là tù lâu, án dài. Bây giờ đi tù rồi, bị cáo cũng chẳng còn gì để mất, còn mỗi tinh thần. Nếu ở trong tù mà tinh thần không lạc quan sẽ kéo theo suy sụp, căng thẳng, trầm cảm, bệnh tật, thậm chí tìm đến cái chết”, Shark Bình trình bày.

Bị cáo dẫn câu nói: “Trăm lời nói không bằng một việc làm”, đồng thời cho biết ngay từ giai đoạn điều tra đã chỉ đạo hoàn trả toàn bộ số tiền phí thu được từ Mr Pips.

Bị cáo gửi lời xin lỗi, mong các bị hại và luật sư thông cảm cho cách thể hiện của mình tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Hoà Bình bị dẫn giải tới toà.

Shark Bình cho biết, bị cáo bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ từ năm 2001, trải qua nhiều mô hình kinh doanh trong 24 năm. Bị cáo ví lĩnh vực đổi mới sáng tạo giống như việc cha ông ngày xưa đi khai hoang, luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm, trong đó có cả những khoảng trống và rủi ro pháp lý.

Theo bị cáo, khi doanh nghiệp đi đầu phát triển các sản phẩm, mô hình kinh doanh mới nhưng chưa có hành lang pháp lý hướng dẫn đầy đủ, dẫn đến hoạt động của doanh nghiệp nhiều khi nằm giữa ranh giới đúng và sai, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Bị cáo dẫn chứng Công ty Ngân Lượng được khởi nghiệp từ năm 2008, nhưng đến năm 2017 mới được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Trong 9 năm đó, Ngân Lượng nhiều lần bị cơ quan chức năng hiểu nhầm là doanh nghiệp có hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí bị nghi là công ty lừa đảo.

Bị cáo mong HĐXX xem xét, phân biệt rõ những mô hình đổi mới sáng tạo thực sự mang lại giá trị cho xã hội với các hành vi lợi dụng công nghệ vào mục đích xấu, qua đó đưa ra bản án phù hợp, vừa đủ sức răn đe, vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo.

Kết thúc phần trình bày, Shark Bình cảm ơn VKS đã ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị cho hai nữ nhân viên cấp dưới tại Công ty Ngân Lượng được hưởng án treo.