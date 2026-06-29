Theo báo cáo, khoảng 20h ngày 27/6, tại khu vực rừng phòng hộ trên núi Cao San giáp ranh giữa phường Tam Chúc và phường Lý Thường Kiệt bất ngờ xảy ra hỏa hoạn.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, các tổ chức đoàn thể và người dân đã nhanh chóng có mặt để khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Đến khoảng 22h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, do khu vực cháy nằm trên địa hình núi cao, nhiều cây bụi, thảm thực bì khô nên đến 10h ngày 28/6, đám cháy tiếp tục bùng phát trở lại. Lực lượng chức năng đã di dời một số hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng và tạm thời cấm phương tiện lưu thông qua khu vực trên quốc lộ 21A.

Khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện như xe chữa cháy chuyên dụng, dụng cụ thủ công và lực lượng tại chỗ đã được huy động tham gia công tác dập lửa.

Thống kê sơ bộ tính đến 14h cùng ngày, vụ hoả hoạn khiến 3.000 - 3.500 m2 rừng bị ảnh hưởng, chủ yếu là thảm thực bì, cây bụi và cây leo.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy rừng do sét đánh vào tối 27/6 gây cháy lan từ khu vực đỉnh núi xuống sườn núi Cao San.

Chính quyền địa phương đang tiếp tục theo sát diễn biến vụ hỏa hoạn; triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả.