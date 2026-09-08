Sét đánh gây cháy 3 căn nhà ở Lâm Đồng

Ngày 8/9, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 3 gia đình bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra trên địa bàn.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h sáng cùng ngày, trên địa bàn phường Bắc Gia Nghĩa có mưa lớn kèm sấm sét. Sau đó, sét đánh vào 3 căn nhà liền kề ở tổ dân phố Ting Wêl Đăng, gây chập điện và bùng phát hỏa hoạn.

Hiện trường xảy ra vụ cháy.

Trong đó, 1 căn nhà sử dụng mặt bằng làm cơ sở sửa chữa, mua bán đồ điện tử, điện lạnh; 1 căn kinh doanh quán cà phê và 1 căn nhà ở.

Vụ cháy khiến cả 3 căn nhà bị thiêu rụi. Nhiều tài sản sinh hoạt, phương tiện, máy móc, thiết bị điện tử, điện lạnh và hàng hóa bị lửa thiêu hỏng. Tổng thiệt hại tài sản được ước tính khoảng 700 triệu đồng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo UBND phường Bắc Gia Nghĩa đã đến chia sẻ với các gia đình, động viên người dân ổn định tinh thần, từng bước khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, UBND phường Bắc Gia Nghĩa chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục vận động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ những hộ dân bị thiệt hại.

