Cháy lớn trong một tiệc cưới, ít nhất 22 người tử vong

Một vụ hỏa hoạn tại tiệc cưới ở thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng, Thị trưởng khu vực cho biết vào hôm thứ Bảy (5/9). Nhiều người khác cũng đã bị thương.

Đám cháy bắt đầu vào tối thứ Sáu (4/9) và kéo dài đến rạng sáng thứ Bảy tại một tòa nhà ở Lingwala, phía bắc Kinshasa. Các hành lang hẹp của tòa nhà bị tắc nghẽn do dòng người chen chúc tìm đường thoát hiểm.

Nhiều người - cả người còn sống lẫn các nạn nhân đã qua đời - được đặt nằm dọc bên đường khi những người tham dự nỗ lực ứng cứu những ai còn sống sót.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Thị trưởng Lingwala, ông Norbert Mushinga, chia sẻ với Hãng thông tấn Congo rằng số người chết tạm thời là 22 người. Ông cho biết con số này có thể sẽ tiếp tục tăng.

Nguyên nhân chính xác của vụ cháy vẫn chưa được xác nhận. "Đây là một thảm kịch," ông Jacquemin Shabani, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Congo cho biết. Bộ trưởng đã đến kiểm tra hiện trường vào sáng thứ Bảy.

Các vụ hỏa hoạn gây tử vong thường xuyên xảy ra tại các khu vực đông dân cự ở Kinshasa, nơi việc phát triển đô thị thường thiếu các hạ tầng phụ trợ như dịch vụ phòng cháy chữa cháy.

Theo truyền thông địa phương, hỏa hoạn xảy ra khá phổ biến trong mùa khô và đã có nhiều vụ cháy ghi nhận từ đầu năm đến nay.

Nguồn: SCMP