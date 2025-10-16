Secret Garden rạng rỡ trong ngày đầu tới Việt Nam, sẵn sàng gặp gỡ khán giả Hà Nội

Chiều 16/10, sau chuyến bay kéo dài hơn 15 tiếng từ Oslo (Na Uy), hai nghệ sĩ Fionnuala Sherry và Rolf Løvland – linh hồn của nhóm nhạc huyền thoại Secret Garden – đã chính thức đặt chân đến sân bay Nội Bài, Hà Nội, mở màn cho World Tour kỷ niệm 30 năm thành lập. Đây là lần đầu tiên nhóm biểu diễn tại Việt Nam, trong khuôn khổ dự án âm nhạc quốc tế vì cộng đồng “Good Morning Vietnam” do Báo Nhân Dân và IB Group Vietnam khởi xướng.

Dù trải qua hành trình bay dài, hai nghệ sĩ vẫn giữ vẻ tươi tắn, thân thiện khi bước ra khu vực đón khách. Fionnuala Sherry và Rolf Løvland vui vẻ vẫy chào người hâm mộ, nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính phóng viên. Đây cũng là khoảnh khắc được khán giả Việt Nam đặc biệt mong chờ – khi lần đầu tiên được nhìn thấy hai nghệ sĩ từng tạo nên “huyền thoại” trong làng nhạc hòa tấu thế giới.

Đón nhóm tại sân bay là ông Tony Nguyễn – Giám đốc Quan hệ Quốc tế của IB Group Việt Nam, cùng đại diện Ban tổ chức chương trình. Để thể hiện tình cảm và lòng hiếu khách, BTC đã chuẩn bị những chiếc nón lá thủ công được vẽ tay tinh xảo, khắc họa các danh thắng Việt Nam và dòng chữ “Secret Garden Live in Vietnam”. Món quà độc đáo này khiến hai nghệ sĩ vô cùng thích thú, không ngừng bày tỏ sự trân trọng. Cả dàn nhạc dây tháp tùng Secret Garden cũng được tặng nón lá – một cử chỉ nhỏ nhưng ấm áp, khiến họ cảm nhận được tinh thần hiếu khách của người Việt.

Sự chào đón nồng hậu của BTC

Nghệ sĩ Rolf Løvland chia sẻ: “Chúng tôi rất mong chờ buổi diễn tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến đây, và thực sự cảm thấy vô cùng háo hức.”

Theo kế hoạch, đêm diễn “Secret Garden Live in Vietnam” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 18/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, mở màn cho tour diễn toàn cầu kỷ niệm 30 năm hoạt động của nhóm. Ban tổ chức tiết lộ sân khấu tại Hà Nội sẽ là một trong những sân khấu lớn và đẹp nhất trong lịch sử biểu diễn của Secret Garden, với hệ thống âm thanh – ánh sáng hiện đại cùng thiết kế không gian huyền ảo, tái hiện tinh thần Celtic đặc trưng.

Nghệ sĩ Fionnuala Sherry

Secret Garden dự kiến trình diễn khoảng 30 tác phẩm nổi bật trong suốt hành trình 30 năm sự nghiệp, bao gồm những bản nhạc gắn liền với tên tuổi nhóm như “Songs From A Secret Garden”, “Nocturne”, “You Raise Me Up”… Dù danh sách bài diễn vẫn được giữ kín để tạo bất ngờ, nhưng khán giả chắc chắn sẽ được đắm chìm trong không gian âm nhạc vừa trữ tình, vừa kỳ ảo – đặc trưng của hai nghệ sĩ đến từ Bắc Âu.

Sau đêm nhạc, hai thành viên sẽ tham gia buổi ký tặng đặc biệt trên poster dành riêng cho người hâm mộ Việt Nam.

Được thành lập năm 1994, Secret Garden là dự án kết hợp giữa Rolf Løvland (nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano người Na Uy) và Fionnuala Sherry (nghệ sĩ violin người Ireland). Năm 1995, nhóm làm nên lịch sử khi chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest với bản hòa tấu “Nocturne”, trở thành nhóm nhạc đầu tiên trong 40 năm lịch sử cuộc thi giành chiến thắng bằng một tác phẩm không lời.

Từ đó, Secret Garden trở thành biểu tượng của dòng nhạc hòa tấu đương đại, phát hành 12 album, đạt 113 đĩa bạch kim, hơn 3 tỷ lượt stream toàn cầu, và 311 tuần liên tiếp xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard New Age.

Đặc biệt, ca khúc “You Raise Me Up” (2001) – sáng tác của nhóm – đã được hơn 1.000 nghệ sĩ nổi tiếng như Josh Groban, Westlife, Il Divo… thể hiện lại, trở thành một trong những bản nhạc được cover nhiều nhất thế kỷ 21.

Album mới nhất của họ – “Songs In The Circle of Time” (2024) – đánh dấu hành trình trọn vẹn 30 năm gắn bó cùng âm nhạc, nơi mỗi giai điệu đều mang thông điệp về tình yêu, sự chữa lành và niềm tin vào vẻ đẹp của thế giới.