Sau vụ đánh ghen náo loạn Hồ Tây, 3 shop quần áo của "tiểu tam" đều bất ngờ cửa đóng then cài

Theo dõi toàn bộ nội dung vụ đánh ghen ở hồ Tây tại đây.

Tối 6/10, đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ đánh ghen chồng cặp bồ với "tiểu tam" trên xe ô tô ở Hồ Tây, Hà Nội gây xôn xao cộng đồng mạng.





Theo nội dung đoạn clip, trên một chiếc ô tô màu đỏ, người vợ mặc áo trắng đang đứng chặn ở cửa xe. Bên trong, người chồng ôm chặt "tiểu tam". Người vợ đứng bên ngoài túm tóc "tiểu tam" và dùng sức lôi ra ngoài, cảnh cáo người chồng: "Mày bỏ ra, tao không nhẹ nhàng nữa đâu".



Tuy nhiên, người chồng cố gắng giữ chặt cô bồ và ngăn chặn hành động của vợ. Sau một hồi giằng co, người vợ đã lôi áo, kéo được chồng ra khỏi xe. Người chồng vội vàng đứng ra can ngăn vợ, che chắn cho "tiểu tam". Còn cô bồ chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận.

Theo chia sẻ của người vợ trong các đoạn video được quay lại, "tiểu tam" trong vụ đánh ghen này là chủ shop quần áo B. có tiếng ở Hà Nội. Sau khi sự việc xảy ra, CĐM đã nhanh chóng tìm ra danh tính cũng như địa chỉ các shop quần áo được cho là của "con giáp thứ 13" trong vụ việc. Nhiều người liên tục để lại những bình luận chỉ trích trên fanpage của shop quần áo; kết quả, shop B. đã phải nhanh chóng khóa trang fanpage.

Cửa hàng quần áo nằm trên phố Cầu Giấy đóng cửa vào sáng nay

Liên quan đến sự việc trên, 10h00 ngày 7/10, chúng tôi đã có mặt tại 3 cửa hàng quần áo B. nằm trên phố Cầu Giấy, Nguyễn Trãi, Chùa Bộc. Tuy nhiên, cả 3 cửa hàng này đều cửa đóng then cài.

Theo chia sẻ của nhân viên shop quần áo bên cạnh, shop quần áo này hôm qua vẫn mở cửa bán hàng từ sáng đến tối nhưng không hiểu lý do gì mà hôm nay họ đóng cửa.

Chúng tôi cũng đã gọi điện đến số điện thoại của cửa hàng để tìm hiểu về sự việc nhưng "thuê bao không liên lạc được".

Những shop quần áo bên cạnh vẫn mở bán bình thường

Giống như shop trên phố Cầu Giấy, shop quần áo B. trên phố Chùa Bộc cũng đóng cửa kín mít

Shop quần áo ở phố Nguyễn Trãi cũng đã đóng cửa

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Nhật Tân cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã đưa 3 người về trụ sở công an phường để làm việc.



Tại trụ sở cơ quan công an, 3 người đồng ý tự giảng hòa, viết bản cam kết. Vụ việc xảy ra do mâu thuẫn tình cảm, do xô xát không xảy ra thương tích nên họ được lực lượng chức năng cho về.

Theo lãnh đạo Công an phường Nhật Tân, người đàn ông ngồi trên ô tô và người phụ nữ chặn xe đã làm đơn ly hôn. Họ chuẩn bị ra tòa để giải quyết hôn nhân. Tuy nhiên, người vợ yêu cầu chồng không được có quan hệ với người khác khi chưa chính thức ly hôn.