Sau tuổi trung niên tôi nhận ra: Dù giàu hay nghèo cũng không được “keo kiệt” với 4 khoản tiền này, càng tiêu càng lãi

Tiền mua thực phẩm tốt

Khi còn trẻ, nữ nhân viên bán hàng tên Hải Quỳnh (Trung Quốc) thường chọn những bữa ăn nhanh chóng ngoài nhà hàng hoặc đặt đồ ship để tiết kiệm thời gian, mua đồ giảm giá cuối ngày ngoài chợ. Kết quả là sau tuổi 40, bà bắt đầu gặp vấn đề về tiêu hóa và tăng cân không kiểm soát. Giờ đây, bà mới nhận ra rằng đầu tư vào thực phẩm tốt chính là cách tiết kiệm lâu dài nhất.

Thực phẩm chất lượng cao như rau hữu cơ, thịt tươi sạch và trái cây tươi không chỉ cung cấp dinh dưỡng đầy đủ mà còn giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Chính vì tiết kiệm tiền bằng cách chọn thực phẩm giá rẻ, giảm giá do lỗi hoặc liên tục ăn đồ ăn nhiều gia vị, dầu mỡ ngoài hàng, bà Quỳnh giờ đây phải chi hàng triệu đồng cho thuốc men sau này.

Bước sang tuổi trung niên, người phụ nữ này đã thử thay đổi: Mỗi tuần, bà dành khoảng 20% ngân sách ăn uống cho thực phẩm organic, tươi sạch mua mới mỗi ngày và kết quả là sau một thời gian ngắn bà đã thấy năng lượng dồi dào hơn, da dẻ hồng hào và ít ốm vặt. Càng tiêu cho thực phẩm chất lượng, người trung niên càng "lãi" về sức khỏe bền vững, thể chất và tinh thần trở nên tràn đầy sức sống thay vì mệt mỏi.

Tiền báo hiếu bố mẹ

Khi bà Mỹ Liên bước sang tuổi trung niên, bố mẹ bà đã ngoài 80 tuổi. Người phụ nữ từng hối hận vì những năm trẻ tuổi bận rộn, ít dành thời gian hay tiền bạc cho họ. Giờ đây, bà hiểu rằng thật may mắn khi bố mẹ vẫn có sức khoẻ ổn định, và báo hiếu không phải là gánh nặng mà là khoản đầu tư mang lại niềm vui, sự bình an tinh thần lớn lao.

Mỗi lần đến thăm bố mẹ, bà Liên đều nhớ mua loại hoa quả họ thích. Dù chỉ là những món quà nhỏ như mua thuốc bổ, đưa bố mẹ đi du lịch ngắn ngày, hay thuê người giúp việc hỗ trợ hàng ngày, những chi phí này đều "lãi" gấp bội về mặt tình cảm. Bà Mỹ Liên cho biết những lần đưa mẹ đi khám định kỳ, chi phí không quá cao nhưng đổi lại là nụ cười hạnh phúc của bà cụ và sự yên tâm cho chính bà.

Người phụ nữ khẳng định nếu keo kiệt với khoản này, mọi người có thể mất đi cơ hội thể hiện tình yêu thương, dẫn đến hối tiếc muộn màng – thứ không thể mua lại bằng tiền.

Tiền chăm sóc sức khỏe

Tuổi trung niên là lúc cơ thể "báo động" với các vấn đề như xương khớp, tim mạch hay hormone thay đổi. Ông Lý Giang từng bỏ qua các buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ vì nghĩ "tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy", nhưng một lần đau dạ dày kéo dài đã khiến ông phải nằm viện, tốn kém gấp nhiều lần.

Người đàn ông và bạn bè cùng tuổi đều đồng tình đầu tư vào sức khỏe – từ khám bác sĩ, tập thể dục, mua bảo hiểm y tế đến các liệu pháp thư giãn như massage – là khoản chi thông minh nhất. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Khi kiểm tra sức khỏe hàng năm, họ có thể phát hiện sớm vấn đề và tiết kiệm rất nhiều tiền điều trị sau này.

Sau khi tham gia CLB cầu lông tại khu phố và bổ sung vitamin định kỳ, ông Giang cảm thấy cơ thể linh hoạt hơn, giấc ngủ ngon và tinh thần lạc quan hơn. Người đàn ông giờ đây không ngại tiêu tiền chăm sóc sức khỏe nữa vì điều này có thể mang lại khoản "lãi" về tuổi thọ và chất lượng cuộc sống, giúp tận hưởng tuổi già mà không phải lo lắng về bệnh tật.

Tiền duy trì các mối quan hệ chất lượng

Một cư dân mạng họ Trần chia sẻ rằng có những tháng anh sẵn sàng tiêu nửa tháng lương hưu cho việc tặng quà cho người thân, tham gia các sự kiện quan trọng của bạn bè như sinh nhật hoặc đám cưới con họ. Có người nói ông Trần đang phung phí tiền bạc, nhưng người đàn ông cho rằng keo kiệt với thời gian và tình cảm cho các mối quan hệ chất lượng sẽ dẫn đến cô đơn – thứ "bệnh" nguy hiểm hơn cả bệnh thể chất.

Những khoản chi như mời bạn bè cà phê, tặng quà sinh nhật hay tham gia các buổi họp mặt gia đình đều đáng giá. Mối quan hệ tốt mang lại hỗ trợ tinh thần, cơ hội chia sẻ và thậm chí là mạng lưới giúp đỡ trong công việc hay cuộc sống. Ông Trần cũng từng ngại chi tiền cho một chuyến đi chơi với bạn cũ, nhưng khi gặp khó khăn, thứ ông nhận được những lời khuyên quý giá và sự động viên trong lúc khó khăn từ những người bạn ấy. Càng đầu tư vào các mối quan hệ chân thành, ông càng "lãi" về hạnh phúc và sự kết nối, giúp tuổi trung niên không còn là giai đoạn cô đơn mà trở thành khoảng thời gian ý nghĩa.