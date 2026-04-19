Nội soi đại tràng không phải là một hạng mục khám sức khỏe tiêu chuẩn, và nhiều người biết rất ít về nó hoặc có những lo ngại về nó. Tuy nhiên, đây là một xét nghiệm sức khỏe quan trọng. Đặc biệt, đối với người trên 45 tuổi, đây là một hình thức kiểm tra sức khỏe không thể bỏ qua.

Bạn có nhất thiết phải nội soi đại tràng không?

Nhiều người tin rằng nội soi đại tràng chỉ được sử dụng để sàng lọc ung thư, nhưng vai trò thực sự của nó còn lớn hơn thế nhiều.

Thứ nhất, nội soi đại tràng có thể phát hiện polyp trong ruột. Việc phát hiện polyp ruột không nhất thiết có nghĩa là ung thư, nhưng chúng cần được điều trị kịp thời.

Hiệp hội phòng chống ung thư Trung Quốc chỉ ra rằng hầu hết các polyp ruột đều lành tính, nhưng một số polyp tuyến có nguy cơ. Các polyp có đường kính ≥1cm, hình dạng nhung mao hoặc loạn sản nặng có nguy cơ chuyển thành ung thư cao hơn.

Việc loại bỏ polyp kịp thời và khám theo dõi định kỳ là những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Sau khi loại bỏ, bệnh nhân cần lập kế hoạch điều trị tiếp theo dựa trên kết quả giải phẫu bệnh và số lượng polyp, đồng thời tuân theo lời khuyên của bác sĩ về việc khám theo dõi định kỳ để đảm bảo tình trạng bệnh được theo dõi kịp thời.

Thứ hai, nội soi đại tràng cũng có thể phát hiện nhiều bệnh viêm ruột khác nhau, chẳng hạn như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Bệnh viêm ruột mãn tính có thể dẫn đến ung thư.

Hiệp hội Phòng chống Ung thư Trung Quốc chỉ ra rằng bệnh nhân mắc các bệnh viêm ruột mãn tính như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn do tổn thương viêm kéo dài và lặp đi lặp lại. Viêm mãn tính có thể liên tục kích thích niêm mạc ruột, gây ra sự tăng sinh bất thường trong quá trình sửa chữa tế bào ruột, từ đó dần dần phát triển thành ung thư.

Đặc biệt, những bệnh nhân bị viêm mãn tính có tiền sử hơn 10 năm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn đáng kể.

Dĩ nhiên, trọng tâm chính của chúng ta nên là phát hiện sớm ung thư đại trực tràng. Trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng hiện nay, nội soi đại tràng là tiêu chuẩn vàng được sử dụng rộng rãi để sàng lọc ung thư đại trực tràng . Dưới sự hướng dẫn trực quan, các bác sĩ nội soi có thể kiểm tra toàn bộ đại tràng và trực tràng một cách toàn diện, và sinh thiết bất kỳ tổn thương nghi ngờ nào có thể làm rõ hơn chẩn đoán bệnh lý. Đây hiện là phương pháp chính để phát hiện sớm ung thư đại trực tràng.

Sau 45 tuổi, nội soi đại tràng có thực sự cần thiết không?

Dữ liệu đăng ký ung thư mới nhất tại tỉnh Giang Tô cho thấy tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư đại trực tràng ở tỉnh này tương đối thấp trước độ tuổi 40 và 50, sau đó tăng nhanh theo tuổi tác.

Từ năm 2009 đến năm 2019, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng tại tỉnh Giang Tô tăng trung bình 3,54% mỗi năm, với tốc độ tăng nhanh hơn ở nhóm người trên 50 tuổi.

Tài liệu "Khuyến nghị về sàng lọc và phòng ngừa các khối u ác tính thường gặp ở người dân (phiên bản năm 2024)", do Hiệp hội phòng chống ung thư Thượng Hải và Bệnh viện ung thư Đại học Fudan phối hợp xuất bản, nêu rõ:

Những người từ 45 tuổi trở lên không có triệu chứng vẫn có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng.

Những người trên 40 tuổi gặp các triệu chứng ở hậu môn trực tràng kéo dài hai tuần, bao gồm thay đổi thói quen đi tiêu (táo bón, tiêu chảy...), thay đổi độ đặc của phân, thay đổi tính chất phân (có máu trong phân, có chất nhầy trong phân) và đau bụng dai dẳng, cũng có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng.

Cần chuẩn bị những gì khi thực hiện nội soi đại tràng?

2-3 ngày trước khi thực hiện thủ thuật, hãy ăn các loại thức ăn bán lỏng ít chất xơ và tránh các loại thức ăn cứng, khó tiêu và nhiều chất xơ.

Không có hạn chế nào về lượng nước uống trong 4 giờ trước khi thực hiện, nhưng bạn phải uống nhiều nước để tránh mất nước.

Bệnh nhân thực hiện nội soi đại tràng không đau cần có người thân đi cùng.

Phụ nữ không nên nội soi đại tràng trong thời kỳ kinh nguyệt.

Nên mang theo các báo cáo kết quả nội soi đại tràng mà bạn có trước đó.

Những người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường hoặc đang dùng thuốc chống đông máu nên thông báo trước cho bác sĩ và làm theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bạn có thể dùng giấy vệ sinh ướt để bảo vệ các vùng nhạy cảm, nếu không việc nội soi đại tràng sẽ càng khó chịu hơn.

Sau khi nội soi đại tràng, việc đi vệ sinh để tống khí ra ngoài có thể làm giảm đầy hơi, và đi bộ nhẹ nhàng cũng có thể giúp tống khí ra ngoài.