Tin vui cho người 40 tuổi chưa có nhà: Nếu đang có 4 thứ này, bạn chưa hề chậm trong cuộc đua tài chính

Ở tuổi 20, chuyện chưa có nhà gần như chẳng đáng để nhắc tới. 30 tuổi, nhiều người bắt đầu nghĩ đến chuyện mua nhà. Nhưng khi bước sang tuổi 40, áp lực lại khác hẳn. Chỉ một câu hỏi rất quen thuộc: “Bao giờ mua nhà?” cũng đủ khiến không ít người cảm thấy mình đang đi chậm hơn những người xung quanh.

Thế nhưng vấn đề tài chính hiếm khi đơn giản như phép so sánh “có nhà” và “chưa có nhà”.

Một người sở hữu căn hộ trị giá vài tỷ đồng nhưng đang phải dành hơn một nửa thu nhập mỗi tháng để trả nợ chưa chắc đã thoải mái hơn người đang thuê nhà nhưng có tiền mặt, quỹ dự phòng và khoản đầu tư đều đặn.

Vì vậy, nếu đã bước sang tuổi 40 mà vẫn chưa mua nhà, trước khi lo lắng, hãy nhìn lại 4 thứ dưới đây.

1. Bạn có một khoản tiền dự phòng đủ lớn

Đây có thể là “tài sản vô hình” quan trọng hơn rất nhiều người tưởng.

Giả sử một gia đình chi khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Nếu có quỹ dự phòng tương đương 6–12 tháng sinh hoạt, tức khoảng 120–240 triệu đồng, họ đã có một vùng đệm đáng kể trước những biến cố như mất việc, giảm thu nhập hoặc chi phí bất ngờ.

Trong khi đó, không ít người đã mua nhà nhưng gần như vét sạch khoản tiết kiệm để trả tiền ban đầu. Sau khi nhận nhà, tài khoản chỉ còn một khoản rất nhỏ, trong khi mỗi tháng vẫn phải trả tiền vay.

Nhìn bề ngoài, người thứ hai đã “có nhà”. Nhưng xét về khả năng chống chịu rủi ro, người thứ nhất chưa chắc yếu hơn.

Ở tuổi 40, điều đáng sợ nhất không phải là chưa đứng tên một căn hộ. Điều đáng sợ hơn là không còn tiền mặt khi biến cố xuất hiện.

2. Bạn không mang những khoản nợ lớn

Một trong những lợi thế lớn của người chưa mua nhà là họ có thể vẫn giữ được khả năng tài chính linh hoạt.

Ví dụ, một người thu nhập 35 triệu đồng/tháng đang thuê nhà 7 triệu đồng. Sau các khoản sinh hoạt, họ vẫn có thể dành 10–15 triệu đồng để tiết kiệm hoặc đầu tư.

Ngược lại, một người có thu nhập tương tự nhưng đang trả khoản vay mua nhà 18–20 triệu đồng/tháng sẽ có biên tài chính hẹp hơn rất nhiều.

Tất nhiên, vay mua nhà không phải điều xấu. Với nhiều gia đình, đây là cách hợp lý để sở hữu tài sản lớn trong thời gian dài.

Nhưng khoản vay chỉ thực sự an toàn khi nó nằm trong khả năng chi trả.

Nếu 40 tuổi chưa có nhà nhưng không có nợ tiêu dùng, không vay tín chấp, không thường xuyên dùng thẻ tín dụng để “đảo tiền” cuối tháng, đó đã là một nền tảng tài chính rất đáng giá.

3. Bạn vẫn đều đặn tích lũy mỗi tháng

Điểm quan trọng không phải bạn đang sở hữu bao nhiêu tài sản ở thời điểm hiện tại, mà là tài sản ròng của bạn có tiếp tục tăng hay không.

Một người 40 tuổi có 500 triệu đồng và mỗi tháng tiết kiệm thêm 15 triệu đồng sẽ có thêm khoảng 900 triệu đồng sau 5 năm, chưa tính lợi nhuận từ đầu tư.

Khi đó, tổng nguồn vốn có thể tiến gần hoặc vượt 1,4 tỷ đồng.

Khoản tiền này mở ra rất nhiều lựa chọn: tiếp tục đầu tư, tăng tỷ lệ trả trước để giảm áp lực vay mua nhà, hoặc lựa chọn một căn nhà phù hợp hơn thay vì mua vội vì áp lực tuổi tác.

Đây cũng là lý do những người 40 tuổi chưa có nhà không nên vội nghĩ rằng “đã muộn”.

Khoảng thời gian từ 40 đến 50 tuổi vẫn có thể là giai đoạn tích lũy tài sản rất mạnh nếu thu nhập ổn định và tỷ lệ tiết kiệm đủ cao.

4. Bạn hiểu mình thực sự cần căn nhà như thế nào

Có một sai lầm tài chính khá phổ biến: mua nhà chỉ vì cảm giác “đến tuổi phải mua”.

Một người độc thân, một gia đình có hai con nhỏ hay một cặp vợ chồng chuẩn bị nghỉ hưu sẽ có nhu cầu nhà ở hoàn toàn khác nhau.

Nếu mua quá sớm, bạn có thể mắc kẹt trong một căn nhà không còn phù hợp chỉ vài năm sau đó.

Ví dụ, có người mua căn hộ nhỏ ở xa nơi làm việc vì mức giá vừa túi tiền. Vài năm sau, khi con đi học hoặc công việc thay đổi, họ lại phải tính chuyện bán nhà và chuyển nơi ở.

Trong trường hợp này, vài năm thuê nhà để xác định rõ khu vực sinh sống lâu dài đôi khi lại là một quyết định hợp lý.

Thuê nhà không nhất thiết là “ném tiền qua cửa sổ”. Bạn đang trả tiền cho quyền sử dụng một nơi ở và đồng thời giữ được sự linh hoạt.

Điều quan trọng là phần tiền tiết kiệm từ việc chưa mua nhà có thực sự được tích lũy hay không.

Nếu không mua nhà nhưng toàn bộ tiền dư lại dành cho tiêu dùng, du lịch hoặc mua sắm, lợi thế tài chính gần như biến mất.

40 tuổi chưa có nhà, điều cần nhìn không phải tuổi tác mà là bảng cân đối tài chính

Có một cách đơn giản để đánh giá tình hình: thay vì hỏi “Tôi đã có nhà chưa?”, hãy thử hỏi bốn câu.

- Bạn đang có bao nhiêu tiền mặt?

- Bạn có bao nhiêu khoản nợ?

- Mỗi tháng bạn tích lũy được bao nhiêu?

- Và tài sản ròng của bạn đang tăng hay giảm?

Nếu các con số này đang đi đúng hướng, việc chưa sở hữu nhà ở tuổi 40 không nhất thiết là một vấn đề.

Thậm chí, bạn còn có một lợi thế mà nhiều người đang gánh khoản vay dài hạn không có: quyền lựa chọn.

Bạn có thể tiếp tục thuê nếu giá nhà chưa phù hợp. Có thể dành thêm vài năm tăng tiền trả trước. Có thể thay đổi thành phố, công việc hoặc nơi sinh sống mà không bị một căn nhà giữ chân.

Đến một thời điểm phù hợp, khi khoản trả trước đủ lớn và khoản vay hàng tháng nằm trong giới hạn an toàn, bạn vẫn có thể mua nhà.

Và khi ấy, căn nhà sẽ là kết quả của một kế hoạch tài chính, không phải kết quả của sự sốt ruột.

Tin vui cho người 40 tuổi chưa có nhà vì thế không phải là “không cần mua nhà”. Tin vui nằm ở chỗ: bạn vẫn còn thời gian để xây dựng tài sản, và việc mua nhà chưa bao giờ nên được quyết định chỉ bởi một con số tuổi.

Một căn nhà có thể mang lại cảm giác an cư. Nhưng sự an toàn tài chính thực sự còn nằm ở tiền mặt, khả năng tiết kiệm, mức nợ và quyền chủ động trước những thay đổi của cuộc sống.

Nếu 4 điều đó vẫn đang nằm trong tay bạn, cuộc đua tài chính ở tuổi 40 chưa hề muộn.