Sau tuổi 40, phụ nữ nên đầu tư vào 12 món đồ này: Mua ít quần áo hơn nhưng tiết kiệm được cả chục triệu đồng mỗi năm

Sau tuổi 40, quan điểm mua sắm của nhiều phụ nữ bắt đầu thay đổi. Nếu như trước đây, những chương trình giảm giá 50%, mua hai tặng một hay các bộ sưu tập mới thường khiến họ khó cưỡng lại, thì khi bước vào tuổi trung niên, điều được quan tâm nhiều hơn là chất lượng, tính ứng dụng và số tiền thực sự bỏ ra cho mỗi món đồ.

Một chiếc áo giá 200.000 đồng nhưng chỉ mặc vài lần có thể đắt hơn chiếc áo 700.000 đồng được sử dụng thường xuyên suốt ba năm. Tương tự, một chiếc túi xách có giá vài triệu đồng chưa chắc lãng phí nếu người mua sử dụng hằng ngày, trong khi năm chiếc túi giá rẻ nằm im trong tủ lại có thể trở thành khoản chi không cần thiết.

Đây cũng là lý do khái niệm "tủ quần áo có lợi nhuận cao" ngày càng đáng quan tâm. Lợi nhuận ở đây không phải tiền kiếm được từ quần áo, mà là giá trị sử dụng trên mỗi đồng chi tiêu. Một món đồ càng bền, càng dễ phối và càng được mặc nhiều lần thì chi phí tính trên mỗi lần sử dụng càng thấp.

12 món đồ đáng đầu tư để xây dựng tủ quần áo tiết kiệm sau tuổi 40

1. Áo sơ mi trắng: Một món đồ có thể mặc trong nhiều hoàn cảnh

Áo sơ mi trắng là lựa chọn nên có trong tủ đồ của phụ nữ trung niên bởi khả năng phối hợp linh hoạt. Một chiếc áo có thể mặc đi làm cùng quần tây, kết hợp với jeans khi dạo phố hoặc phối cùng chân váy cho những buổi gặp gỡ.

Khi mua, nên ưu tiên cotton hoặc vải pha có độ dày vừa phải, ít nhăn và dễ giặt. Thay vì mua nhiều mẫu áo cầu kỳ, một chiếc sơ mi trắng vừa vặn có thể sử dụng thường xuyên trong nhiều năm.

2. Áo dệt kim màu đen: Mua một lần, sử dụng qua nhiều mùa

Áo dệt kim màu đen có ưu điểm dễ phối với quần jeans, quần âu, chân váy và áo khoác. Với phụ nữ ở miền Bắc, đây là món đồ hữu ích trong mùa thu đông.

Điều cần quan tâm không phải kiểu dáng đang thịnh hành mà là chất liệu có bị xù lông, bai dão sau khi giặt hay không. Nếu đầu tư vào một chiếc áo tốt, người mặc có thể tránh phải thay mới liên tục.

3. Áo khoác dáng dài màu be: Khoản đầu tư cho mùa lạnh

Áo khoác là nhóm trang phục thường có giá cao nên càng cần cân nhắc trước khi mua. Một chiếc áo khoác màu be hoặc nâu nhạt, thiết kế đơn giản, có thể phối cùng nhiều bộ đồ khác nhau.

Với món đồ này, nên ưu tiên chất liệu bền, đường may chắc chắn và chiều dài phù hợp vóc dáng. Nếu khí hậu nơi sinh sống ít lạnh, người mua không nhất thiết phải đầu tư áo khoác dày đắt tiền chỉ vì thấy đẹp.

4. Áo vest màu xám đậm: Không chỉ dành cho công sở

Một chiếc vest màu trung tính có thể sử dụng khi đi làm, dự họp, gặp đối tác hoặc tham gia những sự kiện cần trang phục lịch sự. Khi kết hợp cùng quần jeans, áo vest cũng trở nên trẻ trung và phù hợp với sinh hoạt hằng ngày.

Thay vì sở hữu nhiều bộ vest ít khi sử dụng, phụ nữ trung niên có thể chọn một chiếc thật vừa vặn, chất liệu giữ phom tốt để tăng số lần mặc.

5. Áo cardigan màu cơ bản: Nhỏ tiền nhưng có tính ứng dụng cao

Cardigan mỏng màu kem, trắng ngà hoặc xám có thể mặc trong phòng điều hòa, những ngày se lạnh hoặc khoác ngoài váy liền thân.

Đây là món đồ không nhất thiết phải mua quá đắt. Quan trọng là độ mềm, khả năng giữ phom và sự phù hợp với những bộ quần áo đã có. Những chiếc cardigan quá dày, nhiều họa tiết hoặc dễ xù lông thường khó sử dụng lâu dài.

6. Quần jeans ống đứng cạp cao: Một chiếc thay cho nhiều kiểu quần chạy theo mốt

Jeans ống đứng là lựa chọn tương đối an toàn vì ít bị ảnh hưởng bởi xu hướng thời trang. Có thể mặc với sơ mi, áo dệt kim, cardigan hoặc vest.

Khi mua nên ưu tiên màu xanh đậm, đen hoặc xám, hạn chế các chi tiết rách, đính đá và kiểu dáng quá đặc biệt. Một chiếc jeans chất lượng, mặc thoải mái có thể giúp giảm nhu cầu mua thêm nhiều mẫu quần tương tự.

7. Quần tây đen: Món đồ nên ưu tiên chất lượng

Quần tây đen phù hợp với nhiều độ tuổi và hoàn cảnh, đặc biệt là phụ nữ đang đi làm. Màu đen dễ phối, ít lỗi mốt và thuận tiện khi lựa chọn trang phục mỗi sáng.

Điểm đáng đầu tư là phom quần, độ rũ của vải và sự thoải mái ở phần eo. Đôi khi, bỏ thêm tiền để sửa lại độ dài hoặc phần eo của một chiếc quần tốt sẽ tiết kiệm hơn mua chiếc mới.

8. Chân váy midi màu tối: Mặc đẹp mà không cần mua thêm nhiều phụ kiện

Chân váy dài qua gối, màu đen, xám hoặc xanh navy dễ kết hợp với sơ mi, áo dệt kim và giày đế thấp. Thiết kế chữ A hoặc suông nhẹ thường có tính ứng dụng cao.

Nên tránh mua chân váy quá bó, chất liệu quá mỏng hoặc có họa tiết khó phối vì những món đồ này dễ bị bỏ quên sau vài lần sử dụng.

9. Đầm dài màu trơn: Tiết kiệm chi phí phối cả bộ trang phục

Một chiếc đầm dài đơn sắc có thể giải quyết nhanh nhu cầu trang phục khi đi làm, gặp bạn bè hoặc dự những buổi tiệc nhẹ. Thay vì phải mua riêng áo và chân váy, người mặc chỉ cần kết hợp đầm với một chiếc áo khoác hoặc khăn lụa.

Những gam màu trung tính hoặc màu trầm dễ sử dụng qua nhiều mùa hơn các thiết kế có họa tiết quá nổi bật.

10. Giày da đế thấp: Đáng đầu tư hơn nhiều đôi giày ít đi

Giày dép là khoản chi không nên chỉ nhìn vào giá bán. Một đôi giày rẻ nhưng gây đau chân, nhanh bong tróc hoặc chỉ đi được vài lần chưa chắc là lựa chọn tiết kiệm.

Phụ nữ trung niên nên ưu tiên giày có đế chắc chắn, độ cao vừa phải, chất liệu mềm và kích thước phù hợp. Một đôi giày màu đen hoặc kem có thể kết hợp với phần lớn trang phục công sở và thường ngày.

11. Túi xách cỡ trung bình: Không cần nhiều, chỉ cần đủ dùng

Nhiều phụ nữ có thói quen mua túi xách theo màu quần áo. Tuy nhiên, khi nhìn lại, những chiếc túi được sử dụng nhiều nhất thường là loại có kích thước vừa phải, màu trung tính và thiết kế đơn giản.

Một chiếc túi bền, có ngăn chứa hợp lý, dây đeo chắc chắn và dễ vệ sinh có thể sử dụng suốt nhiều năm. Không cần chạy theo thương hiệu hoặc các bộ sưu tập mới nếu chiếc túi hiện tại vẫn đáp ứng tốt nhu cầu.

12. Khăn lụa: Phụ kiện nhỏ giúp làm mới nhiều bộ đồ cũ

Thay vì mua thêm quần áo mỗi khi cảm thấy phong cách nhàm chán, một chiếc khăn lụa có thể tạo điểm nhấn cho sơ mi, đầm trơn hoặc áo khoác. Khăn cũng có thể dùng buộc tóc hay trang trí túi xách.

Nên chọn họa tiết và màu sắc phù hợp với phần lớn trang phục đang sở hữu. Đây là cách làm mới diện mạo với chi phí thấp hơn so với việc thay cả bộ đồ.

12 món đồ cơ bản cần bao nhiêu tiền?

Để hình dung ngân sách, có thể tham khảo bảng dự toán cho một tủ quần áo tối giản ở phân khúc phổ thông đến trung cấp. Các mức giá dưới đây chỉ là ví dụ để lập kế hoạch, không phải giá niêm yết cố định trên thị trường.

Món đồ Ngân sách tham khảo Áo sơ mi trắng 350.000 đồng Áo dệt kim đen 400.000 đồng Áo khoác dáng dài 1.200.000 đồng Áo vest xám 800.000 đồng Áo cardigan 350.000 đồng Quần jeans ống đứng 500.000 đồng Quần tây đen 450.000 đồng Chân váy midi 350.000 đồng Đầm dài màu trơn 550.000 đồng Giày da đế thấp 700.000 đồng Túi xách cỡ trung 800.000 đồng Khăn lụa 200.000 đồng Tổng cộng 6.650.000 đồng

Thoạt nhìn, chi gần 6,7 triệu đồng cho 12 món đồ không phải khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên, đây là ngân sách xây dựng tủ đồ theo thời gian, không có nghĩa phải mua toàn bộ cùng lúc. Người đã sở hữu những món phù hợp chỉ cần bổ sung phần còn thiếu.

Nếu sử dụng các món đồ này trung bình trong ba năm, mức chi quy đổi khoảng 2,22 triệu đồng/năm, tương đương 185.000 đồng/tháng. Con số này chưa tính chi phí bảo quản, sửa chữa và thay thế khi cần.

Để thấy rõ hơn hiệu quả tài chính, có thể so sánh hai thói quen mua sắm giả định.

Tiêu chí Mua theo xu hướng Mua có kế hoạch Số món mua mỗi năm 24 8 Giá trung bình/món 350.000 đồng 500.000 đồng Tổng tiền/năm 8.400.000 đồng 4.000.000 đồng Chi tiêu sau 3 năm nếu duy trì 25.200.000 đồng 12.000.000 đồng

Với giả định trên, người mua sắm có kế hoạch có thể chi ít hơn 4,4 triệu đồng mỗi năm, tương đương 13,2 triệu đồng sau ba năm. Đây là phép so sánh minh họa, không phải mức tiết kiệm chắc chắn của mọi gia đình. Hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào nhu cầu, mức giá và tuổi thọ quần áo.

Sau tuổi 40, mua quần áo thế nào để không lãng phí?

Điều quan trọng nhất khi xây dựng tủ đồ tối giản không phải là lập tức bỏ hết quần áo cũ và mua 12 món mới. Cách làm đó thậm chí có thể khiến chi phí tăng lên.

Phụ nữ trung niên nên bắt đầu bằng việc kiểm kê những gì mình đã có, phân loại quần áo thường mặc, ít mặc và không còn phù hợp. Sau đó, chỉ bổ sung những món thực sự thiếu.

Một nguyên tắc hữu ích là tính chi phí trên mỗi lần sử dụng. Chẳng hạn, chiếc áo 600.000 đồng được mặc 60 lần có chi phí 10.000 đồng/lần. Trong khi đó, chiếc áo 250.000 đồng chỉ mặc năm lần lại có chi phí lên tới 50.000 đồng/lần.

Ngoài ra, trước khi quyết định mua một món đồ mới, nên tự hỏi liệu nó có thể kết hợp với ít nhất ba món đang có trong tủ hay không. Nếu phải mua thêm quần, giày hoặc túi xách chỉ để phối cùng một chiếc áo mới, tổng chi phí có thể lớn hơn nhiều so với giá bán ban đầu.

Mua sắm tiết kiệm không đồng nghĩa với việc luôn lựa chọn sản phẩm rẻ nhất. Đó là khả năng phân biệt giữa món đồ thực sự cần thiết và món đồ chỉ mang lại cảm giác hào hứng trong chốc lát.

Sau tuổi 40, một tủ quần áo đáng giá không nhất thiết phải chứa hàng chục bộ đồ đắt tiền. Đôi khi, chỉ cần những món cơ bản được lựa chọn kỹ, phù hợp vóc dáng và sử dụng thường xuyên đã đủ để người phụ nữ mặc đẹp, tự tin mà vẫn kiểm soát được ngân sách.

Bởi xét đến cùng, món đồ tiết kiệm nhất không phải món được mua với giá thấp nhất, mà là món được sử dụng nhiều nhất và ít khiến người mua phải tiếc tiền nhất.