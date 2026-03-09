Sau tiếng nổ lớn, phát hiện thanh niên trẻ tuổi tử vong

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 7-3, Công an xã Ngọc Thiện (tỉnh Bắc Ninh) nhận được tin báo về việc anh N.T.T. (SN 2005, ở thôn Ngùi, xã Ngọc Thiện), tử vong tại khu đất mới trên địa bàn.

Nạn nhân tử vong sau tiếng nổ lớn. Ảnh: NDCC

Trước đó, theo một số người dân, họ nghe một tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện anh T. tử vong.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện vỏ, dây dẫn pháo trùng khớp với những thông tin mà các nhân chứng cung cấp về việc anh T. có đốt pháo nổ. Theo lãnh đạo địa phương, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc có liên quan đến đốt pháo nổ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Thiện, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.