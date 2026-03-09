Ngày 8/3, Công an phường Dĩ An cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra vụ sâp trần kho ở Khu công nghiệp Sóng Thần khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Trước đó, chiều 7/3, nhiều nhân viên đang làm việc tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8 (phường Dĩ An, TP.HCM) thì nghe tiếng động lớn. Khi chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền, xung quanh là nhiều mảnh vỡ.

Mọi người đưa tất cả các nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện. Do vết thương quá nặng một người đã tử vong. Ba người còn lại bị chấn thương với các mức độ khác nhau.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo nhân chứng, nhóm thợ đến lắp đặt hệ thống máy lạnh cho nhà kho. Trong lúc làm việc, phần la phông bất ngờ sập khiến họ rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.