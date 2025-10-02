Nam NSƯT yêu Hoa hậu đã có 3 con: Được chuyển giao 2 công ty, ở biệt thự xa hoa 200 tỷ

NSƯT Vũ Luân sinh năm 1972, được biết đến như một trong những nghệ sĩ cải lương hàng đầu của Việt Nam. Trước khi tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên Hoa hậu Quý bà Hòa bình Thế giới 2017 Phương Lê, nam nghệ sĩ từng trải qua hai mối tình nhiều sóng gió.

NS Vũ Luân ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều vai diễn trong các vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Võ Tắc Thiên, Xử án Phi Giao… và cũng là con nuôi của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Năm 2015, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đồng thời sở hữu lượng khán giả trung thành không chỉ ở miền Nam mà còn tại cộng đồng người Việt hải ngoại.

NSƯT Vũ Luân là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi tiếng trong showbiz Việt

Thời hoàng kim của cải lương, nghệ sĩ là "cái tên bảo chứng phòng vé"

Nghệ sĩ Vũ Luân và Hoa hậu Phương Lê đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024. Cả hai tổ chức lễ đính hôn lãng mạn trên du thuyền ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoa hậu Phương Lê từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân và có 3 con gái. Cô được biết đến từ khi đoạt giải á hậu 1 Doanh nhân người Việt thế giới 2016. Năm 2017, cô tiếp tục giành ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hòa bình thế giới.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, Phương Lê còn gây sốc khi giao lại quyền điều hành hai công ty mà mình kinh doanh cho ông xã, để bản thân có thời gian tập trung vun vén gia đình và chuẩn bị cho hành trình làm mẹ một lần nữa.

Phương Lê từng cho hay: "Việc giao lại quyền điều hành công ty cho chồng là một bước đi chiến lược mà tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng. Tôi tin rằng với kinh nghiệm và tầm nhìn của anh ấy, công ty sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Đồng thời, tôi muốn dành thời gian để chăm sóc gia đình, tạo dựng một tổ ấm hạnh phúc. Đây là giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của tôi và tôi muốn tận hưởng nó trọn vẹn".

Phương Lê hẹn hò với NSƯT Vũ Luân và đã chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 4/2024

Phương Lê từng chia sẻ NSƯT Vũ Luân là người đầu tiên giúp cô mở lòng sau ly hôn. Khi nửa kia vướng nghi vấn về giới tính, Hoa hậu lên tiếng khẳng định: "Anh Luân là man 100%. Nếu anh Luân không man thì chắc tôi không yêu đâu. Tôi khẳng định. Tuy mới đính hôn nhưng chúng tôi đã sống chung với nhau như vợ chồng. Không thể nào không man mà tôi lấy. Tôi phải thử trước khi đính hôn".

Cặp đôi tổ chức lễ đính hôn lãng mạn trên du thuyền vào ngày 3/8/2024

Cả hai hiện đang sinh sống trong căn biệt thự hàng trăm tỷ đồng ở thành phố Hồ Chí Minh

Từ khi công khai mối quan hệ, cả hai đối diện với không ít lời bàn tán đánh giá từ cư dân mạng. Dù vậy cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau đến thời điểm hiện tại. Hoa hậu Phương Lê đang mang thai con thứ 4 và ở những tháng cuối của thai kỳ. Tháng 5/2025, cô từng lên tiếng đính chính về chuyện mang thai giả: "Tặng clip này cho mấy đứa nói đeo bầu giả nè. 13 tuần chiếc bụng hết eo rồi".

Hoa hậu Phương Lê đang mang thai con thứ 4, hiện đã nặng hơn 60kg