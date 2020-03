Sau thời gian giữ im lặng, vợ Jang Dong Gun đã có chia sẻ đầu tiên kể từ scandal "gái gọi" của chồng

Kể từ khi vụ scandal lộ tin nhắn gọi gái mại dâm của Jang Dong Gun bị phát tán, vợ của nam diễn viên là Go So Young hoàn toàn giữ im lặng.

Bài đăng đầu tiên của cô trên trang cá nhân sau khi vụ việc diễn ra là vào ngày 4/1 nhưng không chia sẻ điều gì và khóa chức năng bình luận. Đến tận mới đây, nữ diễn viên mới cập nhật lại một loạt hình ảnh mới cùng lời nhắn: "Thật nhớ cuộc sống hằng ngày, đó là quãng thời gian thật quý giá. Hãy vui lên nào mọi người".

Đây là động thái tích cực đầu tiên của cô kể từ khi xảy ra vụ bê bối của chồng. Tuy nhiên, có thể nhận thấy Go So Young đang động viên mọi người vui vẻ vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19 gây nên chứ không hề đề cập đến vụ việc của Jang Dong Gun.

Trước đó, khi vụ việc rầm rộ gây xôn xao dư luận, Go So Young và con đã trở về Hàn Quốc mà không có mặt Jang Dong Gun dù cả nhà đi du lịch Hawaii chung. Nhiều người cho rằng vợ chồng diễn viên nổi tiếng đã cư xử lạnh nhạt và không nói chuyện với nhau kể từ chuyến du lịch Hawaii đầu tháng 1.