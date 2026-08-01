Sau sân khấu lấy nước mắt của hàng loạt Gai con, Thái VG chính thức trở thành Chiến tướng, ấn tượng với màn "đấu trí giành người" cực gay cấn

Tập 5 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026" khép lại dư âm của Công diễn 1 nhưng cũng mở ra cuộc cạnh tranh hoàn toàn mới khi các Anh Tài bước vào giai đoạn thành lập 4 Nhà cho Công diễn 2. Bên cạnh những màn đấu trí căng thẳng trong quá trình chiêu mộ thành viên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là Thái VG. Nam rapper không chỉ được trao danh hiệu Chiến tướng mà còn liên tiếp ghi dấu ấn với vai trò thủ lĩnh, trở thành một trong những nhân tố nổi bật nhất của tập phát sóng.

Thái VG nhận nhẫn Chiến tướng, lần hiếm hoi nói về cảm giác chiến thắng

Sau chiến thắng của Nhà Làm Mạnh ở Công diễn 1, Thái VG cùng Hà An Huy là hai Anh Tài được trao chiếc nhẫn Chiến tướng dành cho cá nhân có điểm hỏa lực cao nhất trong các nhà chiến thắng. Với nam rapper, đây là một khoảnh khắc đặc biệt bởi chính anh cũng thừa nhận mình hiếm khi trải qua cảm giác chiến thắng. Trong chia sẻ sau khi nhận nhẫn, Thái VG không giấu được sự bối rối và xúc động khi gửi lời cảm ơn tới các đồng đội: "Anh cảm thấy vô cùng tự hào, nhưng tất nhiên anh không thể làm điều này một mình. Shout out to Huỳnh Lập và Hiếu! Thật lòng mà nói, trong đời anh không giành chiến thắng quá nhiều, nên khi chiến thắng đến, anh cảm thấy rất lạ lẫm. Nhưng anh đón nhận nó, một cảm giác thực sự tuyệt vời!".

Nếu chiếc nhẫn Chiến tướng là phần thưởng cho nỗ lực ở Công diễn 1 thì sang phần lập Nhà cho Công diễn 2, Thái VG tiếp tục cho thấy khả năng xây dựng đội hình rất rõ ràng. Với lợi thế được ưu tiên lựa chọn ở vòng đầu, anh nhanh chóng chiêu mộ Jun Phạm và Hoàng Dũng - hai cái tên đang có phong độ tốt sau công diễn đầu tiên. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại nằm ở vòng hai, khi luật chơi khiến cuộc cạnh tranh giữa bốn thủ lĩnh trở nên gay cấn hơn bao giờ hết.

Mew Amazing trở thành "món hời" của Công diễn 2, Thái VG thắng màn đấu trí kéo dài 9 lượt chọn

Nhân vật được tất cả các nhà cùng nhắm đến không ai khác ngoài Mew Amazing. Với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc cùng tư duy sáng tạo đã được khẳng định từ nhiều năm qua, Mew Amazing trở thành "mảnh ghép vàng" mà bất kỳ thủ lĩnh nào cũng muốn có. Theo luật chơi, nếu từ hai thủ lĩnh trở lên cùng lựa chọn một Anh Tài, tất cả đều mất lượt và người được chọn vẫn ở trạng thái tự do.

Chính vì vậy, suốt nhiều lượt liên tiếp, cả bốn đội liên tục rơi vào cảnh "trùng phiếu", khiến Mew Amazing trở thành cái tên được tranh giành quyết liệt nhất. Phải đến lượt chọn thứ 9, sau hàng loạt màn đấu trí, Thái VG mới chính thức chiêu mộ thành công Mew Amazing về đội mình, khép lại màn cạnh tranh được xem là căng thẳng nhất trong tập phát sóng.

Sau khi hoàn tất việc thành lập đội hình, Nhà Long Mã do Thái VG dẫn dắt chính thức lộ diện với dàn thành viên gồm Jun Phạm, Hoàng Dũng, Mew Amazing, It's Charles., Hoàng Rob, Đông Hùng và Tùng Mint. Ngay khi danh sách được công bố, nhiều khán giả đã nhận xét đây là một trong những đội hình cân bằng nhất khi quy tụ nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ sáng tác, sản xuất, trình diễn cho đến vocal. Việc sở hữu Mew Amazing cũng được xem là lợi thế lớn bởi nam nhạc sĩ nhiều lần chứng minh khả năng tạo nên những sân khấu giàu tính sáng tạo.

Bên cạnh câu chuyện lập Nhà, bảng xếp hạng hỏa lực cá nhân sau Công diễn 1 cũng chứng kiến nhiều thay đổi đáng chú ý. Jun Phạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, trong khi Thái VG đứng ở vị trí thứ 7. Hà An Huy - Chiến tướng còn lại của công diễn đầu tiên giữ vị trí thứ 10. Một trong những màn bứt phá đáng chú ý khác thuộc về K.O khi từ vị trí cuối bảng ở công diễn trước đã tăng hơn 10 bậc để lên hạng 22.

Rời sân khấu, dàn Anh Tài "xả stress" ở Ninh Thuận, Thái VG cùng đồng đội gắn kết hơn sau những cuộc cạnh tranh

Khép lại những màn cạnh tranh trên sân khấu, tập 5 còn đưa dàn Anh Tài đến Ninh Thuận trong chuyến ngoại khóa đặc biệt. Tại đây, họ cùng tham gia hàng loạt thử thách như dựng chuồng, chăn cừu, nấu ăn và những trò chơi đồng đội để tích lũy điểm Hỏa lộc. Không còn áp lực thi đấu, các nghệ sĩ có dịp trở về đúng tinh thần của một chuyến dã ngoại mùa hè, cùng cười đùa, trò chuyện và chia sẻ nhiều câu chuyện phía sau ánh đèn sân khấu.

Điểm lắng đọng nhất của tập phát sóng là bữa tối giữa thiên nhiên Ninh Thuận, ở đó các Anh Tài lần đầu trải lòng nhiều hơn về hành trình tham gia chương trình. Mew Amazing tiết lộ trong không gian không có sóng điện thoại, chỉ có núi đồi, cừu và những người anh em đồng hành, mọi người đã ngồi lại nói với nhau rất nhiều điều chưa từng chia sẻ. Họ kể về những dự định còn dang dở, về ước mơ muốn thực hiện và cả lời hứa sẽ tiếp tục hoàn thành những điều người khác còn bỏ ngỏ nếu chẳng may phải dừng cuộc chơi. Đông Hùng cũng cho biết chính chuyến đi này giúp khoảng cách giữa các nghệ sĩ được xóa nhòa, để những người vốn khác biệt về phong cách âm nhạc lại trở nên gần gũi hơn ngoài đời.

Với hàng loạt dấu ấn từ chiến thắng Công diễn 1, chiếc nhẫn Chiến tướng, màn chiêu mộ thành công Mew Amazing và vai trò thủ lĩnh Nhà Long Mã, Thái VG đang trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng trước thềm Công diễn 2. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm, cá tính âm nhạc và khả năng quy tụ những nhân tố mạnh hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua ở những tập tiếp theo trở nên khó lường hơn bao giờ hết.