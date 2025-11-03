Sau Rằm tháng 9 âm, 3 con giáp bật “công tắc may mắn”: tình đến, lộc tới, đời sang trang

Rằm tháng 9 âm đi qua cũng là lúc vận khí của nhiều con giáp bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Theo tử vi phương Đông, thời điểm này ngũ hành tương sinh, cát tinh hội tụ, mở ra giai đoạn mới đầy hứa hẹn. Đặc biệt, 3 con giáp dưới đây sẽ là những người bật công tắc may mắn sau Rằm vừa có cơ hội phát tài, thăng chức, vừa đón tin vui tình duyên khiến người khác phải ghen tị.

Tuổi Tỵ – Lội ngược dòng ngoạn mục, tình tiền song hỷ

Ảnh minh họa

Người tuổi Tỵ vốn trầm tính, khéo giữ mình, nhưng sau Rằm tháng 9 âm, vận mệnh lại bỗng "sáng choang như dát vàng". Thiên Tài và Hồng Loan tinh cùng chiếu, mở ra chuỗi ngày cực thịnh về cả tiền bạc lẫn nhân duyên.

Công việc đang tắc nghẽn bỗng có hướng đi mới, một người từng khó chịu với tuổi Tỵ lại bất ngờ "quay xe" giúp đỡ nhiệt tình. Nguồn thu phụ có dấu hiệu khởi sắc đặc biệt với người làm tự do, kinh doanh nhỏ hoặc đầu tư.

Về tình duyên, người độc thân dễ gặp "mối lương duyên định mệnh" qua công việc hoặc một chuyến đi xa. Người có đôi thì tình cảm ấm áp, hiểu nhau hơn sau một giai đoạn im lặng. Nhiều cặp còn có tin vui bất ngờ — hoặc là cưới, hoặc là có "thêm thành viên mới".

Tuổi Sửu – Được quý nhân đỡ đầu, mở khóa vận phát lộc

Tử vi cho thấy sau Rằm tháng 9 âm, chính tài và quý nhân tinh đồng loạt kích hoạt cung mệnh của tuổi Sửu. Dù trước đó công việc nhiều bế tắc, nhưng giờ đây, mọi thứ như được "gỡ nút". Người tuổi Sửu gặp được người giúp sức, có thể là cấp trên tin tưởng, đối tác lâu năm, hoặc một người bạn vô tình gợi ý cơ hội lớn.

Tài vận khởi sắc nhanh, đặc biệt với người đang làm về bất động sản, tài chính hoặc sản xuất. Chỉ cần giữ bình tĩnh và kiên định, cuối tháng có thể thu về thành quả ngoài mong đợi.

Về tình cảm, người độc thân có xu hướng được người thân mai mối hoặc gặp gỡ trong môi trường xã hội. Năng lượng tháng này giúp họ trở nên dễ gần, cuốn hút, nói ít mà người khác vẫn muốn lại gần. Với người đã có gia đình, đây là lúc hàn gắn và làm mới cảm xúc – càng nhường nhịn, càng hạnh phúc.

Tuổi Dần – Lộc tài bất ngờ, tình duyên "đơm hoa kết trái"

Ảnh minh họa

Vốn là con giáp mạnh mẽ, tuổi Dần sau Rằm tháng 9 âm bước vào chu kỳ "phong sinh thủy khởi" tài khí và vận tình đều vượng. Sao Phúc Đức nhập mệnh giúp họ gặp nhiều cơ hội bất ngờ: công việc có người tiến cử, dự án trì trệ bỗng khởi động lại, tiền về tay nhanh hơn dự tính.

Đặc biệt, những ai đang làm trong lĩnh vực sáng tạo, truyền thông, nghệ thuật sẽ có "đất diễn", được ghi nhận năng lực hoặc nhận thưởng.

Về tình duyên, tuổi Dần độc thân có thể gặp người khiến con tim "bật sóng" mạnh mẽ, một người vừa chững chạc, vừa đủ tinh tế để khiến họ mở lòng. Với các cặp đôi, đây là giai đoạn củng cố niềm tin, nói được nhiều điều từng giấu kín, nhờ đó tình yêu thêm sâu sắc.

Tổng kết:

Nửa cuối tháng 9 âm lịch là thời điểm "vận xoay chiều" của vũ trụ – những ai biết nắm bắt cơ hội sẽ như bước sang trang mới. Tuổi Tỵ, Sửu và Dần chính là ba con giáp may mắn ấy.

Chỉ cần giữ tinh thần tích cực, hành động đúng lúc, họ sẽ không chỉ "bật công tắc may mắn", mà còn đón đủ cả tình, tài, lộc trong tay.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm