Biên tập viên của tờ Bussinesstoday Zeng Dingjie là một bác sĩ được đào tạo bài bản. Zeng Dingjie bắt đầu chăm sóc bà nội bị liệt từ thắt lưng trở xuống từ khi còn học trung học cơ sở. Em gái anh, kém anh 11 tuổi, bị trầm cảm nặng trong những năm đại học, và mẹ anh bắt đầu chạy thận nhân tạo cách đây sáu năm và sau đó được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Trong quá trình chăm sóc gia đình, anh nhận ra rằng việc chăm sóc không nhất thiết phải cần sự tham gia trực tiếp, và nỗ lực không phải lúc nào cũng đảm bảo kết quả. Đôi khi, điều mà các thành viên trong gia đình có thể làm chỉ đơn giản là "đồng hành" cùng họ. Theo kinh nghiệm cá nhân của anh, một số bệnh tâm thần có thể không được chữa khỏi hoàn toàn, nhưng miễn là có người sẵn lòng đồng hành cùng họ, cuộc sống vẫn có thể dần trở lại bình thường.

Đó là một buổi tối bình thường. Khoảng 9 giờ tối, tôi đang trên đường đến thăm mẹ. Mẹ tôi cần được chăm sóc dài hạn. Khi đi ngang qua tòa nhà gần nhà cũ của mình, đèn đường mờ ảo, nhưng tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc - em gái tôi.

Có một cậu bé đi bên cạnh em gái tôi và cả hai cùng bước đi chậm rãi. Cậu bé không nói nhiều, chỉ đơn giản là ở bên cạnh cô bé một cách tự nhiên. Họ trò chuyện thoải mái và vui vẻ. Đó là một tình bạn ngọt ngào, giản dị và không hề phô trương.

Tôi đứng đó, nhìn họ. Trong giây lát, tôi thực sự hơi sững sờ.

Đối với nhiều người, đây chỉ là một cảnh tượng bình thường - hai người cùng nhau về nhà. Nhưng đối với gia đình chúng tôi, cảnh tượng này đã được chờ đợi từ lâu, hơn một thập kỷ trước.

Đừng vội vàng cố gắng làm cho mọi thứ tốt hơn, sự im lặng đồng hành có tác dụng chữa lành hơn cả những lời động viên

Bệnh của con bé phát tác vào năm lớp 10. Đã rất lâu rồi, giờ khó có thể nói rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ chẩn đoán cuối cùng của bác sĩ là trầm cảm nặng.

Những năm đó là khoảng thời gian vô cùng hỗn loạn với cả gia đình. Chúng tôi không biết phải giúp con bé thế nào, cũng không biết cách nào mới là đúng. Nên động viên hay không tạo áp lực? Nên nói chuyện nhiều hơn hay tốt nhất là im lặng? Rất nhiều lần, tôi - với tư cách là anh trai - chỉ có thể đứng ngoài cửa phòng của em. Cánh cửa đó như một bức tường, ngăn cách em với thế giới bên ngoài, còn tôi thì không tìm được lối để bước vào.

Những năm ấy, tôi luôn mang một cảm giác bất lực sâu sắc. Là con trai cả trong nhà, tôi nghĩ mình phải làm được điều gì đó. Nhưng bệnh tâm lý không giống những vấn đề khác, nỗ lực không đồng nghĩa với việc sẽ thấy kết quả ngay lập tức. Có những lúc tôi thậm chí tự hỏi, phải chăng chúng tôi đã làm sai điều gì đó, mới khiến mọi chuyện trở nên như vậy.

Nhiều người không hiểu rằng, bệnh tâm lý không giống gãy xương hay cảm cúm. Gãy xương thì có bó bột, cảm cúm thì có thuốc, ít nhất còn biết theo thời gian sẽ dần hồi phục. Nhưng bệnh tâm lý thì không có một nhịp điệu rõ ràng như vậy. Bạn không nhìn thấy vết thương, cũng không biết bao lâu mới có thể lành lại. Điều duy nhất chắc chắn là… nó rất chậm. Chậm đến mức đôi khi khiến người ta nghĩ rằng, có lẽ sẽ không bao giờ khỏi.

Sau từng ấy năm, tôi rút ra một điều: Rất nhiều người tốt bụng khuyên rằng nên động viên nhiều hơn, nên khích lệ để họ vực dậy. Nhưng với người trong cuộc, những lời đó chưa chắc đã có tác dụng. Thứ thực sự có sức mạnh lại là những điều đơn giản hơn nhiều - có người ở bên, có người sẵn sàng chờ đợi, có người không vội vàng bắt bạn phải "trở nên tốt hơn".

Giống như chàng trai tôi nhìn thấy tối hôm đó. Anh không làm điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản là đi bên cạnh cô ấy về nhà. Nhưng hình ảnh đó, lại có sức mạnh hơn bất kỳ lời nói nào.

Đôi khi, khoảng cách lại khiến gia đình trở nên dễ thở hơn

Dần dần, chúng tôi cũng nhận ra rằng môi trường gia đình có ảnh hưởng rất lớn. Trước đây, em tôi sống cùng bố mẹ. Nhưng sau khi bố mẹ nghỉ hưu, việc ở chung trong một không gian quá lâu khiến những va chạm nhỏ ngày càng nhiều. Những lần cãi vã, phàn nàn, sự mất kiên nhẫn… với một người vốn đã không ổn định về tinh thần, tất cả giống như một thứ "tiếng ồn nền" luôn tồn tại.

Sau đó, tôi đưa ra một quyết định. Vì mẹ cần chạy thận lâu dài và cũng bắt đầu có dấu hiệu sa sút trí tuệ, tôi chuyển mẹ đến nơi ở gần trung tâm chạy thận để tiện chăm sóc.

Nhiều người nghe vậy đều ngạc nhiên, cho rằng sao lại để người nhà sống tách ra. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Những cuộc cãi vã trong nhà biến mất. Bố bắt đầu có cuộc sống riêng, có nhịp sinh hoạt riêng, cũng dần kết nối lại với bạn bè. Còn tình trạng của em gái tôi cũng từ từ ổn định hơn.

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng gia đình phải sống chung mới gọi là gia đình. Nhưng thực ra, không hẳn như vậy. Một khoảng cách vừa đủ, đôi khi lại khiến mỗi người cảm thấy dễ chịu hơn.

Cứ chậm rãi ở bên nhau, rồi sẽ có một ngày mọi thứ thay đổi

Cuộc gặp gỡ tình cờ tối hôm đó khiến tôi thực sự nhẹ lòng.

Em tôi giờ đã gần 30 tuổi. Chưa hoàn toàn tự lập, cũng chưa có công việc ổn định. Nhưng cô có một mối quan hệ lâu dài, có một người sẵn sàng ở bên cạnh. Họ cùng nhau ăn uống, đi dạo, trò chuyện. Với nhiều người, đó là những điều rất bình thường. Nhưng với một người từng có thời gian dài không bước chân ra khỏi nhà, đó là một bước tiến rất lớn.

Tối hôm đó, khi đứng dưới nhà nhìn hai người họ chậm rãi đi tới, tôi tự nhiên cất tiếng chào. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, như thể nỗi lo lắng suốt bao năm qua cuối cùng cũng dần có lời giải.

Tôi chợt hiểu ra, có lẽ trong hơn chục năm qua, điều duy nhất chúng tôi làm đúng là… chúng tôi đã không bỏ rơi cô ấy.

Chúng tôi chỉ đơn giản là ở bên và cùng cô ấy đi từng bước, thật chậm.