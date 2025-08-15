Ngày 13/8, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 6383 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc triển khai Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo đó, căn cứ Kết luận số 183-KL/TW ngày 1/8/2025 về việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tăng cường trao quyền cho cấp cơ sở, cùng Công văn số 322-CV/ĐU ngày 3/8/2025 của Đảng ủy Chính phủ, sau khi trao đổi với Văn phòng Trung ương và Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể.

Ban hành quyết định nghỉ việc trước 31/8

Bộ đề nghị các bộ, ban, ngành và địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; khẩn trương rà soát, sàng lọc các đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang thuộc thẩm quyền quản lý theo Nghị định 178/2024 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025) trước ngày 31/8/2025.

Bộ Nội vụ lưu ý, thời điểm muộn nhất để nghỉ việc và được hưởng chính sách, chế độ là ngày 1/9/2025; sau mốc này, chính sách sẽ chấm dứt áp dụng.

Điều này đồng nghĩa, kể từ ngày 2/9/2025 trở đi, mọi trường hợp nghỉ việc sẽ không còn được hưởng trợ cấp tinh giản theo Nghị định 178. Ngược lại, nếu nghỉ trước hoặc đúng ngày 1/9/2025 và đáp ứng đầy đủ điều kiện, cán bộ, công chức, viên chức vẫn được nhận trọn vẹn chế độ hỗ trợ. Riêng những trường hợp đã được ban hành quyết định nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước ngày 1/8/2025 nhưng có lộ trình nghỉ kéo dài đến hết 31/12/2025 thì vẫn tiếp tục được hưởng chính sách theo quy định hiện hành.

Quy trình, thủ tục cần thực hiện trước 1/9

Bước Nội dung thực hiện Người chịu trách nhiệm Hạn chót 1 Rà soát, xác định danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện tinh giản biên chế Bộ phận tổ chức - cán bộ 15/8/2025 2 Hoàn thiện hồ sơ, tờ trình và các giấy tờ liên quan Cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp 25/8/2025 3 Ban hành quyết định nghỉ việc hoặc nghỉ hưu trước tuổi Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 31/8/2025 4 Thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quy định Bộ phận tài chính 31/8/2025

* Nếu gặp khó khăn về ngân sách, cần gửi văn bản đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn.

Với trường hợp của chị Ánh, 55 tuổi, là viên chức y tế, đơn vị đã ra quyết định nghỉ việc từ ngày 15/8/2025. Do quyết định được ban hành trước 1/9/2025 nên chị đủ điều kiện hưởng trợ cấp tinh giản biên chế theo Nghị định 178, dù ngày nghỉ thực tế là 30/9/2025. Ngược lại, nếu quyết định này được ký sau ngày 1/9/2025 thì chị sẽ không còn thuộc diện hưởng chế độ, dù hồ sơ xin nghỉ đã hoàn tất từ trước.

Những lưu ý quan trọng

- Chủ động làm việc với bộ phận tổ chức cán bộ để nắm rõ mốc thời gian.

- Xác nhận bằng văn bản ngày ký quyết định, không chỉ dựa vào ngày dự kiến nghỉ.

- Lưu giữ hồ sơ đầy đủ để tránh tranh chấp quyền lợi sau này.

Tóm lại, mốc 1/9/2025 là 'ranh giới' then chốt để được hưởng chế độ tinh giản theo Nghị định 178. Chỉ cần chậm trễ vài ngày, cán bộ có thể mất toàn bộ khoản hỗ trợ đáng kể, vì vậy cả người lao động lẫn cơ quan quản lý cần triển khai thủ tục một cách khẩn trương và chính xác.

