Sau ly hôn ở tuổi 45, nhiều phụ nữ bắt đầu lại từ 5 nghề này và dần có khoản để dành

Ở tuổi 45, điều khiến nhiều phụ nữ sợ nhất sau ly hôn không chỉ là cô đơn. Đó là cảm giác phải bắt đầu lại khi tiền tiết kiệm không còn nhiều, con cái vẫn cần chăm sóc và bản thân cũng không còn quá trẻ để “thử sai” liên tục.

Không ít người từng nghỉ việc nhiều năm để chăm gia đình. Có người đi làm nhưng thu nhập chỉ đủ chi tiêu hàng tháng. Khi hôn nhân kết thúc, bài toán lớn nhất hiện ra gần như ngay lập tức: “Tiền đâu để sống ổn những năm tiếp theo?”.

Thế nhưng vài năm gần đây, ngày càng nhiều phụ nữ trung niên chọn cách bắt đầu lại bằng những công việc nhỏ, linh hoạt, không quá hào nhoáng nhưng giúp họ lấy lại nhịp sống và dần có khoản để dành.

Dưới đây là 5 công việc được nhiều phụ nữ sau ly hôn lựa chọn vì dễ bắt đầu, ít vốn và phù hợp với người cần cân bằng giữa kiếm tiền và chăm sóc gia đình.

1. Quản lý homestay, căn hộ cho thuê

Sự bùng nổ của căn hộ dịch vụ, Airbnb và homestay khiến nhu cầu tìm người quản lý vận hành tăng lên đáng kể.

Nhiều phụ nữ tuổi 40 được đánh giá phù hợp vì:

- Cẩn thận

- Giao tiếp ổn

- Biết xử lý tình huống

- Có kinh nghiệm chăm sóc không gian sống

Công việc thường bao gồm:

- Check-in/check-out cho khách

- Theo dõi lịch đặt phòng

- Liên hệ dọn phòng

- Hỗ trợ khách thuê ngắn ngày

Một số người làm part-time cho 2–3 căn hộ cùng lúc, thu nhập dao động từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng mỗi tháng tùy quy mô.

Điểm đáng chú ý là nghề này không yêu cầu bằng cấp quá cao nhưng lại khá hợp với phụ nữ từng có kinh nghiệm quán xuyến gia đình.

2. Làm trợ lý bán hàng online cho các shop nhỏ

Không phải ai cũng có vốn để tự kinh doanh, nhưng nhiều phụ nữ bắt đầu bằng công việc “đứng phía sau” cho các shop online.

Họ làm:

- Trả lời tin nhắn khách

- Chốt đơn

- Theo dõi đơn hàng

- Đăng bài sản phẩm

- Hỗ trợ livestream

Nhiều chủ shop hiện ưu tiên tuyển phụ nữ trung niên làm online vì nhóm này thường kiên nhẫn và có trách nhiệm hơn sinh viên làm thời vụ.

Đây cũng là công việc phù hợp với người cần:

- Làm tại nhà

- Chăm con song song

- Không phải đi lại nhiều

Nếu quen việc và có kỹ năng giao tiếp tốt, mức thu nhập có thể tăng khá nhanh nhờ thưởng doanh số.

3. Nhận chăm thú cưng tại nhà hoặc đưa thú cưng đi dạo

Nghe có vẻ lạ, nhưng đây là công việc đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các thành phố lớn.

Nhiều người trẻ bận rộn cần thuê người:

- Cho chó mèo ăn

- Trông thú cưng vài ngày

- Dắt chó đi dạo

- Tắm hoặc chăm sóc cơ bản

Một số phụ nữ sau ly hôn chọn công việc này vì:

- Nhẹ áp lực hơn môi trường văn phòng

- Linh hoạt thời gian

- Không cần vốn lớn

Có người bắt đầu chỉ bằng việc nhận chăm chó mèo cho cư dân cùng chung cư, sau đó mở rộng thành khách quen.

Với những người yêu động vật, đây còn là công việc giúp họ giảm cảm giác cô đơn sau biến cố hôn nhân.

4. Làm người hướng dẫn trải nghiệm địa phương cho khách du lịch

Tại Hà Nội, TP.HCM, Hội An hay Đà Nẵng, nhiều phụ nữ trung niên đang kiếm thêm thu nhập bằng việc dẫn khách đi ăn, đi chợ, khám phá khu phố địa phương.

Họ không phải hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà giống “local companion” hơn:

- Dẫn khách đi ăn món địa phương

- Giới thiệu chợ dân sinh

- Chia sẻ văn hóa sống

- Hỗ trợ khách nước ngoài trải nghiệm đời sống bản địa

Những người từng nội trợ lâu năm lại có lợi thế lớn vì hiểu rất rõ:

- Món nào ngon

- Chỗ nào đáng mua

- Giá nào hợp lý

Một số người còn kết hợp quay video đời sống để kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội.

5. Nhận làm file Excel, quản lý sổ sách đơn giản cho hộ kinh doanh nhỏ

Rất nhiều cửa hàng nhỏ hiện cần người:

- Ghi đơn hàng

- Theo dõi doanh thu

- Làm bảng chi tiêu

- Quản lý nhập – xuất hàng

- Tổng hợp công nợ

Đây là dạng công việc âm thầm nhưng khá ổn định.

Nhiều phụ nữ từng làm hành chính, kế toán nội bộ hoặc văn phòng trước đây có thể học lại nhanh sau vài tháng. Không ít người nhận làm cho 2–3 shop cùng lúc ngay tại nhà.

Điểm đặc biệt là nghề này không cần quá giỏi tài chính hay công nghệ. Điều chủ shop cần nhất thường là:

- Cẩn thận

- Đúng hẹn

- Biết sắp xếp

Và đó lại là thế mạnh của khá nhiều phụ nữ tuổi trung niên.

Sau ly hôn, nhiều phụ nữ không còn chạy theo “công việc mơ ước”

Ở tuổi 40, điều nhiều người cần không phải một công việc hào nhoáng để khoe thành công trên mạng xã hội.

Thứ họ cần hơn là:

- Một nguồn thu nhập đều

- Cuộc sống ít bất an hơn

- Và cảm giác mình vẫn làm chủ được tương lai

Có người kiếm được rất nhiều tiền sau ly hôn. Nhưng cũng có người chỉ đơn giản là:

- Không còn nợ

- Có khoản để dành nhỏ

- Tự lo được cho con

- Và không phải ngửa tay xin tiền ai nữa

Với nhiều phụ nữ, đó đã là một kiểu “bắt đầu lại” rất đáng tự hào.