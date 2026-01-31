Sau lời xin lỗi, Kim Thần có khả năng cứu vãn sự nghiệp

Vài ngày qua, Kim Thần trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội khi bị cáo buộc gây tai nạn giao thông rồi rời khỏi hiện trường và để trợ lý gánh tội thay. Đồng thời cũng có thông tin cho rằng nữ diễn viên đã lừa tiền bảo hiểm sau tai nạn. Điều này khiến cô bị ảnh hưởng danh tiếng nặng nề, một số công việc bị ngưng đột ngột.

Trước nguy cơ sự việc leo thang ảnh hưởng nặng nề đến sự nghiệp 15 năm gây dựng, Kim Thần đã nhanh chóng lên tiếng rõ ràng. Tối 30/1, sau khi cảnh sát công bố kết luận liên quan đến cáo buộc Kim Thần che giấu sự thật trong một vụ tai nạn giao thông, cô đã đăng bài xin lỗi vì đã gây tai nạn vào ngày 16/3/2025, giải thích rõ tình huống xảy ra. Nữ diễn viên cũng đăng hình ảnh thương tích của bản thân sau tai nạn để chứng thực việc mình phải đi cấp cứu bệnh viện nên không có mặt ở hiện trường làm việc trực tiếp với cảnh sát.

Kim Thần trong phim "Ngọc lâu xuân". (Ảnh: Weibo)

Không lâu sau đó, một nhãn hàng thực phẩm được ghi nhận đã khôi phục lại các nội dung quảng bá có Kim Thần làm người phát ngôn. Theo QQ, tài khoản Weibo chính thức của hãng đã đăng lại bài viết liên quan đến việc Kim Thần quảng bá sản phẩm vào khoảng 18h19 cùng ngày. Nhật ký chỉnh sửa cho thấy bài đăng này từng được chuyển sang chế độ riêng tư lúc 10h31 ngày 30/1 và được khôi phục công khai vào lúc 18h17.

Trước đó, vào ngày 7/1, nhãn hàng từng ghim bài viết quảng cáo có Kim Thần, đồng thời gắn thẻ tài khoản Weibo của nữ diễn viên. Tuy nhiên, sau khi thông tin Kim Thần bị nghi che giấu tình tiết trong vụ tai nạn giao thông lan truyền trên mạng, các nội dung liên quan đến vai trò đại sứ thương hiệu của cô đã biến mất khỏi tài khoản Weibo và WeChat chính thức của hãng.

Dù vậy, bài đăng quảng cáo cho thương được Kim Thần đăng tải trên Weibo cá nhân từ ngày 7/1 vẫn chưa bị xóa. Phóng viên cũng ghi nhận rằng trong giai đoạn từ ngày 21 đến 26/1, tài khoản Weibo chính thức của hãng đã đăng liên tiếp sáu bài viết quảng bá liên quan đến Kim Thần. Trước đó, vào ngày 15/1, thương hiệu này còn công khai chúc mừng nữ diễn viên nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động trong ngành giải trí.

Ngoài ra, một thương hiệu mỹ phẩm của Pháp cũng có động thái đáng chú ý khi hủy buổi phát sóng trực tiếp dự kiến diễn ra tối 29/1 với Kim Thần trong vai trò đại sứ trang điểm. Tuy nhiên, hãng không xóa các bài đăng liên quan đến nữ diễn viên trên Weibo.

Dữ liệu từ bên thứ ba cho thấy trong 30 ngày qua, tài khoản video của Kim Thần đã tăng thêm khoảng 26.000 người theo dõi. Về góc độ thương mại, mức phí ước tính cho các video quảng cáo dài 1- 20 giây của cô vào khoảng 320.000 Nhân dân tệ, trong khi video dài 21 - 60 giây có giá khoảng 700.000 Nhân dân tệ.