Kỳ nghỉ lễ sắp tới hứa hẹn nhiều điều thú vị. Trong khi nhiều người sẽ chìm đắm trong không khí nghỉ lễ, có người uể oải sau những chuyến đi dài thì có những con giáp lại khác. Theo góc nhìn tử vi, có 3 con giáp lại hoàn toàn ngược lại. Họ bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ với nguồn năng lượng tràn trề, đầu óc minh mẫn, tinh thần phấn chấn như vừa được sạc đầy pin. Điều đặc biệt hơn, chính trong giai đoạn này, họ còn đón nhận những tin vui bất ngờ từ cấp trên, từ lời khen ngợi, cơ hội thăng tiến cho đến những đề xuất hợp tác quan trọng. Đây được xem là thời điểm vàng để bứt phá, gây ấn tượng và khẳng định giá trị bản thân trong mắt sếp cũng như đồng nghiệp.

Tuổi Tý: Sự nhạy bén được đền đáp xứng đáng

Người tuổi Tý vốn nổi tiếng thông minh, linh hoạt và có khả năng nắm bắt cơ hội rất nhanh. Sau kỳ nghỉ lễ vừa qua, thay vì rơi vào trạng thái trì trệ như nhiều người, tuổi Tý lại cảm thấy tâm trí sáng suốt lạ thường. Họ dễ dàng sắp xếp lại các đầu việc còn dang dở trước kỳ nghỉ, đồng thời nhìn ra những hướng đi mới mà trước đây chưa kịp để ý. Chính sự nhạy bén này khiến cấp trên chú ý và đánh giá cao.

Nhiều khả năng trong ngày đi làm trở lại hoặc vài ngày kế tiếp, tuổi Tý sẽ được sếp gọi riêng để trao đổi về một dự án quan trọng, hoặc thậm chí được đề xuất tăng lương, giao thêm quyền hạn. Đối với những người đang làm kinh doanh tự do, đây cũng là lúc ký được hợp đồng giá trị, gặp gỡ đối tác tiềm năng. Lời khuyên dành cho tuổi Tý là hãy giữ sự bình tĩnh, đừng vội vàng thể hiện quá nhiều. Chỉ cần làm tốt phần việc của mình, kết quả sẽ tự nói lên tất cả. Về mặt tài chính, tuổi Tý có thể nhận được một khoản thưởng nhỏ hoặc hoa hồng ngoài dự kiến, đủ để khởi động lại kế hoạch chi tiêu sau những ngày tiêu xài cho dịp lễ.

Tuổi Thìn: Bản lĩnh tỏa sáng đúng lúc

Tuổi Thìn vốn mang trong mình khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và có tầm nhìn xa. Sau kỳ nghỉ, khi nhiều đồng nghiệp còn đang lừ đừ tìm lại nhịp độ, tuổi Thìn đã nhanh chóng lấy lại phong độ và trở thành điểm tựa của cả nhóm. Cấp trên rất dễ nhận thấy sự khác biệt này và dành cho họ ánh nhìn thiện cảm đặc biệt. Trong ngày đi làm trở lại, tuổi Thìn có thể được giao chủ trì một cuộc họp quan trọng, hoặc được ủy quyền xử lý một việc mà trước đây chỉ cấp quản lý mới được đụng đến.

Đây không chỉ là tin vui mà còn là tín hiệu rõ ràng cho thấy con đường thăng tiến đang rộng mở. Đối với người tuổi Thìn đang ấp ủ chuyển việc hoặc khởi nghiệp, giai đoạn này cũng xuất hiện những lời mời hấp dẫn với mức đãi ngộ vượt kỳ vọng. Tuy nhiên, tuổi Thìn nên tỉnh táo, cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, tránh bị cuốn vào cảm xúc nhất thời. Về mặt các mối quan hệ, tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân là người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm, sẵn lòng chỉ bảo và giới thiệu cơ hội.

Tuổi Thân: Tinh thần vui vẻ kéo theo vận may

Tuổi Thân có tính cách hoạt bát, lạc quan và rất biết cách tạo không khí tích cực nơi làm việc. Sau kỳ nghỉ lễ, tinh thần của họ càng thêm phấn chấn, lan tỏa năng lượng tốt cho cả tập thể. Chính yếu tố này khiến sếp và đồng nghiệp đều quý mến, tin tưởng. Trong ngày đi làm trở lại, tuổi Thân nhiều khả năng sẽ nhận được lời khen trực tiếp từ cấp trên về một sáng kiến hoặc cách giải quyết vấn đề khéo léo.

Với những ai đang chờ đợi kết quả đánh giá, xét duyệt hồ sơ hay phỏng vấn, tin vui cũng sẽ đến đúng lúc, mang lại niềm hứng khởi lớn. Ngoài công việc chính, tuổi Thân còn có thể kiếm thêm thu nhập từ một công việc tay trái mà bản thân yêu thích. Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng mối quan hệ, kết nối với những người có cùng chí hướng. Lời khuyên dành cho tuổi Thân là nên biết điểm dừng, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc dẫn đến kiệt sức. Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, ngủ đủ giấc và ăn uống điều độ để duy trì phong độ lâu dài. Một cuộc gặp gỡ tình cờ vào cuối ngày cũng có thể mở ra cơ hội bất ngờ mà tuổi Thân không lường trước được.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm