NÓNG: Ra lệnh bắt giam 11 đối tượng liên quan đến Tuấn "khỉ"

Chiều 14-2, một nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra lệnh tạm giam Phạm Thanh Tâm (tự Tý bà Dòm, SN 1987, quê tỉnh Tây Ninh; ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), Lê Quốc Minh (SN 1993, ngụ Tân Thạnh Đông, Củ Chi) cùng 9 đối tượng khác.

Tất cả 11 đối tượng này bị khởi tố bị can, ra lệnh bắt để tạm giam về 2 tội: "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Cũng liên quan đến Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ"), Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang tạm giữ 2 đối tượng để củng cố hồ sơ, xử lý tội danh phù hợp.

Như vậy, nguồn tin của Báo Người Lao Động xác nhận đến thời điểm chiều 14-2, Công an TP HCM đã tạm giữ, tạm giam tất cả 13 đối tượng. Hiện Công an TP HCM tiếp tục mở rộng điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời, tiếp tục lấy lời khai của từng đối tượng.

Cảnh sát cơ động trong những ngày truy bắt Tuấn "khỉ"



Tối 13-2, Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng vây ráp một căn nhà hoang ở xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn để truy bắt Lê Quốc Tuấn. Khi lực lượng công an áp sát, Tuấn manh động, nổ 3 phát súng để chống trả. Để bảo đảm an toàn cho nhân dân và lực lượng, đối tượng đã bị tiêu diệt.

Theo kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu, Công an TP HCM thu giữ 1 khẩu súng AK báng xếp cùng nhiều viên đạn.

Lê Quốc Tuấn

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP HCM, nói đó là "50 phút nghẹt thở" khi truy bắt, tiêu diệt đối tượng.

Trước đó, chiều 29-1, nhóm thanh niên ở xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi) tổ chức chơi tài xỉu, đá gà tại một khu đất có nhiều cây ở địa bàn. Sau đó, do mâu thuẫn nên Lê Quốc Tuấn (SN 1987, tự Tuấn khỉ, cán bộ Nhà Tạm giữ Công an quận 11) đã nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 con bò chết.

Nghe tiếng la thất thanh, người dân quan sát thì thấy nhóm người chơi bạc chạy tán loạn. Riêng Tuấn, sau khi nổ súng đã leo lên chiếc SH cầm theo khẩu súng, đeo khẩu trang rời khỏi hiện trường. Sau khi cướp được 1 tỷ đồng, Tuấn đã đưa cho Tý bà Dòm cất giữ rồi tẩu thoát.