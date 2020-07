Sau khi gây thất vọng vì quên nói cảm ơn, Diễm My đăng ảnh nắm tay Nhan Phúc Vinh nhưng lại gây xôn xao vì hàm ý sâu xa

Mới đây, nữ diễn viên Diễm My 9x đã gây xôn xao cộng đồng fan của bộ phim Tình yêu và tham vọng khi đăng status dài tới hơn 1.000 từ để nói lời cảm ơn đoàn phim, nhưng lại hoàn toàn không nhắc tới nam chính Nhan Phúc Vinh, khiến nhiều cư dân mạng đặt dấu hỏi về mối quan hệ bằng mặt nhưng không bằng lòng của cặp đôi.

Ngay sau khi gây ra nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội, nữ diễn viên lại lập tức có động thái "lạ". Cụ thể, trên fanpage của Diễm My xuất hiện bức ảnh Nhan Phúc Vinh đang nắm tay Diễm My, hay nói đúng hơn là Minh nắm tay Linh trong phim Tình yêu và tham vọng.

Cùng bức ảnh này là chú thích bằng những câu hát trong một ca khúc của Thanh Thảo: "Cảm ơn anh đã tìm thấy em, và cảm ơn anh luôn ngồi cạnh bên, bằng lời yêu thương trìu mến, dắt em đi qua từng cơn bão lòng... Sau tất cả, cảm ơn anh".

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều fan cho rằng đây chính là động thái của Diễm My nhằm đáp lại những lời thắc mắc cho rằng cô đã quên cảm ơn người bạn diễn thân thiết nhất. Thay vì nhắc đến anh trong một bài viết chung, Diễm My đã trang trọng gửi lời cảm ơn Nhan Phúc Vinh bằng một bài viết riêng đầy tâm huyết.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Diễm My có hàm ý sâu xa khi đăng bức ảnh này, vì nó được đăng ở fanpage chứ không phải trang cá nhân của nữ diễn viên, hơn nữa hình ảnh được đăng tải vốn là Minh - Linh chứ không phải Diễm My - Nhan Phúc Vinh. Nhiều người đặt câu hỏi rằng phải chăng cô nàng Phan Linh của Tình yêu và tham vọng chỉ đang xoa dịu lòng fan (khi đăng ảnh lên fanpage), và lời cảm ơn kia vốn là của Linh gửi đến Minh chứ không phải của My gửi đến Vinh!

Sau khi hoàn thành vai diễn trong Tình yêu và tham vọng, Diễm My cũng đã trở lại Sài Gòn và bắt tay vào dự án phim mới đóng cùng NSƯT Hữu Châu.

Tất cả mọi chuyện đến giờ phút này chỉ là suy đoán của khán giả, còn cặp đôi chính vẫn chọn cách giữ im lặng cũng như tiếp tục... không tương tác trên mạng xã hội, bất chấp hình ảnh ngọt ngào từ bộ phim đang khiến các fan phát cuồng.