Mới đây, tờ New York Post đã đưa tin về một trường hợp có trải nghiệm cận tử đầy ly kỳ. Đó là Nicole Meeuws, 49 tuổi, một nữ họa sĩ người Hy Lạp. Sau khi tỉnh lại, cô đã kể về những gì mà mình thấy ở “thế giới bên kia” và thốt lên 5 từ: “Thật không thể tin được”. Cô thậm chí còn vẽ lại rất nhiều bức tranh mô tả những điều này.

Nicole Meeuws - người đã có trải nghiệm cận tử (Ảnh: New York Post).

Kể những điều ly kỳ về “thế giới bên kia”

Meeuws cho biết, cô được tuyên bố chết lâm sàng trong vòng 2 phút sau khi được đưa vào phòng phẫu thuật khẩn cấp vì một biến chứng sản khoa đã khiến cô mất đi đứa con. Trong thời khắc đó, cô cảm nhận rõ ràng mình bị “kéo” ra khỏi cơ thể, bước vào một đường hầm ánh sáng xanh - trắng. Cô mô tả đó là một đường hầm “đầy sống động”. Sau đó, Meeuws bước vào một khoảng không gian rộng lớn, “lớn hơn bất kỳ công trình kiến trúc nào trên Trái Đất”. Mọi thứ trong đó đều chuyển động nhẹ nhàng, giống như nhịp đập của tim.

“Nơi đó rất ấm áp, có tiếng nhạc gần giống nhạc từ nước. Không gian ấy rực rỡ với những màu bạc, tím nhạt và xanh lam sáng ngời. Tôi không thấy sợ hãi, chỉ cảm giác như đang được gọi về nhà”, Meeuws kể lại.

Meeuws vẽ lại những gì mình thấy ở "thế giới bên kia" (Ảnh: New York Post)

Meeuws cho biết, tại đây, cô gặp “những sinh vật da xanh” kỳ lạ. Họ nói với Meeuws rằng: “Tình yêu mạnh hơn cái chết. Cái chết là sự khởi đầu, chứ không phải kết thúc”.

Ngay sau đó, Meeuws trở về với cuộc sống thực tại khi được các bác sĩ cứu sống bằng sốc điện. Khi tỉnh lại, Meeuws bất ngờ thốt lên những câu nói bằng một thứ ngôn ngữ “nghe như tiếng của cá heo”, kéo dài hàng phút. Điều này đã khiến mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc.

Sau trải nghiệm cận tử, Meeuws cho biết các giác quan của cô trở nên nhạy bén hơn. Nỗi đau mất con của cô nguôi ngoai dần.

“Tôi không còn sợ cái chết, vì tôi biết điều gì đang chờ ở ‘thế giới bên kia’”, Meeuws cho hay.

Trải nghiệm cận tử là gì?

Theo nhà thần kinh học Christof Koch – Chủ tịch kiêm Giám đốc khoa học của Viện Khoa học Não Allen (Mỹ), trải nghiệm cận tử (near-death experience – NDE) là một trải nghiệm xác thực gây ra bởi sự giảm hoạt động trong não của người sắp chết.

Koch viết trên Scientific American rằng: “NDE không phải là dấu hiệu của thiên đường mà là phản ứng của não khi cạn kiệt năng lượng. Đây là hệ quả tất yếu của các quá trình tự nhiên trong não chứ không phải hiện tượng siêu nhiên”.

Ông giải thích, cái chết về mặt y học xảy ra khi não mất hoàn toàn chức năng. Khi não thiếu máu và oxy, con người sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng và có điện não phẳng. Thế nhưng, bất kỳ tế bào thần kinh nào vẫn có khả năng tạo ra hoạt động điện, thực hiện những gì nó luôn làm đó là kể một câu chuyện được định hình bởi kinh nghiệm, ký ức và văn hóa của con người

Theo Koch, cho tới khi có bằng chứng khách quan, rõ ràng và thuyết phục, khoa học vẫn coi NDE là trải nghiệm chủ quan bắt nguồn từ các cơ chế sinh học, chứ không phải “cánh cửa” dẫn đến “thế giới bên kia”.