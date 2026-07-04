Sau khi biết điểm thi, câu đầu tiên mà cha mẹ nói có thể ảnh hưởng đến tương lai 10 năm sau của con

Mùa công bố điểm thi luôn là khoảng thời gian đầy cảm xúc với hàng triệu gia đình. Có người vỡ òa trong hạnh phúc, có người lặng im vì kết quả không như kỳ vọng.

Một người mẹ đã chia sẻ câu chuyện của cháu gái mình như một lời nhắc nhở dành cho các bậc phụ huynh. Suốt 3 năm cấp 3, cô bé luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích hàng đầu của trường. Mục tiêu của em là một trường đại học top đầu, vì vậy trong các kỳ thi thử, em luôn cố gắng chạm mốc điểm đủ cao để có cơ hội trúng tuyển.

Gia đình em cũng đặt nhiều kỳ vọng. Ai cũng tin rằng nếu giữ được phong độ, em hoàn toàn có thể bước chân vào ngôi trường mơ ước. Thế nhưng, khi màn hình hiện lên kết quả, số điểm lại thấp hơn kỳ vọng. Điều khiến em càng suy sụp hơn là một vài bạn học vốn có thành tích thấp hơn lại đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi chính thức.

Người mẹ kể rằng lúc đo, cô bé tái mặt, run rẩy và gần như không đứng vững khi nhìn thấy điểm số. Phản ứng đầu tiên của chị lúc ấy là hỏi: "Sao lại thế này? Giờ biết đăng ký nguyện vọng ra sao đây?". Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị mới nhận ra điều khiến con đau nhất không chỉ là kết quả thi mà còn là câu nói đầu tiên của người lớn trong lúc con đang mong manh nhất.

Khoảnh khắc tra cứu điểm thi luôn là thời điểm căng thẳng nhất đối với nhiều học sinh và phụ huynh

Điều khiến trẻ tổn thương không chỉ là điểm số

Mỗi mùa thi đều là một "kỳ thi" của cả học sinh lẫn cha mẹ. Các em bước vào phòng thi với áp lực rất lớn, còn phụ huynh cũng mang trong mình vô vàn kỳ vọng. Tuy nhiên, khi kết quả không như mong muốn, nhiều người vô tình chỉ tập trung vào sự tiếc nuối mà quên mất những nỗ lực suốt nhiều năm của con.

Có những đứa trẻ đã vượt qua 12 năm học tập đầy áp lực, nhưng cuối cùng lại gục ngã trước những lời trách móc từ chính gia đình.

Có một câu nói nổi tiếng thế này: "Đừng hỏi thu hoạch, hãy hỏi sự vun đắp".

Điều quý giá nhất sau 12 năm đèn sách không chỉ là con số trên bảng điểm mà còn là sự kiên trì, nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc mà mỗi học sinh đã tích lũy được.

Ba điều cha mẹ nên làm sau khi biết điểm thi của con

1. Hãy dành cho con một cái ôm trước tiên

Điều đầu tiên học sinh cần sau khi biết điểm không phải là một bài phân tích đúng sai, mà là cảm giác được an toàn.

Ba năm THPT là quãng thời gian nhiều em gần như chỉ xoay quanh việc học. Những buổi thức khuya, những ngày cuối tuần ngồi bên chồng đề, những kỳ thi nối tiếp nhau... đều là những nỗ lực rất thật mà cha mẹ đôi khi không nhìn thấy hết.

Dù kết quả thế nào, một cái ôm hay một câu nói như: "Con đã vất vả rồi" cũng có thể giúp các em bình tĩnh hơn rất nhiều.

2. Hãy đón nhận cả sự thất vọng của con

Đối với nhiều học sinh, kết quả không như mong muốn không chỉ đơn giản là làm sai vài câu hỏi. Các em rất dễ quy kết rằng mình là người thất bại, cảm thấy có lỗi với cha mẹ và phủ nhận toàn bộ nỗ lực trước đó.

Trong những thời điểm ấy, điều các em cần không phải là những lời trách móc, mà là sự đồng hành. Cha mẹ có thể nói với con rằng: "Bố mẹ biết con đã cố gắng hết sức. Việc quan trọng nhất bây giờ là cùng nhau tìm phương án phù hợp cho chặng đường tiếp theo. Một kỳ thi không thể quyết định toàn bộ tương lai".

Sự chấp nhận ấy giúp trẻ có thêm niềm tin để bước tiếp thay vì mãi mắc kẹt trong cảm giác thất bại.

Sau khi biết điểm, điều nhiều học sinh cần nhất không phải là những lời trách móc, mà là sự thấu hiểu và đồng hành từ gia đình

3. Hãy tin rằng phía trước vẫn còn rất nhiều cơ hội

Thực tế, không ít người thành công từng trải qua những kỳ thi không như ý. Có người học ở một trường bình thường nhưng vẫn nỗ lực trong những năm đại học, tiếp tục học cao hơn hoặc phát triển sự nghiệp theo những cách khác nhau.

Điều nhiều người nhớ mãi sau hàng chục năm không phải là mình được bao nhiêu điểm, mà là cách gia đình đã ở bên trong khoảnh khắc ấy.

Một netizen chia sẻ rằng trước khi biết điểm thi, mẹ của người này chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu kết quả tốt thì đó là niềm vui. Nếu chưa như mong muốn thì cũng chỉ là đi đường vòng một chút. Mẹ vẫn tin con sẽ có tương lai của riêng mình".

Đã gần 20 năm trôi qua, người này không còn nhớ chính xác mình được bao nhiêu điểm, nhưng vẫn nhớ nguyên vẹn câu nói ấy của mẹ.

Có lẽ, điều quan trọng nhất mà cha mẹ có thể làm sau kỳ thi không phải là thúc ép con phải hoàn hảo, mà là trở thành nơi con luôn có thể quay về. Nếu kết quả tốt, hãy chúc mừng và tiếp thêm động lực. Nếu kết quả chưa như mong muốn, hãy ở bên để cùng con bắt đầu một hành trình mới.