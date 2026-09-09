Sau khai giảng, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng mua sách giáo khoa cho con

Video: Người dân TP.HCM xếp hàng mua sách.

Sáng 8/9, tại trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM, hàng trăm phụ huynh xếp hàng kéo dài từ ngoài cổng vào bên trong khuôn viên trụ sở để chờ mua sách cho con.

Một phụ huynh cho biết, hiện chị đang làm việc tại TP.HCM nhưng con học lớp 9 ở Khánh Hòa. Suốt hơn nửa tháng qua, chị nhiều lần tìm mua sách giáo khoa cho con nhưng vẫn chưa thể mua đủ bộ. Tại Khánh Hòa, một số nhà sách cũng có sách nhưng chủ yếu là các đầu sách lẻ tẻ, không đủ cả bộ. Vì vậy, chị phải tìm mua từng cuốn tại TP.HCM rồi gửi về quê cho con.

“Trước đó, tôi không đăng ký mua sách thông qua nhà trường vì ở quê không có chương trình đăng ký mua sách. Đến đầu năm học, khi tôi tìm mua sách bên ngoài thì không có, đến nay con tôi vẫn chưa có đủ sách để học”, chị chia sẻ.

Được biết, chị đã phải xin nghỉ làm để đi đến nhiều nhà sách trong thành phố tìm sách cho con. Nghe tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã có sách nên chị đã đến xếp hàng mua từ hơn 5h sáng.

Tương tự một phụ huynh khác có con học lớp 4 và lớp 7 cũng đến xếp hàng mua sách từ rất sớm. Theo phụ huynh này, sách lớp 4 đã mua được nhưng do lúc đầu lấy thiếu đầu sách nên phải xếp hàng lại từ đầu để tiếp tục mua. Với học sinh lớp 7, gia đình cũng chưa mua đủ sách và vẫn còn thiếu một số cuốn sách bài tập.

Phụ huynh cho biết trước đó đã đăng ký mua sách với nhà trường từ khi kết thúc năm học. Tuy nhiên, sau đó nhà trường thông báo trả lại tiền và không tiếp tục nhận đăng ký mua sách. Vì vậy, gia đình phải tự đến điểm bán để mua sách.

Người dân xếp hàng từ ngoài cổng trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM để mua sách.

“Tôi có đặt mua online mà thấy lâu giao hàng quá nên cũng không yên tâm. Hiện con tôi vẫn còn thiếu sách Khoa học tự nhiên và sách tiếng Anh. Riêng môn tiếng Anh, trước đây nhà trường sử dụng bộ Family and Friends, nhưng năm nay chuyển sang bộ Global nên phụ huynh không đăng ký mua được thông qua trường”, chị nói thêm.

Anh Minh có con đang học lớp 1 cũng đã đến xếp hàng nhiều lần nhưng vẫn chưa mua đủ sách. Hiện con anh vẫn còn thiếu sách Tiếng Việt và Toán tập 1.

“Tôi có đăng ký mua sách thông qua nhà trường nhưng trường cũng không có đủ. Sau nhiều lần tìm mua bên ngoài đến nay vẫn chưa có đủ để cháu học. Không hiểu sao năm nay việc mua sách lại khó khăn như vậy. Nếu thiếu sách tập 2 thì mình từ từ mua sau cũng được nhưng sách tập 1 thì cháu bắt đầu học rồi, không thể để thiếu quá lâu”, anh Minh cho biết.

Người dân xếp hàng dài trong sân trụ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM.

Còn đối với anh Thế đang có con theo học lớp 12, việc thiếu một số SGK khiến gia đình anh rất lo lắng vì năm nay là năm học cuối cấp. Do không tìm mua được, anh phải lên mạng tìm tài liệu, bản online rồi in ra cho con sử dụng trước.

Song song đó, các thành viên trong gia đình luôn theo dõi, cập nhật thông tin ở các nhà sách và trên các trang mạng, thấy ở đâu có bán là tới tìm mua liền. Trong ngày hôm nay, vợ chồng anh cũng phải nghỉ làm, chia ra đến các nhà sách khác nhau với hy vọng có thể mua đủ bộ sách lớp 12.

Bên trong khu vực mua sách, người dân chen lấn chọn mua từng cuốn.

Theo thông tin Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tính đến ngày 24/8, tại TP.HCM đã cung ứng 25,5 triệu bản sách giáo khoa, đạt 102% so với kế hoạch dự kiến ban đầu là 25,1 triệu bản; đồng thời khẳng định “về tổng sản lượng, hoàn toàn không có sự thiếu hụt nguồn cung sách giáo khoa”.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, qua rà soát danh sách các cơ sở giáo dục được thống kê chưa đặt hàng, đến nay đa số đã thực hiện đặt hàng hoặc có phương án bảo đảm sách giáo khoa cho học sinh; một số đơn vị trong danh sách đã được sắp xếp, tổ chức lại, sáp nhập và không còn tồn tại độc lập.

Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập trung điều phối, bổ sung kịp thời những đầu sách còn thiếu tại từng địa bàn; tăng cường cung ứng trực tiếp thông qua phối hợp với cơ sở giáo dục và hệ thống phát hành; bảo đảm đáp ứng cả nhu cầu thực hiện chính sách tại trường và nhu cầu tự mua của phụ huynh, học sinh.