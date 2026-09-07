Phụ huynh đổ đến nhà sách mua sắm trước ngày đầu tiên năm học mới

"Ngoài mua những sách, đồ dùng học tập thiết yếu cần trên lớp, tôi cũng sắm thêm cho con các đầu sách tham khảo chất lượng, sản phẩm hỗ trợ việc học tập để giúp con ghi nhớ, tư duy tốt hơn", chị Trang (phường Thanh Xuân, Hà Nội) nói.