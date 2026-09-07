Phụ huynh đổ đến nhà sách mua sắm trước ngày đầu tiên năm học mới Nam Giang, 12:21 07/09/2026 Chia sẻ TPO - Nhiều phụ huynh và học sinh Hà Nội tấp nập mua sắm đồ dùng học tập tại các nhà sách dịp cuối tuần, chuẩn bị cho ngày đầu tiên của năm học mới vào sáng mai (7/9). Phụ huynh cần cảnh giác với "cò" SGK Năm học mới bắt đầu, lượng khách đến nhà sách Tiền Phong trên phố Tây Sơn (phường Đống Đa, Hà Nội) tăng đáng kể, đặc biệt vào chiều tối các ngày cuối tuần. Kệ sách giáo khoa, sách tham khảo được nhiều phụ huynh, học sinh quan tâm. Khu vực bày bán vở viết đa dạng, phù hợp cho từng cấp học. Nhân viên nhà sách cho biết, đơn vị cung cấp đủ các loại sách, đồ dùng học tập, đặc biệt giá các loại sản phẩm ổn định. Hiệu sách trên đường Xã Đàn cũng tấp nập học sinh và phụ huynh đến tìm mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập. Khu vực sách giáo khoa các cấp học luôn đông khách. "Ngoài mua những sách, đồ dùng học tập thiết yếu cần trên lớp, tôi cũng sắm thêm cho con các đầu sách tham khảo chất lượng, sản phẩm hỗ trợ việc học tập để giúp con ghi nhớ, tư duy tốt hơn", chị Trang (phường Thanh Xuân, Hà Nội) nói. Khách hàng tại khu vực quầy thu ngân chờ đến lượt thanh toán. Dịp cuối tuần, thời gian đợi khoảng 10-15 phút. Theo Tiền Phong Copy link 06/09/2026 20:23 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://tienphong.vn/phu-huynh-do-den-nha-sach-mua-sam-truoc-ngay-dau-tien-nam-hoc-moi-post1874098.tpo Chia sẻ hà nội nhà sách phụ huynh sách giáo khoa