Sau buổi liên hoan 20/10 vui vẻ, con dâu công bố một chuyện khiến nhà chồng nghẹn lời

Tôi 34 tuổi, đã từng nghĩ mình sẽ gắn bó với gia đình chồng đến cuối đời. Vậy mà cách đây ít ngày, tôi ngồi giữa một bữa cơm gia đình, vẫn cười nói, vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng trong lòng lại đau đến nghẹn ngào vì biết rằng có lẽ đây là lần cuối tôi còn được ngồi ở vị trí một người con dâu.

Gia đình chồng tôi tổ chức một bữa tiệc nhân ngày 20/10. Mọi người chuẩn bị đồ ăn, trò chuyện, chúc mừng nhau rồi cùng ngồi vào bàn, không khí hôm ấy rất vui. Bố mẹ chồng tôi cười nói, các anh chị em trong nhà trêu đùa nhau, chồng tôi cũng cố tỏ ra bình thường.

Tôi vẫn tham gia cùng mọi người. Tôi vẫn cười khi nghe một câu chuyện vui, vẫn gắp thức ăn cho mẹ chồng, vẫn hỏi han các chị như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng càng vui, tôi càng thấy đau lòng. Bởi tôi biết, những người đang ngồi trước mặt mình, những người mà tôi từng coi như ruột thịt, có thể từ nay sẽ không còn là người thân của tôi nữa.

Cách đây vài tháng, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đây đã là lần thứ hai anh phản bội tôi. Lần đầu, anh khóc, xin lỗi và nói rằng mình không làm chủ được bản thân nên lầm đường. Vì con, vì gia đình, tôi đã cố gắng tha thứ. Tôi nghĩ ai cũng có lúc mắc sai lầm, chỉ cần người ta thực sự biết quay về thì một gia đình vẫn có thể cứu được.

Nhưng đến lần thứ hai, tôi không còn đủ sức để tự thuyết phục mình như vậy nữa. Tiến vẫn nói xin tôi một cơ hội. Anh bảo không muốn mất vợ, không muốn các con thiếu cha, muốn giữ lại gia đình. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ly hôn, anh nhiều lần níu kéo, nhưng tôi đã quyết định rồi.

Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà lòng tin đã bị tổn thương quá nhiều lần. Bố mẹ Tiến đều đã lớn tuổi. Tôi thương ông bà nên cả hai chúng tôi thống nhất chưa nói chuyện ly hôn với gia đình. Tôi vẫn qua lại, vẫn hỏi han, vẫn giữ mọi thứ bình thường như trước. Chỉ có tôi biết, trong lòng mình, cuộc hôn nhân ấy đã kết thúc.

Ảnh minh họa bằng AI

Vài ngày trước bữa tiệc 20/10, tôi và Tiến chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Thế nhưng tôi vẫn đến dự bữa cơm của gia đình chồng. Tôi muốn có thêm một lần được ngồi bên những người mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm. Có lẽ cũng vì tôi chưa đủ can đảm để nói lời chia tay trước bữa tiệc ấy.

Hai ngày sau bữa tiệc, tôi lấy hết can đảm nói chuyện với gia đình chồng, mọi người đều sững sờ. Mẹ chồng tôi gần như không tin nổi. Bà hỏi đi hỏi lại, rồi bật khóc. Bao nhiêu năm qua, tình cảm giữa tôi và mẹ đã rất gắn bó. Tôi chưa bao giờ nghĩ bà chỉ xem tôi là con dâu. Bà thương tôi, thương các cháu và luôn coi tôi như một người con trong nhà.

Biết nguyên nhân là do con trai mình phản bội vợ lần nữa, bà càng đau lòng. Bà trách Tiến rất nhiều. Các chị chồng cũng vậy. Không ai trách tôi vì quyết định ly hôn. Ngược lại, mọi người đều nói nếu là họ, có lẽ cũng không thể tiếp tục chịu đựng. Mẹ chồng ôm tôi khóc. Tôi cũng không cầm được nước mắt.

Bà nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Sau này con không còn là con dâu của mẹ nữa, nhưng con vẫn là con gái của mẹ. Mẹ không muốn mất con, cũng không muốn mất các cháu.” Các chị chồng cũng ôm tôi, vừa khóc vừa nói rằng từ nay không còn là chị em dâu thì vẫn coi nhau như chị em ruột.

Lúc ấy, tôi mới hiểu, một cuộc hôn nhân kết thúc không có nghĩa là tất cả những tình cảm từng có cũng phải kết thúc theo. Tôi vẫn quyết định rời khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng tôi may mắn vì sau những tổn thương mà chồng gây ra, tôi vẫn nhận được sự yêu thương và bao dung từ gia đình anh.

Có lẽ điều khiến tôi đau nhất trong những ngày này không phải là mất đi một người chồng, mà là phải rời khỏi một gia đình mà tôi từng thật lòng yêu thương. Nhưng tôi tin, có những mối quan hệ không cần danh phận vẫn có thể ở lại trong cuộc đời nhau.

Từ nay, tôi không còn là con dâu của mẹ nữa. Nhưng nếu mẹ vẫn xem tôi là con gái, tôi cũng sẽ luôn coi bà là mẹ.

Tâm sự của độc giả!