Một đôi đũa bẩn có thể mang theo hàng chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn vi khuẩn và virus. Việc sử dụng những đôi đũa như vậy có thể khiến sức khoẻ của các thành viên trong gia đình bị đe doạ.

Sau bao lâu nên thay đũa một lần?

Màu sắc của đũa thường sẽ thay đổi (trở nên sẫm hơn hoặc nhạt hơn) sau 3-6 tháng, tùy thuộc vào thời gian và tần suất sử dụng. Mặt khác, lớp sơn phủ trên bề mặt đũa sẽ bị mòn do sử dụng thường xuyên.

Sự thay đổi màu sắc của đũa cho thấy tính chất của vật liệu đã thay đổi. Các yếu tố gây ra sự thay đổi màu sắc này thường là cặn thức ăn, chất tẩy rửa... Sự tích tụ vi khuẩn lâu ngày cũng là một yếu tố chính góp phần gây ra sự thay đổi màu sắc của đũa.

Với những đôi đũa làm từ tre, gỗ thì rất dễ bị nấm mốc. Hiện tượng này có thể hình thành chỉ trong vòng một ngày nếu môi trường không khô ráo và bản thân vật liệu có độ ẩm nhất định.

Vậy bao lâu nên thay đũa một lần? Chuyên gia khuyên các bà nội trợ nên thay đũa ngay nếu thấy chúng bị thay đổi màu sắc (khoảng sau 3 - 6 tháng sau khi sử dụng) hoặc bị mốc nấm mốc. Ngoài ra, nếu đũa bị ẩm, cong vênh hoặc biến dạng, điều đó có nghĩa là đũa đã tiếp xúc với độ ẩm hoặc đã được bảo quản quá lâu, có thể đã quá hạn sử dụng nên cần được thay thế.

Bên cạnh đó, nếu đũa có mùi chua rõ rệt, đó là dấu hiệu nhiễm bẩn. Bạn nên thay ngay những đôi đũa này nếu không muốn gặp phải những đe doạ về sức khoẻ.

Nhiều gia đình hiện nay thường sử dụng đũa được là từ tre hoặc gỗ. Sau mỗi bữa ăn, mọi người thường rửa sạch đũa rồi cất vào hộp hoặc tủ. Điều này khá nguy hiểm. Đũa không được phơi khô hoàn toàn dưới ánh nắng mặt trời dễ bị nấm mốc, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên bạn nên luộc đũa trong nước khoảng 30 phút mỗi tuần, sau đó phơi khô trước khi sử dụng. Cách này giúp khử trùng đũa và loại bỏ nấm mốc hiệu quả.

Nên sử dụng loại đũa nào?

Đũa gốm là lựa chọn tốt nhất. Chúng ít độc hại, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Đũa gốm không bị biến dạng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, bề mặt nhẵn mịn, không lưu giữ vi khuẩn, dễ vệ sinh (có thể rửa bằng máy rửa chén) và có thể tiệt trùng. Chúng cũng mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng và không bị trượt khi gắp thức ăn.

Đũa gỗ hoặc đũa tre ít độc hại và cũng là loại rẻ nhất trong tất cả các loại đũa. Tuy nhiên, sau thời gian sử dụng, bề mặt đũa không còn nhẵn mịn, xuất hiện nhiều rãnh nhỏ, tạo điều kiện cho vi khuẩn sinh sôi.

Trong môi trường bảo quản ẩm ướt, đũa gỗ hoặc đũa tre dễ bị vi khuẩn và nấm mốc phát triển, sau đó có thể xâm nhập cơ thể cùng với thức ăn, gây hại cho sức khỏe. Việc rửa không kỹ cũng dễ dàng để lại vi khuẩn và gây ô nhiễm thứ cấp, vì vậy việc khử trùng và giữ gìn đũa thường xuyên rất quan trọng.

Đũa nhựa là sản phẩm hóa học. Chúng có màu sắc tươi sáng, đẹp mắt và giá thành rẻ, nhưng không thích hợp để tiệt trùng ở nhiệt độ cao. Chúng dễ bị biến dạng và tan chảy khi đun nóng, và có thể sản sinh ra hóa chất độc hại khi tiếp xúc với thực phẩm có tính axit hoặc kiềm ở nhiệt độ cao.

Nên cẩn thận với cả đũa kim loại. Đũa inox dễ vệ sinh, ít bám vi khuẩn hay bị mốc, nhưng nhiều nhà sản xuất khắc các đường vân ở đầu đũa để tăng độ bám khi gắp thức ăn và vị trí này dễ tích tụ bẩn và vi khuẩn nếu không vệ sinh kỹ.