Sau bão bảo đảm an toàn mới cho học sinh đến trường

Quan điểm của các địa phương là chỉ khi bảo đảm an toàn mới cho học sinh trở lại trường.

Đồ dùng dạy học bị bão cuốn ra đồng

Sau bão Bualoi, Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (Vũng Áng, Hà Tĩnh) gần như rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất” khi toàn bộ dãy phòng học ở điểm trường chính bị bão cuốn sạch, bàn ghế, bảng biểu chỉ còn lại đống đổ nát, nhiều đồ dùng học tập bị gió cuốn ra tận cánh đồng. Tại điểm 1, thuộc tổ dân phố Cảnh Trường (phường Vũng Áng), toàn bộ 10 phòng học lắp ghép đều bị gió cuốn bay. Trước mắt thầy trò giờ đây chỉ còn nền đất trống và đống bàn ghế gãy vụn, bảng đổ nghiêng ngả, sách vở văng ra khắp nơi, một số còn bị cuốn ra cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Lắm - Hiệu trưởng nhà trường, xót xa nói: “Trận bão trước, trường chỉ bị thiệt hại nhẹ, nhưng lần này toàn bộ cơ sở vật chất hư hỏng nặng. Ngoài dãy phòng học, 8 phòng công vụ giáo viên cũng bị cuốn, bàn ghế, bảng bị gió hất tung ra đồng, nhà giữ xe học sinh bị xô đổ, biến dạng hoàn toàn”.

Cách đó khoảng 3km, điểm trường số 2 tại tổ dân phố Tây Yên cũng bị bão tàn phá không kém: Trần của 7 phòng học bị hỏng, mái ngói 10 phòng học bị cuốn bay, hệ thống điện hư hại hoàn toàn, bàn ghế bị gió mưa phá nát. Chỉ có dàn tivi được di chuyển kịp thời nên tránh khỏi hư hỏng lớn.

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghiệp - Thủ công nghiệp Nghệ An bị tốc mái dãy phòng học. Ảnh: Hồ Lài

Trường Tiểu học Kỳ Thịnh hiện có 745 học sinh với 27 lớp học, riêng cơ sở 1 có 248 em. Ban giám hiệu cùng giáo viên đang kiểm tra thiệt hại để có phương án xử lý. “Ngày 30/9, chúng tôi vẫn cho học sinh nghỉ học vì chưa biết bố trí lớp học ở đâu. Đáng nói, điểm trường 1 vốn nằm trong vùng quy hoạch di dời nên nhiều năm qua chưa thể đầu tư nâng cấp. Công trình chính được xây dựng từ những mấy chục năm, dãy phòng học lắp ghép bổ sung vào năm 2020, nay cũng không còn nguyên vẹn”, Hiệu trưởng nhà trường cho hay.

Không chỉ Kỳ Thịnh, hàng loạt trường học khác ở Hà Tĩnh cũng chịu thiệt hại nặng nề sau hai cơn bão liên tiếp. Tại Trường THPT Thành Sen (phường Thành Sen), bão quét qua làm đổ toàn bộ tường rào, bảng biểu, nhà xe. Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà) tốc mái dãy nhà 3 tầng; trước đó, bão Kajiki cũng khiến tường rào, mái che sập đổ, nhiều phòng học tốc mái.

Trường Tiểu học Thạch Khê (xã Thạch Khê) chung cảnh tượng ngổn ngang khi mái của toàn bộ dãy phòng chức năng gồm thư viện, phòng truyền thống, phòng thiết bị, phòng đội và mái che văn phòng đều bị gió cuốn bay.

Đồ dùng thiết bị dạy học Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (Vũng Áng, Hà Tĩnh) bị gió bão cuốn ra đồng. Ảnh: Hồ Phương

Hàng loạt trường thiệt hại kép

Bà Nguyễn Bình Minh - cán bộ phụ trách giáo dục, UBND phường Cửa Lò, Nghệ An cho biết, qua thống kê sơ bộ, trong số 23 cơ sở giáo dục trực thuộc quản lý của địa phương duy nhất Trường Mầm non Minh Quốc không bị ảnh hưởng. Còn lại đều bị thiệt hại nặng nề như: Tốc mái phòng học, nhà hiệu bộ, phòng chức năng, ngập lụt…

Trường Tiểu học Nghi Thu, THCS Nguyễn Thị Bạch Cát, THCS Hải Hòa… bị tốc mái các dãy phòng học, nhiều cây cổ thụ bật gốc, ngổn ngang. Bà Trần Thị Thu Hương - Hiệu trưởng Trường THCS Hải Hòa (phường Cửa Lò), cho biết: Toàn bộ mái tôn dãy phòng học 3 tầng bị tốc mái. May mắn là trang thiết bị dạy học điện tử đã được kê cao nên không bị hư hỏng và nhà trường đang chờ nước rút để dọp dẹp, tu sửa. Tuy nhiên, vài ngày tới, học sinh vẫn chưa thể đến trường.

Trong khi đó, ở phía gần cảng biển Cửa Lò, các trường Mầm non Nghi Thủy, Mầm non Nghi Tân bị ngập nước vào tận trong phòng học. Bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Thủy (Cửa Lò), xót xa nói: “Trường là đơn vị bị thiệt hại nặng nhất trên địa bàn phường do cơn bão số 5 trước đó, tốc hoàn toàn mái dãy phòng học. Công tác khắc phục mới tạm ổn định thì nay lại hứng chịu thiệt hại từ bão Bualoi. Lần này, nước thủy triều dâng cao cùng nước từ các cửa sông đổ về, mưa lớn khiến trường bị ngập sâu khoảng 1 mét nước”.

Theo Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Thủy, hôm trước, giáo viên nhà trường đã kê cao đồ đạc, đồ dùng của trẻ trong phòng học, thiết bị máy móc trong các phòng hành chính nhưng vẫn bị ngập nước. Bên cạnh đó, hệ thống máy sấy bát, máy lọc nước, đồ dùng của bếp ăn bán trú cũng bị ngâm nước có nguy cơ hư hỏng khó khôi phục.

Trường Tiểu học Nghi Thu (Cửa Lò, Nghệ An) bị tốc mái phòng học, bật gốc nhiều cây cổ thụ. Ảnh: Hồ Lài

Tại xã Đô Lương (Nghệ An), Trường Tiểu học Thịnh Sơn bị tốc mái một nửa dãy phòng học; Trường Tiểu học Đà Sơn đã bị tốc mái tôn, nước ngập và nhiều cây cối bị gãy đổ; Trường THCS Nguyễn Quốc Trị cũng bị cây cối đập làm lật tôn mái nhà hiệu bộ.

Qua trao đổi, ông Phan Bá Đồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đà Sơn, cho biết: Chỉ trong hơn 1 tháng, trường tôi hứng bão hai lần và cả hai đều bị thiệt hại nặng. Lần trước là hơn 400 m2 nhà để xe của học sinh bị tốc mái và lật đổ hoàn toàn. Lần này là toàn bộ tôn của dãy nhà hiệu bộ. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác dạy học của nhà trường và không thể sớm khắc phục.

Tại phường Trường Vinh, Trường Tiểu học Hưng Hòa bị ngập ngụt, tốc mái tôn dãy phòng học khối 4 - 5. Bên cạnh đó, 10 cây xanh của trường bị gãy đổ, sập 40 tường rào, sập mái tôn trước nhà bếp. Trường Tiểu học Hưng Dũng 2 nhiều cây xanh bật gốc, bảng biểu hư hỏng.

Ở khu vực miền núi cao Nghệ An, mưa lớn kéo dài làm đổ tường bao Trường PTDTBT Yên Hòa (xã Yên Hòa), ngập điểm lẻ bản Pa Tý của Trường PTDTBT Tiểu học Yên Tĩnh; tốc mái phòng học và ngập nước khu vực văn phòng Trường Tiểu học Hoàn Long (xã Tân Phú)… Thời điểm thiên tai xảy ra vào ban đêm, đang trong ngày nghỉ cuối tuần nên không ảnh hưởng đến an toàn của cán bộ, giáo viên, và học sinh nhà trường.

Dãy phòng học lắp ghép Trường Tiểu học Kỳ Thịnh ngổn ngang sau bão. Ảnh: Hồ Phương

Ưu tiên an toàn cho học sinh, giáo viên

Nhờ chủ động triển khai công tác phòng, chống bão, nên khi bão Bualoi đổ bộ chỉ gây ảnh hưởng nhẹ đến các cơ sở giáo dục tại Quảng Trị. Ông Trần Nhật Thu - Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Phong cho biết, ngoài một đoạn tường rào quanh trường bị cây ngã xuống làm sập thì cơ sở vật chất, phòng học vẫn an toàn.

Dự kiến, ngày mai học sinh trở lại trường học tập bình thường, không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học. “Ngay sau khi bão tan, nhà trường huy động lực lượng khắc phục hư hỏng do bão, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên sạch sẽ, đảm bảo an toàn trước khi học sinh trở lại học tập”, ông Trần Nhật Thu cho hay.

Cơn bão Bualoi đã khiến toàn bộ hệ thống mái che sân Trường Tiểu học Đan Trường (Đan Hải, Hà Tĩnh) bị xô đổ, bể chứa nước phục vụ bán trú cũng bị hư hỏng nặng. Trước đó, trong hai ngày bão đổ bộ, nhà trường phải trưng dụng hai điểm trường làm nơi sơ tán cho người dân. Chiều 29/9, khi bà con trở về nhà, cán bộ, giáo viên cùng các phương tiện cần thiết để dọn dẹp, khắc phục hậu quả bão Bualoi, chuẩn bị điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường.

Trường Tiểu học Hưng Dũng 1 (Trường Vinh, Nghệ An) tan hoang sau bão. Ảnh: Hồ Lài

Ông Đinh Quang Đảng - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Nếu việc dọn dẹp đảm bảo an toàn, sạch sẽ, chúng tôi sẽ thông báo cho hơn 670 học sinh đi học trở lại vào ngày 30/9. Trong trường hợp chưa khắc phục kịp, các em sẽ nghỉ thêm một ngày. Riêng việc tổ chức bán trú, dự kiến sẽ phải lùi sang tuần tới do bể nước bị vỡ, chưa thể gọi thợ sửa chữa khẩn cấp.

“Để không ảnh hưởng đến chương trình học, chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức dạy bù trong tuần này hoặc vào thứ Bảy, sau khi có hướng dẫn và chấp thuận của ngành và chính quyền địa phương”, ông Đảng thông tin thêm.

Chiều 29/9, công tác khắc phục hậu quả mưa bão ở các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa triển khai được đáng kể do thiệt hại nặng nề trên diện rộng. Bà Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghi Thủy cho hay, nhà trường vận động giáo viên, tranh thủ đến đẩy bùn đất ra khỏi phòng học, sân trường theo phương án “nước rút đến đâu vệ sinh đến đó”.

“Đến khi có nước, có điện, chúng tôi tiếp tục kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trường và từng bước khắc phục. Đến khi nào đảm bảo an toàn và các điều kiện dạy học, nhà trường mới đón trẻ trở lại”, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết.

Bà Trần Thị Như Ngọc - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội của xã Đô Lương, Nghệ An, cho biết: Ngay sau khi bão tan, chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường báo cáo chi tiết về thiệt hại. Trước mắt, xã chỉ đạo các nhà trường tập trung khắc phục, sửa chữa hư hỏng và học sinh, giáo viên sẽ trở lại trường khi đảm bảo an toàn.