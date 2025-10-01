Sau 6 năm sống tối giản, tôi đã tiết kiệm được hơn 2,8 tỷ đồng và giảm 60% công việc nhà

Cắt đứt “nguồn rác” từ ngoài vào

Thói quen thay đổi đầu tiên là không mang bao bì, thùng giấy, túi nilon… vào nhà. Người phụ nữ này kể: “Bất cứ món đồ nào tôi mua online, tôi mở hộp ngay ngoài cửa hoặc ở tầng dưới. Thứ gì không cần thì bỏ lại đó, không đem rác vào nhà. Tôi nhớ có thời điểm kỷ lục, suốt 3 tháng tôi không mua gì. Thậm chí ngày lễ mua sắm Double Eleven, tôi chỉ đặt đúng… hai cuộn giấy vệ sinh”.

Khi không để đồ thừa lọt vào nhà, không gian sạch sẽ hơn, tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn. Hàng xóm từng gom hộp giấy bán được 28 tệ mua được cân thịt bò, còn chị thì chọn cách “dập từ gốc” – không để rác có cơ hội chất đống.

Quy tắc “làm ngay, không để sau”

Trước đây Yu từng trì hoãn đủ thứ. Nhưng sống tối giản buộc chị thay đổi. Cô tin vào quy tắc 3 phút:

- Mất 2 phút dọn giường.

- 3 phút lau bếp sau khi nấu.

- Lau sơ nhà vệ sinh ngay sau khi tắm.

Những việc này chỉ mất ít thời gian hơn một video ngắn trên mạng, nhưng giúp nhà cửa luôn sạch. “Khi đã quen với ‘làm ngay’, tôi tiết kiệm được cả tiền mua hóa chất tẩy rửa, mà hiệu quả lại tốt hơn hẳn”, Yu kể.

Loại bỏ “ác mộng lau dọn”

Một quyết định then chốt khác: từ chối đồ nội thất cầu kỳ.

- Không đèn chùm pha lê.

- Không gạch có khe, khó vệ sinh.

- Không thảm trải sàn.

Mọi thứ trong nhà đều chọn dạng phẳng, bóng, dễ lau. “Chỉ riêng bỏ tấm thảm phòng khách, công việc nhà đã giảm đi một phần ba. Máy hút bụi nhà tôi cũng tiết kiệm 30 số điện mỗi tháng”, cô cho biết.

3 ngày suy nghĩ trước khi mua đồ mới

Sống tối giản không có nghĩa là không mua, mà là mua có chọn lọc. Mỗi khi định mua món gì, chị đều tự hỏi:

- Đặt ở đâu?

- Có dễ vệ sinh không?

- Có thực sự cần không?

Có lần, Yu định mua tủ rượu nhưng cuối cùng nhận ra chẳng để làm gì ngoài bám bụi – và dừng lại. Gần đây, chị suýt “xiêu lòng” trước chiếc tủ đứng online giá 8.000 tệ. Sau nửa tiếng suy nghĩ, chị quyết định bỏ qua, và số tiền ấy nằm gọn trong tài khoản tiết kiệm.

Bàn bếp và mặt phẳng “trống trơn”

Hiện tại, trên bàn bếp chỉ có 3 món: thớt, giá dao và khăn giấy. Tất cả gia vị được cất trong tủ. Kết quả: lau dọn cực nhanh, không cần di chuyển từng lọ một.

Yu thậm chí bỏ luôn bàn trang điểm, cho toàn bộ mỹ phẩm vào tủ gương phòng tắm. “Tôi tiết kiệm được thời gian buổi sáng, và hiệu quả chăm sóc da cũng bất ngờ tăng lên”, cô chia sẻ.

Không theo đuổi sự “hoàn hảo”

Điều cuối cùng Yu rút ra: sống tối giản không phải để biến ngôi nhà thành showroom, mà là để nó trở thành nơi đáng sống.

“Nhà tôi luôn gọn gàng nhưng không cầu toàn. Hàng xóm đến chơi thường khen ‘sạch quá’, nhưng với tôi, đó chỉ là mức độ vừa đủ để gia đình thấy dễ chịu. Nhà là trạm sạc năng lượng, chứ không phải chiến trường dọn dẹp”, cô nói.

Thành quả sau 6 năm

- Tiết kiệm được 800.000 nhân dân tệ (~2,8 tỷ VNĐ).

- Cắt giảm 60% việc nhà, không còn ám ảnh lau chùi.

- Tâm lý nhẹ nhõm hơn, vợ chồng ít cãi vã.

- Có nhiều thời gian hơn để đọc sách, chăm sóc bản thân, và tận hưởng cuộc sống.

“Sau 6 năm, tôi không chỉ có tiền tiết kiệm mà còn có một gia đình hòa thuận, một ngôi nhà thực sự là nơi nghỉ ngơi. Tôi nghĩ mình đã thoát được cái vòng luẩn quẩn: mua nhiều – dọn nhiều – mệt nhiều”.

Sống tối giản không phải là hy sinh, mà là cách giảm gánh nặng việc nhà, tiết kiệm tiền, và lấy lại năng lượng cho bản thân.