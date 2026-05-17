Theo CNN, sau một ngày tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh, CEO Nvidia Jensen Huang dành thời gian khám phá những con ngõ nhỏ truyền thống nổi tiếng ở thủ đô của Trung Quốc. Ngày 15/5, cộng đồng mạng lan truyền các đoạn video ghi lại khoảnh khắc tỷ phú công nghệ thưởng thức món mì trộn trứ danh của Bắc Kinh.

Trong các video được chia sẻ trên mạng, tỷ phú Jensen Huang vẫn mặc chiếc áo khoác da màu đen - phong cách thời trang quen thuộc của ông khi dạo phố - dù nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 30 độ C.

Ông Jensen Huang thưởng thức mì tương đậu. Ảnh: X.

Theo QQ , CEO Nvidia đứng ngay trước quán, cầm bát mì tương đậu và ăn đầy thích thú giữa đám đông hiếu kỳ. Nhiều thiết bị di động hướng về vị tỷ phú nhưng ông vẫn tỏ ra thoải mái. Nhân viên quán cho biết ông Jensen Huang được mời thưởng thức một bát mì tương đen thịt heo đen đặc trưng, giá 38 nhân dân tệ. "Ông ấy khen món này rất ngon", nhân viên kể.

Fangzhuanchang là một quán ăn mang phong cách bình dân, nổi tiếng tại Bắc Kinh. Nhà hàng từng được trao giải Michelin Bib Gourmand - hạng mục dành cho những quán ăn phục vụ món ngon với mức giá phải chăng.

Trang chủ Michelin từng mô tả về địa điểm này: "Đặt món ở quán ăn bình dân này thì khỏi phải suy nghĩ. Thực đơn chỉ có một món mì zhajiangmian (mì tương đậu), nhưng thực khách vẫn kéo đến đông nghịt từ lúc quán mở cửa đến lúc đóng cửa. Những sợi mì dai ngon tuyệt vời này được chan với nước sốt thịt heo đậu nành đậm đà và thơm lừng, cùng với các loại gia vị như dưa chuột bào sợi, củ cải và rau xanh. Bạn cũng có thể thêm tỏi ngâm và tương ớt thì là để tăng thêm hương vị".

Món mì được khen ngon nhất Bắc Kinh. Ảnh: Visit.

Tỷ phú 63 tuổi tiếp tục có nhiều trải nghiệm với đồ ăn Trung Quốc. Ông Huang đã ghé chuỗi đồ uống Mixue để chọn một ly trà đào ô long và mua thêm vài loại bánh ngọt ở một cửa hàng lâu đời khác. Theo video chia sẻ trên X , ông cũng thử cả "đậu xị" - món nước đậu tương lên men có màu xám xanh và vị chua nồng.

Cùng nhiều doanh nhân nổi tiếng như CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Larry Fink của tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, CEO Kelly Ortberg của Boeing... tỷ phú Jensen Huang có mặt trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Trung Quốc.

Theo CNBC , ông Jensen Huang ban đầu không nằm trong danh sách doanh nhân tháp tùng, ông được bổ sung vào phút chót.