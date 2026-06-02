Sau 5 năm làm nội trợ toàn thời gian, tôi cuối cùng cũng tìm ra 3 cách kiếm tiền tại nhà: Không giàu nhanh nhưng đủ để phụ nữ bớt phải "xin tiền"

Đó là lời chia sẻ của chị Linh, 42 tuổi, đã có 5 năm làm nội trợ toàn thời gian. Không đi làm công ty, không có lương cố định, cuộc sống của chị từng xoay quanh bếp núc, con cái và những khoản chi phải “ngửa tay” xin từng chút một.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi từ năm ngoái, khi chị quyết định thử kiếm tiền ngay tại nhà.

Hiện tại, thu nhập mỗi tháng của chị dao động khoảng 14–22 triệu đồng/tháng, đủ để chị chủ động chi tiêu cá nhân, đóng tiền học thêm cho con và quan trọng nhất: “Không còn cảm giác mình là người sống phụ thuộc”.

Điều đáng nói là cả 3 công việc chị đang làm đều không cần vốn lớn, không yêu cầu bằng cấp đặc biệt và hoàn toàn có thể bắt đầu từ nhà.

Viết nội dung trên nền tảng số: “Công việc đầu tiên giúp tôi kiếm được tiền bằng chính câu chuyện của mình”

Nguồn thu nhập ổn định nhất hiện nay của chị Linh đến từ việc viết bài trên các nền tảng nội dung.

Ban đầu, chị chỉ đăng những dòng tâm sự ngắn về chuyện nuôi con, hôn nhân, áp lực tuổi trung niên hay cảm giác của một người phụ nữ ở nhà quá lâu. Không ngờ chính những điều rất đời thường ấy lại thu hút người đọc.

“2 tháng đầu tôi gần như không có thu nhập. Có lúc định bỏ cuộc vì nghĩ mình không hợp viết lách. Nhưng sau đó tôi nhận ra: người đọc thích những gì thật nhất”.

Theo chị, nhóm nội dung dễ được quan tâm nhất là:

- Chuyện nuôi dạy con

- Áp lực tiền bạc trong gia đình

- Cuộc sống phụ nữ tuổi 35–45

- Những thay đổi sau khi nghỉ việc ở nhà chăm con

- Cách chi tiêu, tiết kiệm trong gia đình

Hiện nay, có rất nhiều kênh để bắt đầu như Facebook, TikTok, Threads, YouTube Shorts hay cộng tác viết bài cho website.

Điều quan trọng không phải viết hay ngay từ đầu, mà là duy trì đều đặn.

Chị Linh cho biết mình từng đặt nguyên tắc rất đơn giản:

- Mỗi ngày đăng 1–2 bài ngắn

- Viết khoảng 200–500 chữ

- Tiêu đề nên có cảm xúc hoặc trải nghiệm thật

Kiên trì ít nhất 30 ngày trước khi nghĩ đến chuyện bỏ cuộc

Bài viết có thu nhập cao nhất từng mang về cho chị khoảng hơn 600.000 đồng chỉ sau vài ngày.

“Khoản tiền đầu tiên tôi kiếm được từ việc viết khiến tôi xúc động hơn cả lúc nhận lương hồi còn đi làm”.

Bán đồ cũ của con: “Không ngờ góc tủ chất đầy đồ lại có thể thành tiền”

Nhà có trẻ nhỏ thường là nơi chứa rất nhiều món đồ “dùng vài lần rồi bỏ”.

Quần áo trẻ em, xe tập đi, sách tranh, đồ chơi, bình sữa, ghế ăn dặm… nhiều gia đình cất đầy nhà nhưng không dùng nữa.

Trước đây chị Linh cũng vậy. Cho đến một ngày chị thử đăng bán vài món lên nền tảng đồ cũ.

“Khi món đồ đầu tiên bán được, tôi mới nhận ra: hóa ra thứ mình để quên trong góc nhà lại có người đang cần”.

Cách chị làm khá đơn giản:

- Chụp ảnh thật rõ

- Ghi đúng tình trạng sản phẩm

- Để giá khoảng 20–30% giá mua ban đầu

- Trả lời tin nhắn nhanh

- Đăng vào giờ tối khi các mẹ online nhiều

Ngoài bán đồ cũ, chị còn chia sẻ đánh giá thật về những món đồ dùng cho mẹ và bé mà mình từng mua. Một số bài viết có lượng tương tác tốt còn giúp chị nhận được đơn cộng tác nhỏ.

Tháng cao nhất, chị kiếm được khoảng 5 triệu đồng chỉ từ việc thanh lý đồ cũ và giới thiệu sản phẩm.

“Không phải làm giàu, nhưng đó là kiểu tiền khiến mình thấy nhẹ lòng vì tận dụng được chính những gì gia đình đang có”.

Nhận viết nội dung, thiết kế đơn giản cho các cửa hàng online

Công việc thứ ba đến với chị khá tình cờ.

Một người bạn nhờ chị viết thử vài dòng mô tả sản phẩm cho shop bán đồ gia dụng. Sau đó, chị bắt đầu nhận thêm các việc như:

- Viết caption bán hàng

- Làm nội dung Facebook

- Viết bài giới thiệu sản phẩm

- Thiết kế ảnh đơn giản bằng Canva

- Đăng bài cho shop online

“Lúc đầu tôi nghĩ mình không biết gì cả. Nhưng hóa ra nhiều chủ shop còn không có thời gian viết nội dung”.

Hiện nay, rất nhiều cửa hàng nhỏ cần người hỗ trợ bán hàng online theo giờ hoặc theo bài viết.

Một bài viết ngắn có thể được trả từ 50.000–150.000 đồng. Nếu làm quen tay, mỗi ngày nhận vài việc nhỏ cũng tạo ra khoản thu nhập khá ổn định.

Một người bạn của chị – cũng là mẹ nội trợ toàn thời gian – hiện kiếm khoảng hơn 10 triệu đồng/tháng nhờ làm nội dung cho các shop mỹ phẩm và đồ ăn vặt.

“Điều quan trọng không phải bạn quá giỏi, mà là bạn chịu bắt đầu”.

“Tôi không cần giàu nhanh, tôi chỉ muốn có quyền lựa chọn”

Ở tuổi 42, điều chị Linh quan tâm không còn là kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn.

Thứ chị muốn là cảm giác chủ động.

- Chủ động mua món đồ mình thích mà không áy náy.

- Chủ động đóng tiền học cho con.

- Chủ động giữ lại một khoản riêng cho bản thân.

“Phụ nữ trung niên rất dễ quên mất mình cũng cần có cuộc sống riêng ngoài vai trò làm mẹ, làm vợ”.

Sau nhiều năm ở nhà chăm con, chị nhận ra một điều:

Trẻ con rồi sẽ lớn lên. Nhưng nếu phụ nữ chờ đến lúc con lớn mới bắt đầu nghĩ cho mình thì thường đã quá muộn để lấy lại sự tự tin.

Cuối bài viết, chị Lin chia sẻ 3 lời khuyên dành cho những phụ nữ đang muốn bắt đầu kiếm thêm tại nhà:

- Đừng đợi hoàn hảo rồi mới làm.

- Làm trước rồi mới dần tốt lên.

- Chỉ cần 1–2 tiếng mỗi ngày cũng đủ để bắt đầu.

- Chọn một hướng phù hợp và kiên trì ít nhất 3 tháng.

“Không phải ai cũng cần nghỉ việc để làm giàu online. Nhưng phụ nữ nên có ít nhất một khoản thu nhập riêng – dù nhỏ thôi cũng được. Vì cảm giác tự kiếm ra tiền thật sự rất khác”.