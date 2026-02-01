Sau 2 ngày khách khứa, nhà bắt đầu xuống năng lượng: Mùng 3 nên làm gì?

Vì sao mùng 3 nhà dễ xuống năng lượng?

Sau hai ngày liên tục có khách:

- Bàn khách chất nhiều bánh kẹo mở dở

- Ghế sofa xô lệch

- Ly tách chưa được xếp lại gọn

- Không khí trong nhà thiếu sự yên tĩnh

Những chi tiết nhỏ này không quá nghiêm trọng, nhưng cộng lại sẽ tạo cảm giác nặng nề. Chủ nhà bắt đầu mệt. Không gian cũng “mệt” theo.

Mùng 3 chính là ngày thích hợp để cân bằng lại.

1. Làm sạch bề mặt - không cần tổng vệ sinh

Đừng bắt đầu bằng việc lau nhà hay giặt rèm. Chỉ cần:

- Gom toàn bộ bánh kẹo, sắp xếp lại vào hộp kín

- Thu dọn phong bao rỗng, giấy gói

- Lau nhẹ bàn khách và kệ tivi

Khi bề mặt phẳng được làm sạch, căn nhà nhìn đã gọn hơn một nửa.

2. Mở cửa đón khí mới

Hai ngày đầu năm thường đóng cửa nhiều để giữ không khí ấm áp. Nhưng mùng 3 nên mở cửa sổ 15–20 phút.

Ánh sáng và không khí mới giúp căn phòng “thở” lại. Đây không chỉ là câu chuyện phong thủy, mà là cảm giác thật: Nhà thoáng thì đầu óc cũng thoáng.

3. Xếp lại ghế sofa và bàn khách

Sau nhiều lượt khách, ghế thường bị đẩy lệch, gối tựa lộn xộn.

Chỉ cần chỉnh lại vị trí ban đầu, vỗ lại gối, trải lại khăn phủ – không gian sẽ ngay lập tức cân bằng hơn.

Một phòng khách ngay ngắn giúp tâm trạng chủ nhà ổn định hơn nhiều.

4. Xử lý hoa và mâm quả

Mùng 3 là lúc nên nhìn kỹ bình hoa Tết:

- Hoa còn tươi thì thay nước, cắt gốc

- Hoa bắt đầu héo thì bỏ bớt phần xấu

- Mâm quả nên lau lại, loại bỏ trái đã mềm

Không cần thay mới hoàn toàn, chỉ cần giữ phần còn đẹp.

5. Dọn bếp theo nguyên tắc “nhẹ nhưng sạch”

Bếp là nơi chịu áp lực lớn nhất sau 2 ngày Tết.

Mùng 3 không cần nấu nhiều. Đây là ngày thích hợp để:

- Rửa sạch toàn bộ ly tách còn tồn

- Lau mặt bếp

- Cất bớt đồ ăn dư thừa

Một căn bếp gọn sẽ giúp những ngày tiếp theo không bị chồng chất.

Mùng 3 không phải ngày kết thúc Tết, mà là ngày điều chỉnh

Nhiều người nghĩ mùng 3 là lúc “xả Tết”. Thực ra, đây là ngày cân bằng lại nhịp sống.

Không cần làm quá nhiều. Chỉ cần:

- Nhà gọn lại một chút

- Không khí thoáng hơn một chút

- Bếp nhẹ hơn một chút

Sau hai ngày khách khứa, điều căn nhà cần nhất không phải là thêm tiếng cười, mà là một khoảng lặng.

Và khi không gian yên lại, gia đình cũng dễ chịu hơn rất nhiều.