Sau 15 năm, Ams mới lại có ngày này!

Hướng đến vinh quang Olympia sau 15 năm chờ đợi

Theo thông tin từ fanpage OlympiAms – cuộc thi lựa chọn thí sinh đại diện Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tham gia Đường lên đỉnh Olympia, tập thể Ams đang hồi hộp hướng đến trận Chung kết năm 2025 với nhiều kỳ vọng. "Đã 15 năm kể từ lần cuối cùng danh hiệu vô địch Olympia thuộc về một học sinh Ams, và khán giả đang chờ đợi xem liệu Trần Bùi Bảo Khánh có thể làm nên lịch sử", page OlympiAms đăng tải.

Trong suốt hành trình tham dự chương trình, các “Amser” đã ghi dấu ấn đậm nét với 5 lần góp mặt ở Chung kết năm, mang về 1 chức vô địch, 2 danh hiệu Á quân và 2 vị trí Quý quân. Thành tích này được xem là niềm tự hào lớn không chỉ của nhà trường mà còn của gia đình, bạn bè và quê hương của các thí sinh.

Năm thứ 10: Phan Minh Đức, chuyên Lý (trung tâm ảnh) là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia với 295 điểm.

Một điểm thú vị được cộng đồng Ams nhắc đến là “cuộc đua nội bộ” giữa các khối chuyên. Nếu bốn đại diện đầu tiên từng bước vào Chung kết đều đến từ các khối Hóa và Lý, thì ở lần thứ năm, Vũ Nguyên Sơn đã “phá thế độc tôn” khi mang vinh dự ấy về cho khối chuyên Nga. Năm nay, Trần Bùi Bảo Khánh, học sinh khối chuyên Sinh, tiếp tục tạo dấu ấn khi trở thành đại diện đầu tiên của khối này góp mặt ở trận đấu quyết định.

Phong trào Olympia cấp trường của THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam ngày càng sôi nổi và quy tụ đông đảo thí sinh tài năng đến từ 14 khối chuyên. Tập thể nhà trường bày tỏ niềm tin rằng, trong trận Chung kết sắp tới, toàn thể học sinh và cựu học sinh Ams sẽ cùng hướng về Bảo Khánh, tiếp thêm sức mạnh để đại diện của trường viết tiếp kỳ tích.

Trận Chung kết năm nay diễn ra vào sáng Chủ nhật, ngày 26/10. Theo công bố của Ban tổ chức, thứ tự vị trí thi đấu trong Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 được xác định như sau:

1. Lê Quang Duy Khoa – Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế (Thừa Thiên Huế), Nhất Quý I với 160 điểm.

2. Đoàn Thanh Tùng – Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Nam Nha Trang (Khánh Hòa), Nhất Quý III với 255 điểm.

3. Trần Bùi Bảo Khánh – Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội), Nhất Quý IV với 270 điểm.

4. Nguyễn Nhựt Lam – Trường THPT Cái Bè (Đồng Tháp), Nhất Quý II với 295 điểm.

Trần Bùi Bảo Khánh “lội ngược dòng” ngoạn mục

Sau những cuộc rượt đuổi điểm số đầy kịch tính, Trần Bùi Bảo Khánh đã có một cuộc “lội ngược dòng” ngoạn mục, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi Olympia 2025 khi bước vào phần thi Về đích với 175 điểm, trong tâm thế chịu áp lực không nhỏ sau khi bị trừ điểm vì bấm chuông trả lời sai ở lượt thi của thí sinh trước đó.

Bảo Khánh lựa chọn gói câu hỏi 20 – 30 – 20 điểm cho phần thi quyết định. Với phong thái tự tin và tư duy sắc bén, nam sinh lần lượt chinh phục trọn vẹn cả ba câu hỏi, mang về 70 điểm quý giá. Kết thúc phần thi, Bảo Khánh vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi với 245 điểm, khiến trường quay như vỡ òa trong tiếng reo hò.

Và Bảo Khánh cũng nhờ thế mà đem về cho trường Ams chức vô địch thứ 2 tại Đường lên đỉnh Olympia.

Màn “lội ngược dòng” ấn tượng này không chỉ thể hiện bản lĩnh và khả năng tập trung đáng nể, mà còn khẳng định tinh thần bền bỉ, quyết tâm và trí tuệ – những phẩm chất đã làm nên hình ảnh của một quán quân Olympia 2025 đầy sáng giá.

Cái nôi của nhà vô địch Olympia 2025

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam được xem là một trong những biểu tượng của giáo dục Thủ đô với bề dày 40 năm phát triển.

Thành lập năm 1985, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam là minh chứng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai thủ đô Hà Nội (Việt Nam) và Amsterdam (Hà Lan) sau chiến tranh. Năm 2025, nhà trường kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, ghi dấu chặng đường nỗ lực bền bỉ trong giáo dục và đào tạo nhân tài.

Trải qua bốn thập kỷ, trường đã trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiều thế hệ học sinh xuất sắc, chinh phục bảng vàng quốc tế và lan tỏa tinh thần học tập, cống hiến đến cộng đồng. Đây là lần thứ sáu THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia – một minh chứng cho truyền thống học tập vững vàng và phong trào trí tuệ sôi nổi của nhà trường.

Trong cộng đồng học sinh, danh xưng “Amser” đã trở thành niềm tự hào chung, gắn kết các thế hệ bằng tinh thần “Once Amser, Forever Amser”. Tại đại sảnh trường, 14 lá cờ khối chuyên – từ Toán, Lý, Hóa, Sinh đến các ngoại ngữ như Anh, Nga, Pháp, Nhật – tượng trưng cho những sắc màu riêng biệt, cùng hợp thành tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên. Nhà trường cũng chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, tạo môi trường giáo dục toàn diện, định hướng lý tưởng sống và trách nhiệm xã hội.

Không chỉ nổi bật trong học tập, trường Ams còn được biết đến với hơn 40 câu lạc bộ học thuật, nghệ thuật, thể thao và xã hội, tiêu biểu như CLB Olympia, CLB Tâm lý, CLB Nhảy… Cùng với đó là hàng trăm sự kiện thường niên có sức lan tỏa lớn như Ngày hội Anh Tài, Đại sứ Ams hay Made in 12...

Với triết lý đào tạo toàn diện, chú trọng phát triển năng lực và nhân cách, THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam tiếp tục khẳng định vị thế là ngôi trường tiên phong của Thủ đô, nơi ươm mầm cho những tài năng, bản lĩnh và khát vọng chinh phục đỉnh cao tri thức.

