Lynda Cramer, tiến sĩ chuyên ngành Siêu hình học (một nhánh của triết học nghiên cứu về bản chất của thực tại, sự tồn tại) tại Mỹ đã chia sẻ về trải nghiệm cận tử của bản thân.

Theo thông tin đăng tải trên trang tin Mirror, vào một buổi sáng, khi đang tắm thì tiến sĩ Lynda bỗng ngã quỵ, ngất xỉu và ngừng thở. Gia đình bà ngay lập tức đã gọi cấp cứu. Các nhân viên y tế đến hiện trường và cố gắng tiến hành cấp cứu, tiến sĩ Lynda bị ngừng tim trong vòng 14 phút và được chẩn đoán chết lâm sàng. May mắn, sau 14 phút ngừng tim, tiến sĩ Lynda có nhịp tim trở lại.

Khi tỉnh lại, tiến sĩ Lynda tiết lộ rằng mình đã đến và tận mắt chứng kiến cảnh vật ở “thế giới bên kia”.

Tiến sĩ Mỹ chia sẻ về "thế giới bên kia"

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh NDE Diary (tạm dịch: Nhật ký trải nghiệm cận tử) trên YouTube, tiến sĩ Lynda nói: “Khi tim ngừng đập, linh hồn tôi rời ra khỏi thân xác và trôi nổi trên không. Tôi lơ lửng nhìn xuống và thấy chồng cùng 2 nhân viên y tế chạy thẳng đến nhà vệ sinh nơi tôi đang nằm và tiến hành cấp cứu. Tôi tiếp tục trôi nổi ra phía phòng khách và quan sát mọi người ra vào nhà tôi từ trên cao”.

Tiến sĩ Lynda cảm nhận linh hồn mình rời khỏi thể xác. (Ảnh minh họa)

Khi tiến sĩ Lynda đang lơ lửng trên không, bà bất ngờ thấy những quả cầu màu xanh bay vào trong nhà. Bên trong những quả cầu chứa ánh sáng trắng. Sau đó, linh hồn của tiến sĩ Lynda được đưa đến “thế giới bên kia”, trang tin The Sun viết.

Bà mô tả: “Tôi bất chợt được đưa đến giữa cánh đồng hoa. Tôi đã tận mắt thấy những cảnh không tưởng ở thế giới đó. Trước mắt là một dãy núi to hơn dãy Everest 30.000 lần. Phía sau tôi cũng là một dãy núi lớn. Rồi tôi tiếp tục được đưa đến một nơi có những tòa nhà chọc trời. So với chúng, những tòa nhà ở Dubai chỉ như ‘một túp lều’ nhỏ”.

Ở thế giới bên kia, bà Lynda cũng thấy những hồ nước rộng lớn, thậm chí bà còn tương tác và nói chuyện với một số người ở thế giới đó, thậm chí có thể biến thành hình dáng của họ.

Tiến sĩ Lynda nói: “Tôi dường như có thể biến đổi thành bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong thế giới đó. Thậm chí nếu muốn, tôi có thể biến thành một con vịt”.

Tiến sĩ Lynda cho biết mặc dù bà chỉ chết lâm sàng trong 14 phút nhưng những trải nghiệm của bà ở “thế giới bên kia” dường như đã kéo dài khoảng 5 năm.

Sau khi khỏe lại, tiến sĩ Lynda cho biết trải nghiệm cận tử đã giúp bà nhớ lại nhiều ký ức khác nhau và tự xem xét lại cuộc đời để sống tốt hơn.

Tiến sĩ Lynda Cramer chia sẻ về trải nghiệm cận tử và đến "thế giới bên kia" của bản thân.

Tiến sĩ Lynda sau đó cũng đã viết một cuốn sách có tựa đề “ Five Years In Heaven: The Teachings Of Heaven” (tạm dịch: 5 năm trên thiên đường: Lời dạy của thiên đường).

Trong cuốn sách, bà cũng đưa vào đó những bức vẽ về những gì bản thân đã chứng kiến trong trải nghiệm cận tử của mình.

Chuyên gia lý giải

Theo các bác sĩ tại Đại học Virginia, Mỹ, trải nghiệm cận tử là hiện tượng xảy ra do “rối loạn tích hợp đa giác quan của cơ thể” trong những tình huống đe dọa tính mạng như chấn thương nghiêm trọng, tổn thương não, ngừng tim,...

Những mô tả về trải nghiệm cận tử thường khác nhau, một số gặp tình huống tích cực, một số có trải nghiệm tiêu cực. Tuy nhiên, nhìn chung hầu hết các trường hợp trải qua cảm giác cận tử báo cáo rằng họ thấy người thân đã mất, các nhân vật tôn giáo (chúa Jesus), hiện tượng linh hồn rời khỏi cơ thể,...

(Theo Mirror, The Sun)