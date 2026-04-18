Sau 10 năm trả nợ, gia đình 5 người bắt đầu lại từ số 0 - nhưng lần đầu được thở phào nhẹ nhõm!

Sau hơn 10 năm về chung một nhà, hai vợ chồng (vợ 37 tuổi, chồng 42 tuổi) cuối cùng cũng có thể thở phào khi chính thức trả hết nợ. Không còn những khoản vay chồng chất, không còn áp lực phải "xoay đâu ra tiền" mỗi cuối tháng. Nhưng với họ, đó không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là một điểm bắt đầu mới: Bắt đầu lại từ vạch 0.

Gia đình 5 người thu nhập 43 triệu, tiết kiệm 16 triệu/tháng để dành tiền mua nhà, mua xe

Gia đình anh chị có 5 người (2 vợ chồng và 3 con nhỏ), hiện đã có nhà, có xe, cùng một mảnh đất được nhà ngoại cho. Nhưng để có được những tài sản đó là cả một quá trình dài tích góp, vay mượn rồi lại trả nợ liên tục.

"Vợ chồng mình đi lên từ nghèo khó, thậm chí là từ vạch âm. Tiền làm ra bao nhiêu là dồn vào trả nợ, mua đất, xây nhà, rồi mua xe. Cứ xoay vòng như vậy suốt nhiều năm. Thành ra cứ làm được bao nhiêu là dành để trả nợ, lâu dần thành thói quen tiết kiệm và trả nợ đều đặn hàng tháng" - chị tâm sự.

Nguồn thu của gia đình chị đến từ cả hai vợ chồng, nhưng không ổn định. Người chồng có mức lương khoảng 10 - 12 triệu đồng/tháng, song thường xuyên bị chậm lương, có khi kéo dài 3 - 6 tháng. Trong khi đó, người vợ làm công việc tự do, thu nhập trung bình khoảng 40 triệu đồng/tháng nhưng chỉ làm việc khoảng 10 tháng mỗi năm.

"Trước đây chồng mình kiếm tốt hơn, còn mình thì bấp bênh. Nhưng mấy năm gần đây thì ngược lại. Hai vợ chồng cứ bù trừ cho nhau" - người vợ chia sẻ.

Cách chi tiêu trong gia đình vì thế cũng phải linh hoạt theo tình hình thực tế. Những tháng chồng bị nợ lương, toàn bộ chi phí sinh hoạt dựa vào thu nhập của vợ. Khi nhận được lương, số tiền đó sẽ được giữ lại như một khoản "bù" cho những tháng đã chi trước.

Ngay sau khi chia sẻ câu chuyện tài chính của gia đình mình lên mạng xã hội, bài viết của chị nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn. Không chỉ dừng lại ở hành trình "thoát nợ", nhiều người đặc biệt quan tâm đến cách chi tiêu và quản lý tiền bạc của gia đình 5 người này.

Dân tình rần rần về các khoản chi tiêu của gia đình 5 người.

Dưới phần bình luận, hàng trăm câu hỏi được đặt ra, từ những khoản chi lớn đến các chi phí sinh hoạt rất nhỏ như tiền điện, nước, ăn uống hàng ngày... Nhiều người bất ngờ khi biết rằng từng khoản chi đều được gia đình tính toán và điều chỉnh khá chặt chẽ.

Đáng chú ý, câu chuyện thuê giúp việc của gia đình cũng khiến cộng đồng mạng "rần rần". Theo chia sẻ, chi phí thuê người hỗ trợ việc nhà chỉ khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng - một mức giá được nhiều người nhận xét là "hiếm thấy" trong bối cảnh hiện tại.

Vấn đề thuê giúp việc cũng được mọi người cực kỳ quan tâm, với mức giá 3 triệu/tháng, gia đình anh chị có thể thuê giúp việc theo giờ, theo buổi chứ không thuê trọn gói cả tháng, như vậy sẽ tiết kiệm khá nhiều chi phi thuê người giúp việc.

Có những tháng không còn đồng nào trong ví, nhưng vẫn cố gắng tiết kiệm để trả hết nợ

Không chỉ khó khăn về kinh tế, hai vợ chồng còn gặp những thiệt thòi về sức khỏe khi gặp phải tai nạn từ nhỏ. Đã có những giai đoạn, gia đình rơi vào cảnh không còn tiền trong túi.

"Có lúc thật sự là không còn đồng nào, nhưng rồi cũng vượt qua hết" - người vợ nhớ lại.

Giữa những khó khăn đó, ba người con lại trở thành động lực lớn nhất để họ tiếp tục cố gắng. Dù từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc sinh ba con trong hoàn cảnh không thuận lợi, chị vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

"Mình chỉ có 1 mình nên khi mẹ mất (nhà mình 2 mẹ con) mình rất cô đơn và tủi thân, mình thích đông con, mình thích được chăm con, nuôi con và dạy con mỗi ngày, trộm vía 3 nhóc rất thông minh và học giỏi, đó là niềm vui, là động lực của vợ chồng mình. Nên dù có khó khăn mấy cũng có thể vượt qua" - chị tâm sự.

Trả hết nợ là bắt đầu tiết kiệm để tích lũy lâu dài

Trước đây hai vợ chồng làm được bao nhiêu là lo tiết kiệm để trả nợ mua nhà mua xe, giờ đây khi mọi khoản nợ đã được trả hết, hai vợ chồng lại bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến việc chia quỹ tiết kiệm và dự phòng: Một phần cho dự phòng, một phần cho giáo dục của con, một phần để tích lũy dài hạn.

"Trước giờ tiền làm ra là để trả nợ hết, nên giờ bảo phải chia quỹ, phải tiết kiệm bài bản thì mình cũng đang học lại từ đầu. Nhưng chỉ cần hai vợ chồng còn sức khỏe để làm việc, nuôi con, mỗi tháng còn dư ra một chút là mình thấy ổn rồi" - chị chia sẻ.