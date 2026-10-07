Sau 10 năm - Pantado làm mới nhận diện và hành trình giáo dục tiếng anh

Làm mới thương hiệu sau một thập kỷ

Theo Pantado, bộ nhận diện mới không đơn thuần là thay đổi logo, màu sắc hay các yếu tố hình ảnh. Đây là dấu mốc để thương hiệu thể hiện rõ hơn những giá trị muốn theo đuổi trong giai đoạn tiếp theo, gồm thấu hiểu người học, dấn thân, học tập suốt đời và hướng tới hạnh phúc trong giáo dục.

Hình tượng số 1 từ logo cũ được nhân hóa thành con người trong giáo dục, đại diện cho giáo viên, phụ huynh và học sinh. Từ chữ P – cánh chim quen thuộc, biểu tượng mới kế thừa tinh thần vươn lên và phát triển, đồng thời thể hiện rõ hơn sự kết nối, đồng hành và chuyển mình của Pantado.

Trong 10 năm phát triển, Pantado từng bước xây dựng các chương trình tiếng Anh trực tuyến dành cho trẻ em và mở rộng cách tiếp cận theo nhu cầu của người học.

Theo đơn vị, việc làm mới nhận diện ở thời điểm hiện tại không nhằm tách rời những giá trị đã xây dựng, mà tạo ra một hình ảnh nhất quán hơn cho chặng đường tiếp theo.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Pantado trong dấu mốc 10 năm phát triển

Xây dựng định vị "Người đồng hành đáng tin cậy"

Điểm đáng chú ý trong lần thay đổi này là Pantado xác định "Người đồng hành đáng tin cậy" là định vị quan trọng của thương hiệu.

Nếu trước đây một đơn vị giáo dục trực tuyến thường được nhìn nhận chủ yếu qua chương trình và phương thức giảng dạy, Pantado muốn mở rộng mối quan hệ với người học theo hướng đồng hành lâu dài hơn.

Theo đó, sự tin cậy được thương hiệu đặt trên những trải nghiệm cụ thể: chất lượng tương tác giữa giáo viên và học sinh, khả năng lắng nghe nhu cầu của trẻ, sự phối hợp với phụ huynh và khả năng thích ứng trong quá trình học tập.

Pantado cho rằng một hành trình giáo dục lâu dài cần nhiều hơn việc cung cấp một sản phẩm học tập; đó còn là mối quan hệ được xây dựng trên sự thấu hiểu và trách nhiệm.

Pantado - Người đồng hành tin cậy trên hành trình giáo dục Tiếng Anh trực tuyến cho trẻ

Định hướng giáo dục gắn với trải nghiệm và năng lực cảm xúc – xã hội

Cùng với câu chuyện thương hiệu, Pantado cho biết sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp giáo dục trực tuyến theo hướng tăng trải nghiệm của người học và sự đồng hành của phụ huynh.

Trong quá trình học, trẻ được khuyến khích tương tác, đặt câu hỏi, thực hành và nhận phản hồi. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận kiến thức tiếng Anh mà còn hướng tới khả năng sử dụng ngôn ngữ chủ động và tự tin hơn.

Một nội dung khác được Pantado chú trọng là giáo dục cảm xúc – xã hội (Social Emotional Learning – SEL).

Theo định hướng này, quá trình học ngoại ngữ có thể đồng thời tạo thêm môi trường để trẻ nhận biết cảm xúc, hiểu bản thân, giao tiếp, hợp tác và từng bước hình thành sự tự tin.

Ra mắt sản phẩm tích hợp Tiếng Anh tích hợp SEL

Tái ký hợp tác với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp

Trong thời điểm giới thiệu bộ nhận diện mới, Pantado đồng thời tái ký kết hợp tác với chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp – Giám đốc chuyên môn của Pantado.

Hai bên đã có quá trình đồng hành trong lĩnh vực giáo dục trẻ em. Năm 2023, Pantado công bố hợp tác sâu rộng hơn với chuyên gia Phan Hồ Điệp, trong đó bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc chuyên môn.

Quá trình hợp tác tập trung vào các hoạt động chuyên môn, chương trình dành cho học sinh và phụ huynh, cùng định hướng xây dựng môi trường giáo dục tích cực, tôn trọng sự khác biệt và tạo cơ hội để trẻ phát triển theo cách riêng.

Khoảnh khắc đại diện Pantado và chuyên gia giáo dục Phan Hồ Điệp thực hiện tái ký kết hợp tác.

Theo Pantado, trong giai đoạn hợp tác trước, một trong những hướng phát triển là đưa các yếu tố liên quan đến trí tuệ cảm xúc vào chương trình tiếng Anh, đồng thời tổ chức những hoạt động chia sẻ kiến thức dành cho phụ huynh.

Việc tái ký trong thời điểm thương hiệu thay đổi nhận diện được xem như sự tiếp nối giữa hai giai đoạn: diện mạo được làm mới để phù hợp với định hướng phát triển, trong khi những giá trị giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tiếp tục được duy trì.

Chuyên gia Phan Hồ Điệp cùng đại diện và đội ngũ Pantado sau lễ tái ký

Bước sang chặng đường tiếp theo, Pantado đặt mục tiêu đưa định vị "Người đồng hành đáng tin cậy" xuyên suốt trải nghiệm của trẻ và phụ huynh, từ hoạt động học tiếng Anh đến quá trình hình thành sự tự tin, khả năng kết nối và những năng lực cần thiết trong tương lai.

Chung tay kiến tạo – Giáo dục hạnh phúc!